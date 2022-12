Kina: 250 millioner smittet i desember

Kinesiske sykehus sliter. Kapasiteten er sprengt.

Utenfor et sykehus i Beijing snakker en reporter fra France 24 med pårørende som ikke får lagt inn sine syke familiemedlemmer fordi sykehuset er fullt.

– Han har ikke krefter igjen, feberen går ikke ned, sier en kvinne om mannen sin.

– Vi kan ikke bli her, det er ingen ledige senger. Det er få leger her og de er overarbeidet.

I provinsen Zhejiang ikke langt fra storbyen Shanghai, blir en million kinesere koronasmittet hver dag. Ifølge beregninger vil det stige til 2 millioner smittede hver dag innen 1. januar, skriver voanews.com.

Den hyperraske spredningen av koronaviruset gjør at det på landsbasis nå er om lag 250 millioner smittede kinesere, skriver France 24.

Den franske kringkasteren har gjennomgått offisielle rapporter om smitte i det kinesiske helsevesenet.

Vaksinemangel

Det som gjør situasjonen mer alvorlig i Kina enn i de fleste andre land, er at Kina ikke prioriterte vaksinering av befolkningen.

Spesielt situasjonen for mange eldre er dramatisk.

Selv alvorlig syke blir avvist fordi sykehus er fulle. Bildet er fra et sykehus i Shanghai 23. desember. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Kinesiske helsemyndigheter prioriterte testing og nedstengning av samfunnet, framfor vaksinering.

Mange frykter at «en tsunami» av smitte vil ramme det kinesiske samfunnet ved inngangen til det nye året.

WHO svært bekymret

Verdens helseorganisasjon etterlyser åpenhet fra Kina og ber landets helsemyndigheter dele informasjon om situasjonen.

– Vi fortsetter å anmode Kina om å dele all data om covid i Kina, sier sjefen i WHO Teodros Adhanom Ghebreyesu.

Han appellerer til Kina om å informere om sykehusinnleggelser og om hvor mange som må ha intensivbehandling, skriver FN på sine nettsider.

WHO er svært bekymret fordi mange ikke er vaksinert. Kina satset på testing og nedstengning av samfunnet lenge. Bildet viser en eldre person i Nantong som blir vaksinert. Foto: AP

– WHO støtter Kina i å fokusere spesielt på vaksinering av befolkningen som har størst risiko for å bli alvorlig syke, sier Teodros.

– Alle hypoteser om hvordan pandemien oppstod, er også på bordet, sier WHO-sjefen.

Appell fra Xi

Kinas president Xi Jinping sier det bør iverksettes tiltak for å beskytte menneskers liv.

Det er hans første uttalelse om covid-19 etter at landet lempet på de strenge smittevernrestriksjonene, og nærmest åpnet helt opp fra en dag til en annen.

– Vi bør iverksette en patriotisk helsekampanje på en mer målrettet måte, styrke samfunnets forsvar for å forebygge og kontrollere epidemien og beskytte folks liv, sikkerhet og helse på en passende måte, sa Xi mandag ifølge den kinesiske rikskringkastingen CCTV.

Kø på likhusene

I den kinesiske hovedstaden er det sjeldent tomt i gatene. Men i dag holder mange seg hjemme. Smitten gjør det vanskelig å få nok folk på jobb.

Bildet av likposer hos et begravelsesbyrå i Chongqing i Kina. Bildet er tatt av Reuters 22. desember. Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

Alt fra apotek til likhus sliter med å bemanne skiftene, som er nødvendig for å kunne holde samfunnet i gang.

Ifra siste helg og frem til nå har nyhetsbyrået Reuters dokumentert køer ved krematoriene. Enkelte har blitt bedt om selv å levere sine døde familiemedlemmer.

Kjølerommene i kjellerne på flere sykehus skal også være fulle.

Mener helsevesenet ikke har fått tid

Den 7. desember, etter nesten tre år med nulltoleranse for smitte, snudde Kina brått om på sin smittevernpolitikk.

Det er flere som har spurt om landets ledere har gitt helsevesenet nok tid til å forberede seg.

Kina har fram til i dag få koronadøde i forhold til folketallet på 1,4 milliarder.

Ifølge de offisielle tallene er antallet døde i Kina rett over 5000.

Beregninger gjort av blant annet Institute of Health Metrics and Evaluations i USA viser at tallet kan bli langt høyere.

Instituttet mener en million mennesker i Kina kan være koronadøde i løpet av 2023. Andre anslag viser både høyere og lavere tall.