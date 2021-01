Jack Mas forunderlige forsvinning

Ingen har sett Jack Ma offentlig siden 24. oktober. Hva har skjedd? Spørsmålene er mange.

Har Kinas rikeste mann selv valgt å forsvinne fra offentligheten?

Har noen fått ham til å forsvinne?

Hvis han igjen dukker opp, under hvilke omstendigheter vil det skje?

Det var ting som ikke var helt normalt den dagen han stod på scenen i Shanghai. Jack Ma leste fra manus.

Beijings røde linjer

«Showmannen», som elsker å improvisere, utelukket med manuset at ordene kunne tolkes som tilfeldige. På samme scene stod topper fra finanstilsyn og bankmyndigheter i Kina. De må ha slitt med å skjule sin forbløffelse.

Uansett hvor rik og kjent du er; det er en ting du ikke gjør i Kina.

Du utfordrer ikke makten.

Og i Kina som resten av verden.

Du biter ikke hånden som gir deg mat.

Det er et dårlig tegn for Jack Ma at sensurmyndigheter har gitt mediehus streng beskjed om følge den offisielle linjen i sin omtale av Jack Ma og hans selskaper. I beste fall, for Jack Ma, et klart bevis på forsvinningen er politisk følsom. I verste fall at de deler av Kinas sikkerhetsapparat som setter i scene forsvinninger er de som vet hvor gründeren er.

Alibaba-gründer og Kinas rikeste mann «forsvunnet»

Sensur i Kina har flere utslag. Den «kinesiske brannmuren» har stengt Twitter, Facebook og de tyngste amerikanske aktørene ute fra det kinesisk markedet. Kommunistpartiet har hatt et behov for å ha kontroll over internett. Dette har gitt tid og rom til IT-giganter som Tencent til å utvikle Wechat og Wepay. Sammen med Jack Mas selskap Alibaba har de tatt et marked som ellers ville tilhørt Ebay, Paypal eller Amazon.

Det du ofte kan betale med Vipps i Norge kan betale med Alipay eller Wepay i Kina. Her hos en klokkereparatør i Beijing. Foto: TINGSHU WANG / Reuters

Jack Ma og hans Alibaba bygget seg først opp innen logistikk og betalingstjenester. De siste årene har de i økende grad tilbudt lån til kinesiske forbrukere via sine plattformer.

Forsvant rett før tidenes børsnotering

Jack Ma forsvant fra offentligheten kun dager før han skulle ta betalingstjenesten Alipay på børs. Noteringen av eierselskapet Ant Group lå han til å slå alle rekorder og var forhånd verdsatt til 37 milliarder dollar.

Noteringen skjedde ikke. Den 3. november, kun to dager før aksjen skulle listes i Shanghai og Hongkong, satt regjeringen i Beijing ned foten. For å beskytte stabiliteten i markedet het det.

Alipay er en av de to største app baserte betalingstjenestene i Kina. Det gikk mot rekordnotering da tjenesten skulle på børs, men så sa Beijing nei. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Hva var så ordene som falt fra Jack Ma på scenen den dagen i oktober?

Jack Ma beskyldte kinesiske banker for å ha «mentaliteten til en pantelåner». Ma mente at de internasjonale bankstandardene, de såkalte «Basel-akkordene» ikke passet Kinas utvikling.

I lang tid hadde Jack Ma drevet lobby for et bankregime som tillater å gi lån basert på et poengsystem. Punktlighet og betalingsdyktighet skal over tid gi kredittroverdighet som et alternativ til sikkerhet i eiendom og harde verdier. Dette fordi i Kina er det mange som ikke sitter på verdier, men i stedet jobber med å skape verdier.

Kina har i flere tiår hatt som mål å møte internasjonale bankstandarder for å fremstå som en seriøs global aktør.

Å tale Basel midt imot er det samme som å tale Beijing midt imot. Jack Ma visste godt at han bannet i kirken. Han visste kanskje ikke hvor kraftig.

Basel-akkorden er som en gammel mannsklubb. . . vi kan ikke bruke gårsdagens metoder til å regulere fremtiden, Jack Ma

Vil ha stø kurs før Biden overtar i USA

Internasjonalt er Kina inn i en tid hvor en påtroppende amerikansk president ønsker en allianse med EU, for å takle felles bekymringer knyttet til Beijings politikk. President Xi Jinping ønsker ikke å gjøre noe som gjør det lettere å hevde han styrer et land som holder lavere standarder.

Jack Ma og en påtroppende president Donald Trump i januar 2016. Etter turbulente år med Trump må Kina og Ma nå ta hensyn til en ny påtroppende amerikansk president. Foto: Evan Vucci / AP

Å utfordre makten er en rød linje Jack Ma alltid har forstått at han ikke bør krysse.

Hva var det han ikke forstod denne gang? Nå som han for en gangs skyld holdt seg til et forhåndsskrevet manus?

Jack Ma utfordret ikke bare Beijing. Han utfordret også et bankvesen som er tett knyttet til Beijings maktapparat. Dette var kanskje grensen gründeren ikke så?

Ville flytte finansmakt fra de store bankene

Reglene Ma foreslo vil skifte verdibasen og makten innen finans fra sikkerhet i harde verdier til sikkerhet i data og kunnskap om kunder. Dette er et marked som de private aktørene Alibaba og Tencent totalt dominerer. I tillegg har de nektet å dele data med en statlig aktør, Baihang, som Folkets Bank har forsøkt å starte.

Rett etter at børsnoteringen ble kansellert kunngjorde Beijing nye retningslinjer for bank- og finans. De gikk i stikk motsatt retning av det Jack Ma ønsket. De stilte høye krav til garantier som direkte rammet Jack Mas og hans Ant Group.

Financial Times har regnet ut av verdien av Jack Mas forretningsimperium falt 12,8 milliarder dollar i markedsverdi for hvert minutt av talen hans den 24. oktober.

Både kong Harald og dronning Sonja møtte Jack Ma i Shanghai da norske Marine Harvest inngikk en avtale om å levere laks direkte til kinesiske forbrukere. Foto: Heiko Junge / NTB

For stor til bare å bli borte?

Jack Ma er mest sannsynlig for stor og viktig til bare å bli borte. Spørsmålet er om han vil ha regi på sin egen gjeninntreden i det offentlige, eller om han vil bli plassert mørnet, ydmykhet og angrende foran et TV-kamera. Det har skjedd med mange andre i Kina som ikke forstod at ingen er større enn parti og stat.

Uansett vil han måtte finne et kompromiss med Beijing. Om han denne gang taler fritt og uten ferdigskrevet manus, vil det minne mer om den gamle improviserende Jack Ma. Trygg på seg selv.

Det vil også være et tegn på at det er han selv som har ment at det siden slutten av oktober har vært klokt å holde en lav profil.