Avis: Zuma forbereder sin avgang, men stiller krav

Det er den sørafrikanske nettavisen TimesLive som skriver at president Jacob Zuma og visepresident Cyril Ramaphosa skal være enige om Zumas avgang.

TimesLive siterer kilder i ANC, men dette er foreløpig ikke bekreftet fra annet hold.

Det har i dag vært nok et møte mellom Zuma og Ramaphosa, hvor Zumas fremtidige skjebne skal ha vært tema. Zuma har de siste ukene og dagene vært under sterkt press for å trekke seg.

Siden søndag har ledergruppen i ANC diskutert med den sittende presidenten. De skal ha bedt ham om å gå av, men han skal ha nektet tvert, ifølge avisen Mail & Guardian, til tross for at noen av Zumas allierte skal rådet ham til å gå frivillig i stedet for å bli tvunget fra makten.

Nå skal det være oppnådd en enighet, skal man tro opplysningene TimesLive bringer tirsdag kveld.

Krav må oppfylles

Med på møtet i dag var også ANCs generalsekretær Ace Magashule. Han ønsker ikke å bekrefte om Zuma har sagt ja til å trekke seg fra presidentposten, men andre i partiet sier at det er enighet om en avtale som sikrer at Zuma kan gå av på en verdig måte.

Et avgjørende møte i partiet som skulle vært i morgen, er nå utsatt.

Den sittende presidenten skal ha stilt en del krav som må oppfylles – som gjenytelse for å gå av.

Det er foreløpig ikke kjent hva slags krav dette er, men det spekuleres i om det blant annet kan innebære at han ikke straffeforfølges.

Zuma omtales nå åpent som «Den korrupte presidenten», etter en rekke avsløringer om hvordan han skal ha brukt offentlige penger på seg selv og sin familie og tatt imot bestikkelser og tjenester fra venner og forretningsforbindelser.

Ikke verdig til å tale

Tidligere i dag kom også beskjeden om at presidenten ikke ville holde den planlagte talen om rikets tilstand i det sørafrikanske parlamentet på torsdag. Begrunnelsen var frykt at presidenten ville bli avbrutt av de folkevalgte.

Opposisjonen har uttrykt at president Jacob Zuma er så skandalisert at han ikke lenger er verdig til å tale på nasjonens vegne. Selv lojale ANC-medlemmer håper Zuma går av, slik at partiet kan ha mulighet til reise seg igjen før valget i 2019.

Ved lokalvalget for to år siden tapte ANC flertallet i hovedstaden Pretoria, finansmetropolen Johannesburg og Nelson Mandela Bay, området hvor ANCs lederskap vokste opp.

Sentrale ledere i partiet har blitt mer og mer usikre på om de vil klare å oppnå flertall i det nasjonale valget om to år – slik de har gjort i hvert valg siden ANC kom til makten i 1994 – hvis de fortsatt var tett knyttet til den skandaleombruste presidenten.

Visepresident Cyril Ramaphosa overtok vervet som partileder i desember. Nå kan han være i ferd med å overta nok en posisjon.