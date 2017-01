– Vi er sterkt imot at en leder fra Taiwan har noen som helst kontakt med offentlige tjenestemenn i USA, sier utenriksdepartementets talsmann, Lu Kang. Foto: NICOLAS ASFOURI / Afp

Utenriksdepartementets talsmann Lu Kang sier Kina har reagert kraftig på møtet mellom den amerikanske senatoren Ted Cruz og Taiwans president Tsai Ing-wen. De to møttes i Houston søndag til tross protester fra Beijing.

Den taiwanske presidenten mellomlandet i Houston på vei til Mellom-Amerika, der hun skal besøke Honduras, Nicaragua, Guatemala og El Salvador. Beijing hadde på forhånd bedt USA om å ikke la Tsai fly gjennom amerikansk luftrom.

– Det kinesiske folket vil kreve hevn

Det skjedde ikke, men påtroppende president Donald Trump avslo å møte Tsai i denne omgang, og han uttalte at det var «litt upassende» før innsettelsen 20. januar.

Den kinesiske partiavisen Global Times advarer i kraftige ordelag mot å droppe «ett Kina-politikken». I lederartikkelen skrives det at Kina vil ta hevn hvis Trump dropper prinsippet om at Taiwan er en del av Kina.

– Hvis Trump forlater dette prinsippet vil det kinesiske folket kreve at regjeringen tar hevn. Det er ikke noe rom for forhandlinger, heter det i lederartikkelen.

Truer med militær makt

Taiwan brøt seg løs fra Kina i 1949 etter borgerkrigen og er i praksis selvstyrt, men Beijing insisterer på at øya må innlemmes i Kina. USA har siden 1979 fulgt en politikk som tar utgangspunkt i at det kun finnes «ett Kina», men har opprettholdt nære, uoffisielle bånd med Taiwan.

I forrige måned brøt Donald Trump med denne praksisen da han snakket med den taiwanske lederen på telefon.

Global Times skriver at Beijing vil møte en kontakt mellom USA og Taiwan med en hard hånd. Ifølge avisen bør Kina reagere med militært press mot Taiwan og bevege seg mot det avisen kaller «en tvungen gjenforening».

– Neppe en god strategi

Jo Inge Bekkevold mener Trump tar feil hvis han tror han kan bruke Taiwan som et forhandlingskort. Foto: IFS

– Hvis Trump tror forholdet til Taiwan er noe som kan brukes som et forhandlingskort tar han feil, det er neppe en god strategi, sier leder for senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Institutt for forsvarsstudier, Jo Inge Bekkevold.

Han sier til NRK at Trump rører ved noe av det mest sensitive her. Og til tross for at USA og Kina har samarbeidet bedre på flere områder de siste årene, blir det sikkerhetspolitiske og strategiske stadig vanskeligere fordi Kina vokser fram som en ny stormakt.

Bekkevold sier at dette trolig vil føre til at landene i regionen vil prøve å spille på to hester, at de vil søke å ha godt forhold både til Kina og USA.

– Det mest interessante i tiden fremover nå blir utviklingen i forholdet mellom de to stormaktene, det vil prege internasjonal politikk, sier Bekkevold.