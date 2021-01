Kina tester digital valuta – gir bort millioner i lotterier

Kina ligger an til å bli det første store landet med en egen digital valuta, e-yuan.

I fjor ble det gjennomført vellykkede tester i fire kinesiske byer. Da ble det ble delt ut gratis digitale penger gjennom loddtrekning.

I begynnelsen av januar startet runde to i storbyen Shenzhen, Kinas svar på Silicon Valley.

Der ble innbyggerne invitert til å delta i et lotteri med 20 millioner yuan, drøyt 26 millioner kroner, i potten.

Pengene deles ut i røde digitale konvolutter, en referanse til en tradisjonell kinesisk måte å gi bort kontanter på. De kan lastes ned til en digital lommebok på mobilen.

Vinnerne får et beløp på 200 yuan hver, som må brukes innen en viss dato, ifølge South China Morning Post.

– Dette er et tema som diskuteres i veldig mange land, også i Norge, sier Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita og tidligere medlem av hovedstyret i Norges Bank til NRK.

Ifølge sentralbankenes bank, Bank for International Settlements (BIS), har 80 prosent av verdens sentralbanker startet prosjekter for å vurdere digital valuta.

Men bare noen få har startet prøveprosjekter. Kina er et av landene som har kommet lengst.

NÆR KONTANTLØST SAMFUNN: I Kina er det vanlig å bruke QR-koder for å betale gjennom appene Alipay og WeChat. Her fra et marked i Beijing, 27. oktober, 2020. Foto: Mark Schiefelbein / AP Foto: Mark Schiefelbein / AP

NRK forklarer Hva er digitale sentralbankpenger (DSP)? for svar En digital versjon av sedler og mynter.

Utstedes av sentralbanken.

Er uavhengig av det du har på din private bankkonto.

Men du kan bruke kontoen din til å ta ut penger i form av digitale sentralbankpenger (DSP). Hvorfor oppretter sentralbanker DSP? Fallende kontantbruk og økende bruk av alternative betalingsformer, som kryptovaluta og Facebooks «Diem» (tidligere «Libra»), gjør at mange sentralbanker vurderer å utstede kontanter i digital form.

En digital løsning kan også være billigere. Hvilke land har kommet langt? Blant de større landene har Kina kommet lengst i å teste digital valuta.

EU vurdere å lansere en digital versjon av euroen, og skal ta stilling til spørsmålet innen midten av 2021.

Sjefen for EUs sentralbank (ESB) Christine Lagarde har sagt at EU ikke vil forhaste seg, og at brukernes personvern er et viktig aspekt.

Sveriges sentralbank ligger et hakk foran EU og har vedtatt å teste ut en pilotversjon. Kilder: Norges Bank, Reuters, CNN, Den europeiske sentralbank. Forrige kort Neste kort

Kontantløst samfunn

Ifølge kinesiske myndigheter vil den digitale yuanen gjøre det enklere og sikrere å handle varer.

I tillegg vil tjenesten være tilgjengelig for dem som ikke har tilgang på en bankkonto. Den vil også fungere på steder hvor det ikke er internettforbindelse.

Kina har allerede kommet langt i å legge om til et kontantløst samfunn. Men mesteparten av pengetransaksjonene i landet skjer gjennom private digitale tjenester, som Alipay og WeChat, utenfor myndighetenes rekkevidde.

Den digitale yuanen vil endre det, skriver CNN.

E-yuanen utstedes av den kinesiske sentralbanken, men videreformidles til brukerne av vanlige banker.

– Det er to dimensjoner ved dette. Det første er å få bedre kontroll på økonomien i Kina for å kunne sikre stabiliteten i landet. Det andre er i hvilken grad Kina kan utfordre dollaren og skape en internasjonal valuta, sier Henning Kristoffersen antropolog og spesialrådgiver i The Governance Group.

