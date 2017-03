Kinesisk forbud får prisen på elfenben til å falle

Kina stenger fredag en tredel av landets fabrikker og butikker som handler med elfenben. I løpet av året skal det bli slutt på all kinesisk elfenbenshandel.

Det gir håp for Afrikas elefanter. Kina er nemlig verdens største elfenbensmarked, skriver The Washington Post.

– Med en slutt på den lovlige elfenbenshandelen i Kina, har elefantenes mulighet for å overleve økt betraktelig, sier leder i Save the Elephants, Ian Douglas-Hamilton til AP.

Dyrebeskytterforeningen har skrevet en rapport om prisutviklingen på elfenben og fant at den har sunket fra nesten 18.000 kroner per kilo i 2014 til seks tusen kroner i februar i år.

– Vi må gi Kina skryt for å ha gjort det rette ved å stenge elfenbenshandelen, sier Douglas-Hamilton.

– Avgjørende tidspunkt

Han mener at det fremdeles er en lang veg å gå for å få slutt på nedslakting av elefanter til elfenbensmarkedet, men nå er det i alle fall et større håp for arten, sier Douglas-Hamilton,

Tallet på afrikanske elefanter har sunket fra 1.2 millioner dyr 35 år tilbake, til rundt en halv million dyr i dag.

GODT NYTT: Save the Elephants-grunnlegger Iain Douglas -Hamilton (i midten) la onsdag frem positive funn for elefantbestanden. Foto: SIMON MAINA / AFP

– Dette er et avgjørende tidspunkt for elefantene, mener Douglas-Hamilton.

De siste årene har en økt etterspørsel etter elfenben i Asia, og spesielt Kina, ført til at flere titusen elefanter i Afrika er blitt drept. Noen naturvernere mener at opp til 20.000 elefanter blir innhentet av krypskyttere hvert år, skriver AP.

– Kinas stans i handel med elfenben er et veldig viktig steg på veien mot å redde den afrikanske elefanten fra utryddelse, fordi Kina er ett av de største markedene i verden for lovlig handel med elfenben, sier Nina Jensen, generalsekeretær i WWF Verdens naturfond, til NRK.

– Skal vi klare å redde dette majestetiske dyret, må vi strupe tilgang og etterspørsel, og derfor er Kinas beslutning så viktig, fortsetter hun.

Elefanter i Sentral-Afrika kan bli utryddet innen ti år, dersom trenden fortsetter. Antall elefanter i Tanzania falt med 60 prosent mellom 2009 og 2014, skriver The Washington Post.

– En dårlig investering

– Når det blir slutt på appetitten på elfenben blir det mindre attraktivt å drepe elefanter. Vi håper Kina klarer å holde sin deadline og at vi fremover vil se en økning av elefanter i naturparkene våre, sier avdelingsdirektør ved Kenya Wildlife Service, Patrick Omondi, til AP.

I tillegg til kinesiske myndigheters bevisste grep mot elfenbenshandel kan nedgangen i landets økonomi også ha ført til at færre har råd til slike luksusartikler. Kampen mot korrupsjon kan også ha gjort at elfenben ikke lenger gis som eksklusive gaver fra forretningsfolk til offentlige tjenestemenn de ønsker støtte fra.

Lederen av amerikanske WildAid, Peter Knights, har vært aktiv i å gjøre kinesere kjent med skadevirkningene av elfenbenshandel. Han sier til The Washington Post at prisnedgangen viser at elfenben nå er blitt «en dårlig investering».

Han tror prisene på elfenben vil fortsette å synke.