Kenyas forsvarssjef omkom i helikopterulykke

Etter en periode med usikkerhet rundt antallet om bord helikopteret, samt antallet døde, konstaterer president William Ruto at forsvarssjef Francis Ogolla er død.

– Jeg er lei meg for å fortelle om bortgangen til general Francis Omondi Ogolla, forsvarssjefen i Kenya. Sammen med han var elleve andre militære. Ni som også døde, og to overlevende, sier presidenten i en tv-sendt tale.

Klokken 14.20, bare minutter etter at det tok av, styrtet helikopteret.

Ulykken skal ha skjedd i Marakwet fylke, om lag 400 kilometer nordvest for Nairobi.

Ogolla ble utnevnt som forsvarssjef for ett år siden. Foto: AFP

– Helikopteret gikk opp i flammer etter krasjet, og det hadde flere enn 10 øverstkommanderende om bord, deriblant general Ogolla, sa en høytstående politibetjent til AFP før presidentens uttalelse.

Politibetjenten sier videre at helikopteret var i området på et sikkerhetsoppdrag fordi soldater er utplassert i regionen.

Advarer mot spekulasjoner

President William Ruto har kalt inn til et møte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter krasjet.

På X ber talsperson for myndighetene, Isaac Maigua Mwaura, innbyggeren om å ikke spekulere.

– La oss holde oss i ro, og unngå all spekulasjon på dette kritiske tidspunktet.

Han sier det vil komme en uttalelse etter hvert.

Ogolla ble utnevnt som forsvarssjef i april i fjor. Ifølge AFP utnevnte presidenten han til tross for at Ogolla var en av dem som prøvde å velte den knappe seieren hans under valget i 2022.