Henning Kristoffersen, antropolog og spesialrådgiver i The Governance Group. Foto: The Governance Group

Gjør omfattende overvåking mulig

Både bankene og sentralbanken vil få tilgang på informasjon om hva den enkelte bruker penger på.

Sentralbanken sier at den digitale yuanen har «kontrollerbar anonymitet». Men selv om personene i transaksjonene kan være anonyme overfor hverandre eller allmennheten, vil den private informasjonen fortsatt være tilgjengelig for sentralbanken, skriver CNN.

KAN SAMLE OMFATTENDE INFORMASJON: En kunde betaler med e-yuan i en butikk i byen Suzho. 11. desember, 2020. Foto: Xinhua / XINHUA Foto: Xinhua / XINHUA

Den digitale yuanen vil hjelpe myndighetene med å avdekke kriminell aktivitet som hvitvasking, skatteunndragelse og terrorfinansiering.

Men dersom den digitale valutaen kobles mot det sosiale poengsystemet, som testes ut i deler av landet, kan det gi kinesiske myndigheter enda større handlingsrom til å kontrollere befolkningen og styre adferden deres, mener Kristoffersen.

– Det sosiale poengsystemet tar overvåkningen i Kina til et nytt nivå. Hvor myndighetene bruker all den informasjonen de kan få om individer for å styre adferd. Dersom du ikke betaler regningene dine, får du trekk i poeng, sier han.

– Allerede har flere millioner kinesere opplevd å ha blitt straffet av dette systemet fordi de har for lav poengsum.

Kan bli et alternativ til dollar

Kina har et langsiktig mål om å gjøre yuan til en internasjonal pengeenhet, og et alternativ til dollaren, skriver Reuters.

På sikt kan digital yuan bidra til dette.

I første omgang vil tjenesten bare være tilgjengelig i Kina, men etterhvert vil den også bli tilgjengelig som en betalingsform internasjonalt.

Det vil gjøre det enklere for folk utenfor Kina å velge yuan, i stedet for andre etablerte internasjonale pengeenheter, som dollaren.

Kan hjelpe Kina med å unngå sanksjoner

En digital internasjonal valuta kan legge grunnlaget for at Kina blir mindre avhengighet av dagens dollarbaserte betalingssystem, ifølge Juel.

Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita og tidligere medlem av hovedstyret i Norges Bank. Foto: CF-WESENBERG/kolonihaven.no / CF-WESENBERG

– Jo mer uavhengig kinesiske betalingssystemer blir av dollarsystemet, jo mindre kan de også rammes av sanksjoner fra utlandet, sier han.

Men Kina er fortsatt langt unna å virkeliggjøre disse planene. Yuan står for litt over 4 prosent av dagens internasjonale transaksjoner. Mens amerikanske dollar utgjør 88 prosent, ifølge CNN.

– I mange land med dårlige betalingssystemer, stor inflasjon og ustabil valuta, bruker man ofte dollar for å betale og oppbevare penger, sier Juel.

– I disse landene kan digital yuan bli et alternativ. En stabil pengeenhet, som vil være lett tilgjengelig gjennom digitale løsninger, sier han.

Det er heller ikke klart om den digitale yuanen vil slå an i Kina.

PLANNLEGGER LANSERING: Folk feiret da Beijing ble valgt til å holde vinter-OL i 2022. Foto: Jason Lee / Reuters Foto: Jason Lee / Reuters

Klar til vinter-OL i 2022

Selv om valutaen er testet flere ganger, har det ennå ikke kommet en konkret lanseringsdato fra kinesiske myndigheter.

Men talspersoner for den kinesiske sentralbanken har sagt at det er planer om å ta i bruk valutaen før vinter-OL i Beijing i 2022.

Steinar Juel påpeker at det heller ikke er aktuelt å bruke e-yuan i Norge.

– Men i et utviklingsland med en svak regjering og sentralbank, og hvor pengeenheten forvitrer på grunn av inflasjon, kan det være et alternativ, sier Juel.