Siden Jamal Khashoggi forsvant på mystisk vis etter at han gikk inn i Saudi Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober, har hans forlovede Hatice Cengiz vært taus. Men nå, en drøy uke etter at hans sist ble sett, og spekulasjonene går høyt om hvordan han skal ha blitt drept inne på konsulatet, har den tyrkiske kvinnen fortalt om den skjebnesvangre dagen til det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Khoshoggi besøkte først konsulatet fredag 28. september. De ansatte var overrasket over å se ham, men de var vennlige og sa de ville hjelpe ham. Derfor nølte han ikke med å gå tilbake fire dager senere, forteller hun.

Cengiz og Khashoggi møtte hverandre på en konferanse, falt for hverandre og bestemte seg for å gifte seg etter kort tid, i følge CNN.

Han skulle hente to dokumenter, ett som viste at han var ugift og en kopi av fødselsattesten. Han gav de ansatte beskjed om at han skulle reise til London tirsdag 2. oktober, men at han ville komme innom samme dag for å få papirene han trengte for å gifte seg igjen.

Hatice Cengiz kunne ikke bli med inn, siden personer uten avtaler ikke slipper inn. Derfor ventet hun utenfor sperringene.

SISTE BILDE: Har går Jamal Khashoggi sine siste skritt i frihet. Tyrkiske myndigheter mener han går inn til en grusom skjebne. Saudi-Arabia mener han forlot konsulatet, men har ikke lagt frem beviser på dette. Foto: REUTERS TV / Reuters

Overvåkningsbildene viser den tyrkiske kvinnen gå nervøst rundt utenfor politigjerdene. Hun blir mer og mer nervøs etter som timene går.

– Jeg ble fylt av en slik frykt jeg aldri hadde opplevd før. Verden gikk rundt for meg. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, sier hun i intervjuet gjengitt i Daily Sabah.

– Til slutt løp jeg mot sperringene og spurte sikkerhetsvakten om Jamal hadde forlatt bygningen.

Vakten så overrasket på henne. Han visste ikke hvem Jamal var. Hun ringte konsulatet og forklarte at hun fremdeles ventet på forloveden.

En ansatt sjekket alle rommene i bygningen og fortalte henne at det ikke var noen der og at det ikke var noe poeng for henne å vente lenger.

– Da jeg hørte dette, svartnet det for meg. Jeg ringte Yasin Aktay og fortalte ham om situasjonen.

FORTVILET: Da Cengiz forsto at noe alvorlig hadde skjedd med forloveden, ringte hun den tyrkiske politikeren Yasin Aktay. Han slo alarm. Først rapporterte mediene om at han var død, og deretter at dette var usikkert. Dette er veldig tungt for de pårørende, sier forloveden. Foto: OZAN KOSE / AFP

Yasin Aktay tilhører regjeringspartiet AKP og er rådgiver for president Erdogan. Aktay har gode kontakter i etterretningsmiljøet og var en venn av Khashoggi.

På spørsmål fra nyhetsbyrået Anadolu om hva forloveden tror skjedde inne i konsulatbygget mens hun ventet utenfor, svarer hun:

– Det er bevist at han gikk inn. Men nå må den andre siden bevise at han også gikk ut. De sier at han forlot bygget kort tid etter, men at overvåkningskameraene ikke virket akkurat da.

– Hvilket konsulat i verden har overvåkingskameraer som ikke virker? spør hun videre.

Hun tror ikke at Saudi Arabiske myndigheter planla å gjøre konsulatet til åstedet for en forbrytelse, men at de grep muligheten da Khashoggi dukket opp.

DØREN: Gjennom denne døren gikk Jamal Khashoggi inn, men aldri ut. Mysteriet er hvordan han forlot konsulatet og i hva slags tilstand. Foto: OZAN KOSE / AFP

For henne er forklaringene fra Saudi-Arabia hverken tilfredsstillende eller overbevisende.

Hatice Cengiz har absolutt tro på at etterforskningen vil føre frem.