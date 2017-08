Klart flertall vil beholde sørstats-statuer

Over halvparten av amerikanerne mener at monumenter og statuer av sørstatsgeneraler bør få stå på offentlige steder.

Det viser en meningsmåling som Reuters/Ipsos har gjennomført mellom 18. og 21. august.

54 prosent svarer at statuene «bør være igjen på alle offentlige steder», mens 27 prosent sier at «de bør fjernes alle offentlige steder». 19 prosent av de spurte svarte «vet ikke».

Duke University i Nord-Carolina fjernet lørdag en statue av sørstats-general Robert E. Lee fra inngangen til universitetets kapell. Nå står en tom nisje mellom statuene av Thomas Jefferson og dikteren Sidney Lanier. Foto: JASON MICZEK / Reuters

Hvite og Republikanere støttet i hovedsak å beholde statuene, mens Demokrater og minoriteter i større grad var tilhengere av å fjerne dem.

Støtte til Trump

Dermed får president Trump støtte av et flertall i sin kritikk av fjerningen av statuene.

– Det er trist å se historien og kulturen til vårt storslagne land bli revet i stykker med fjerningen av våre vakre statuer og monumenter, skrev Trump i en Twitter-melding torsdag.

Trump sikter i meldingen blant annet til generaler som kjempet for sørstatene i den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet. Sørstatene ønsket å løsrive seg fra USA og beholde muligheten til å holde afroamerikanere som slaver.

– Man kan ikke endre historien, men man kan lære fra den. Robert E. Lee, Stonewall Jackson, hvem er den neste. Washington, Jefferson? Så idiotisk! skrev Trump videre.

– Skyld på begge sider

Det var et vedtak om å fjerne statuen av general Robert E. Lee fra en park som tidligere het Lee Park i Charlottesville, som var bakgrunnen for at hundrevis av høyreradikale samlet seg for å protestere i parken lørdag for halvannen uke siden.

Mandag ble en mann pågrepet i Houston i Texas, mistenkt for å ha prøvd å sprenge en statue av sørstats-offiseren Richard Dowling i luften. Foto: Steve Gonzales / AP

Protesten var organisert av hvite nasjonalister og blant deltagerne var nynazister, medlemmer av hvit makt-bevegelsen og medlemmer av Ku Klux Klan.

Under en motdemonstrasjon ble en 32 år gammel kvinne drept og 19 personer skadet da en nazisympatisør kjørte inn i en folkemengde.

I sin første uttalelse la president Trump skylden for det som hadde skjedd på hat og fanatisme «fra mange sider». På en pressekonferanse forrige mandag gjentok han at begge sider må ta skylden for volden i Charlottesville.

Uttalelsene vekket sterke reaksjoner i USA og en rekke rådgivere valgte å trekke seg fra råd og utvalg som Trump hadde satt ned.

32 år gamle Heather Heyer ble drept da en nazisympatisør kjørte inn i en folkemengde. Foto: SCOTT OLSON / AFP

Delt på midten

Meningsmålingen fra Reuters/Ipsos viser at amerikanerne er delt omtrent på midten når det gjelder hvem som har ansvaret for volden i Charlottesville.

31 prosent av de spurte sier at det som skjedde var «en lik fordeling» av opptøyer og trusler fra hvit makt-tilhengere og motdemonstranter fra venstresiden, et svar på linje med president Trumps uttalelser.

28 prosent sier hvit makt-tilhengerne sto bak volden, men 10 prosent legger skylden på motdemonstrantene fra venstresiden. De gjenværende 32 prosentene svarte «annet» eller vet «ikke».