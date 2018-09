Det er voldsomme tall det russiske forsvarsdepartementet presenterer:

36 000 militære kjøretøy, 1000 fly og 80 fartøyer deltar i militærøvelsen «Vostok-2018» som startet i dag i den østlige delen av Sibir.

Den russiske statlige fjernsynskanalen RTV dekker militærøvelsen.

– Mest mulig likt en kampsituasjon

Øvelsen skal pågå i seks dager, og russerne skal vise fram flere av sine nyeste og mest avanserte våpen.

VISER STYRKE: Russlands forsvarsminister Sergej Shoigu sier at hensikten med militærøvelsen er skape forhold som likner mest mulig en kampsituasjon. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

– Tenk på 36 000 militære kjøretøy som er i bevegelse samtidig, stridsvogner, pansrede personellkjøretøy, og infanterikjøretøy, alt dette skjer under forhold som er så tett opp til en kampsituasjon som mulig, sier den russiske forsvarsministeren Sergej Shoigu ifølge nyhetsbyrået AFP.

Men myndighetene hevder at ingen har grunn til bekymring.

«Militærøvelsen er ikke rett mot noen andre land, den dreier seg kun om å forsvare russisk territorium og holdes helt i tråd med Russlands militære doktrine», heter det i en uttalelse fra de militære myndighetene.

Det blir også understreket at militærattacheene ved utenlandske ambassader i Moskva er invitert til å være observatører under kjempeøvelsen.

Les mer: Større og hyppigere militærøvelser i Nato og Russland øker spenningen

– Øver på storkonflikt

Den vestlige forsvarsalliansen Nato er svært kritisk til den russiske gigantøvelsen.

– Vostok-2018 viser at Russland har fokus på å øve på konflikt i stor skala. Vi har sett dette mønsteret over tid, et mer selvsikkert Russland som øker sitt forsvarsbudsjett og sitt militære nærvær, sier Natos talsmann Dylan White ifølge AFP.

Den forrige gangen russerne gjennomførte en militærøvelse i denne skalaen var i 1981.

Det var den største øvelsen mens Sovjetunionen eksisterte, men den var bare halvparten så stor som øvelsen som nå er i gang.

Ser Nato som trussel

Forholdet mellom Russland og vestlige land endret seg dramatisk da russerne annekterte Krim-halvøya i 2014.

ØVERSTKOMMANDERENDE: President Vladimir Putin skal overvære deler av den store militærøvelsen i det østlige Russland. Foto: POOL / Reuters

Siden da har Russland økt antallet større militærøvelser.

De russiske lederne sier at de må forberede seg på å forsvare sitt territorium fordi Nato er en stadig større trussel mot Russlands sikkerhet.

– Russlands må være i stand til å forsvare seg i den nåværende internasjonale situasjonen som ofte er aggressiv og uvennlig mot vårt land. Dette er både rettferdig og viktig, og det finnes ikke andre alternativer, sa den russiske presidentens talsmann, Dmitrij Peskov nylig.

For noen uker siden deltok Nato-land i militærøvelser i Georgia og Ukraina, noe som blir sett på med stor skepsis i Moskva.