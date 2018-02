Skjebneuke for Sør-Afrikas president Jacob Zuma

Søndag ankom seks mektige menn Jacob Zumas presidentbolig i Pretoria i svarte biler.

«The top six», ledergruppen i ANC, var konsentrerte og bestemte, men ville prøve med det gode.

Zuma ble bedt om å gå av, men nektet tvert ifølge den anerkjente avisen Mail & Guardian.

Mandag gikk de seks målbevisst videre i prosessen med å få presidenten til å trekke seg. Arbeidskomiteen i ANC ble innkalt til det som betegnes som et krisemøte i partiets hovedkvarter i Johannesburg. Samtidig skal noen av Zumas allierte ha gitt samme råd: Gå nå, mens du har kontrollen.

STØTTER ZUMA: Tilhengere av bevegelsen «Black First Land First» møtte opp utenfor ANC sitt hovedkvarter mandag for å vise sin støtte til president Jacob Zuma. Foto: WIKUS DE WET / AFP

Utenfor hovedkvarteret var det håndgemeng mellom Zuma-motstanderne og hans støttespillere.

Alle spør seg om Zuma nå blir tvunget til å gå.

Timingen er ikke tilfeldig. Torsdag skal presidenten holde talen om rikets tilstand i parlamentet. Blir det Zuma som holder talen?

Sterke krefter i det statsbærende partiet ANC ønsker at Zuma ikke skal bestige talerstolen, derfor hastverket med å få ham fjernet.

«Den korrupte presidenten»

TANKEFULL: Sør-Afrikas president Jacob Zuma har nok mye å tenke på ham, nå som presset mot ham øker. Foto: Themba Hadebe / AP

Jacob Zuma blir beskyldt for å ha dratt navnet til ANC ned i søla. Frigjøringspartiet skulle assosieres med Nelson Mandela og kampen mot apartheid, ikke korrupsjon og sløsing med offentlige midler.

Presidenten knyttes ikke lenger bare til mistanke om korrupsjon. Han omtales som «Den korrupte presidenten».

Sist ble beviser lagt på bordet i en bok av stjernejournalisten Jacques Pauw. I «The President's Keepers» beskriver han et nettverk av forretningsfolk, jurister og byråkrater som holder ham «utenfor fengslet og innenfor makten».

Det foreligger 783 lyssky utbetalinger til Zuma fra den gang han var visepresident og forhandlet fram en våpenkontrakt. Han bygget ut sitt private palass for titalls millioner og kalte det «sikkerhetstiltak». Det innbefattet et amfiteater, svømmebasseng, hønsefarm, gjestehus og en liten klinikk.

Enda verre er Zumas kontakt med den indiske Gupta-familien. De har fått ta seg til rette i næringslivet og bygget opp en milliardformue på kort tid. De ansatte Zumas egen sønn som direktør.

I flyselskapet SAA og elektrisitetsselskapet ESCOM – Afrikas største – har han innsatt sine egne folk, helt til de har måttet trekke seg.

Korrupsjonsskandalene har rullet. Samtidig har han svekket og nedlagt etterforskningsenhetene som går etter økonomisk kriminalitet.

Hvorfor nå?

Uansett går det mot slutten for Zumas presidentperiode. I desember i fjor var 5000 delegater samlet til landskonferansen i Johannesburg og valgte Cyril Ramaphosa til den neste partilederen.

NESTEMANN UT: Det er ingen hemmelighet at parlamentarikere i ANC ønsker at visepresident Cyrill Ramophosa skal holde talen om rikets tilstand. Foto: MUJAHID SAFODIEN / AFP

Men selv om Zuma ikke kunne gjenvelges, hadde han en annen plan.

Han ville at hans fraskilte kone, Nkosazana Dlamini-Zuma skulle etterfølge ham. Han tenkte nok at hun kunne beskytte ham fra å havne i kasjotten.

Zuma har fremdeles mektige støttespillere. Men det ble Cyril, hans egen visepresident, som nå leder kampanjen for at Zuma skal gå av nå. Argumentene hans er flere.

Ett av dem er at det er vanskelig med delt lederskap; en som leder av partiet og en annen som leder av landet. Den andre, mindre diplomatiske, er at Zuma er for upopulær til å sanke stemmer i valget neste år.

Ved lokalvalget for to år siden tapte ANC flertallet i hovedstaden Pretoria, finansmetropolen Johannesburg og Nelson Mandela Bay, området hvor ANCs lederskap vokste opp.

Valget i 2019 blir den største utfordringen for ANC, partiet som har hatt absolutt flertall siden partiet kom til makten under landets første demokratiske valg i 1994.

Det er Cyril Ramaphosa som kan skaffe partiet stemmer nå, ikke Jacob Zuma. Hvis Zuma får holdt sin tale torsdag, mens representantene roper «Zuma stjeler, Zuma stjeler», er ikke krisa over.

KLAR FOR BRÅK: Her ankommer Julius Malema (i midten) parlamentet da Jacob Zuma holdt talen om rikets tilstand i 2015. Foto: MIKE HUTCHINGS / Reuters

Slåsskamp i parlamentet?

Det populistiske opposisjonspartiet Economic Freedom Fighters har varslet bråk i parlamentet på torsdag. De vil trolig ankomme slik de pleier i sin partiuniform, knallrøde kjeledresser for gruvearbeidere, med like røde sko, og gjøre det de kan for å ødelegge for Zuma på dagen da han skal tale til parlamentet om rikets tilstand.

Deres leder, Malema, varslet mandag at han vil sørge for at Zuma ikke får holde talen. I stedet skal han sørge for at parlamentet stemmer over nok et mistillitsforslag.

Får Malema det ikke til på torsdag, reiser opposisjonen uansett et mistillitsforslag 22. februar. Den har ikke flertall, men mange i ANC skal være klare til å stemme ned sin egen president.

Zuma blir nå utsatt for sterkt press fra eget parti. Arbeidskomiteen i ANC kan ikke direkte gi ham sparken, men de 26 medlemmene kan be et høyere organ om å gjøre det.

Kanskje vil Zuma tenke som så: Er det bedre å trekke seg med en statsmannsgest enn å bli avsatt for udugelighet?

Ingen vet hva den gamle kriger Jacob Zuma tenker.