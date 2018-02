Etter 13 timer avsluttet ANC tirsdag morgen møtet der de diskuterte president Jacob Zumas fremtid.

Det kommer motstridende meldinger om hva som har skjedd på møtet og i etterkant, men klokka 13 norsk tid skal ANC holde en pressekonferanse der resultatet skal offentliggjøres.

Frist på 48 timer

Jacob Zuma skal ha fått frist for å trekke seg. Du trenger javascript for å se video. Jacob Zuma skal ha fått frist for å trekke seg.

– Vi har bestemt oss for å avsette Zuma, men han vet det foreløpig ikke selv, skal en kilde i ANC ha sagt til nyhetsbyrået Reuters. Andre medier melder imidlertid at partiet vil skrive til Zuma og be ham trekke seg som president.

Den sørafrikanske statlige kringkastingen SABC melder at Zuma har fått en frist på 48 timer til å innlevere sin avskjedssøknad.

Det sørafrikanske nettstedet Business live melder at Zuma nekter å gå av umiddelbart, og at han krever å få fortsette i tre måneder til. Dette kravet skal ha blitt avvist av partiets ledelse.

– Vil nekte å gå

VIL FORTSETTE: Politisk analytiker Ralph Mathekga tviler på at president Zuma vil trekke seg. Foto: Christine Præsttun / NRK

Den sørafrikanske analytikeren Ralph Mathekga sier til NRK at president Zuma neppe vil gi seg uten kamp.

– Jeg tror at Zuma vil nekte å etterkomme dette kravet fra partiet om å trekke seg. Han har stått i lignende feider før, og alltid nekte å trekke seg. Jeg tror han tenker at han har ingenting å tape på å nekte, sier Methekga.

Han mener at Zuma vil spille på splittelsen i partiet, og at den eneste måten å fjerne ham på er gjennom et mistillitsforslag i parlamentet.

– Men det er ikke garantert at forslaget får flertall. Zuma har fortsatt støttespillere i partiet, og han vet det, påpeker analytikeren.

Fasadevasker Sikelela Mjikeliso i Cape Town ønsker at president Zuma blir stilt for retten. Foto: Christine Præsttun / NRK

Et stykke over bakkeplan sier en fasadevasker til NRK at presidenten bør stilles til ansvar for sine handlinger.

– Jeg er opptatt av Zuma blir stilt for retten, sier Sikelela Mjikeliso som er fasadevasker i Cape Town. Han mener presidenten bør bli dømt til fengsel for korrupsjon.

– Store diskusjoner

PRESSET: Sørafrikanske medier at president Jacob Zuma skal ha fått en frist på to døgn til å gå av som landets leder. Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters

Natt til tirsdag skal ANC-leder Cyril Ramaphosa og partisekretær Ace Magashule ha blitt sett på vei inn i Zumas hjem i Pretoria.

– Cyril dro dit for å prate med ham, sier kilden til Reuters og tilføyer at det var store diskusjoner i partiet om Zumas videre fremtid da Ramaphosa kom tilbake.

Ifølge lokale medier skal Zuma ha bedt om å bli sittende i ytterligere tre måneder i bytte mot at han da går frivillig. Det skal ANC ha avslått.

Zuma gikk av som ANC-leder i desember. Hans presidentperiode utløper i 2019, men han har vært under økende press for å gå av og overlate makten til ANC-leder Ramaphosa.