Afrikanske ledere ønsker å komme koronaviruset i forkjøpet ved å vise resolutt handlekraft. De ser hvordan vestlige land med langt bedre ressurser sliter med å takle covid-19.

Frykten stiger for at korona kan bli en tikkende bombe på det afrikanske kontinentet.

Politiet i kenya anklages for overdreven maktbruk ved håndhevelse av portforbudet. President Kenyatta neklager. Foto: Brian Inganga / AP

Innbyggere og ledere stålsetter seg.

I et forsøk på å takle tsunamien av virus som de frykter vil ramme Afrika med voldsom kraft, går ledere hardt til verks.

Blant dem er Kenyas president Uhuru Kenyatta.

Mandag sørget han for at Nairobi og andre nøkkelsteder ble hermetisk lukket, skriver Associated Press.

Politiet tok i bruk spikermatter og stanset alle kjøretøy inn og ut av disse byene for å hindre spredning av korona.

I forrige uke brukte kenyansk politi enda hardere metoder for å håndheve tiltakene mot korona.

President Kenyatta beklager

Politiet skal ha brukt tåregass og i visse tilfelle skarp ammunisjon mot innbyggere som ikke overholdt portforbudet som er innført.

Ved et tilfelle skal en 13 år gammel gutt ha blitt skutt og drept av politiet fordi han var utenfor sitt eget hjem, skriver France24. Det har ført til sinne blant innbyggerne.

Kenyas president Uhuru Kenyatta beklager politiets overdrevne maktbruk i kampen mot koronaspredning. Foto: Presidential Press Service / Reuters

Kenyas president Uhuru Kenyatta ber innbyggerne om unnskyldning for politiets overdrevne maktbruk, skriver France24.

I Nairobi sitter en familie og sliter med sorgen etter at gutten deres, Yasin Hussein Moyo, ble revet bort fra dem på brutalt vis.

Moren forteller at da hun hørte skudd ute i gaten, ba hun de to barna gå opp i andre etasje. 13-åringen skal ha gått ut på en veranda, der han ble truffet av et skudd fra politiet.

President Kenyatta har kritisert politiet for overdreven maktbruk i måten de håndhever portforbudet på.

Sør-Afrika: Portforbud håndheves med politivold

Presidenten i Sør-Afrika har fått mye anerkjennelse for resolutt handling i kampen mot korona. Cyril Ramaphosa var raskt ute med å erklære nasjonalt portforbud.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa får ros for å reagere raskt i kampen mot koronaviruset. Men politi og militære får kritikk for overdreven maktbruk. Foto: Sumaya Hisham / Reuters

Han viste handlekraft ved å sende de militære for å overvåke portforbudet og avlaste politiet.

Men også Sør-Afrika får kritikk for overdreven maktbruk.

Øyenvitner i den fattige bydelen Soweto i utkanten av storbyen Johannesburg melder om soldater og politi som ydmyker og i visse tilfeller bruker vold mot innbyggerne.

Folk som har brutt portforbudet skal ha blitt beordret til å legge seg ned på bakken og ta push ups. Andre skal ha blitt lagt i bakken og beordret til å rulle rundt.

I visse tilfeller har sørafrikansk politi brukt gummikuler og tåregass mot folk som ikke har gyldig grunn til å oppholde seg utendørs.

En sørafrikansk soldat i Cape Town sjekker hvorfor en innbygger bryter portforbudet. Foto: Mike Hutchings / Reuters

Samme metoder er brukt mot folk som har gyldig grunn til å bevege seg ute, men som ikke holder påkrevet avstand til hverandre, skriver France24.

– Det ser ut til at den eneste måten myndighetene klarer å hanskes med befolkningen, er gjennom bruk av vold og ydmykelser, sier Shenilla Mohammed, leder for Amnesty International i Sør-Afrika.

Hun forteller at organisasjonen har mottatt tilsvarende klager fra Kenya, Zimbabwe og Nigeria.

Politimyndighetene i Sør-Afrika etterforsker hendelser der tre innbyggere angivelig er drept av militære patruljer for brudd på portforbudet.

– Det er nesten det samme antallet som døde av korona i Sør-Afrika, sier lederen i Amnesty i landet.

Forsvarsminister Nosiviwe Mapisa-Nqakula har fordømt overdreven maktbruk fra soldater.

Ugandas militære beklager overtramp

Ledere i det ugandiske forsvaret skal ha beklaget overdreven maktbruk fra sitt personell da de gikk hardt fram mot folk ute i hovedstaden Kampala, skriver France24.

Mange skal ha klaget på de militærets opptreden mot egen befolkning.

Lignende klager mot politi og militære er kommet inn fra Senegal, Kongo og Tsjad, ifølge France24.

Human Rights Watch har bedt om uavhengig gransking av alle anklager om politivold og overdreven maktbruk i forbindelse med håndheving av koronatiltak i afrikanske land.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er nesten 6000 mennesker i afrikanske land registeret smittet av korona. Spredningen i Afrika kommer noen uker etter utbruddene i Europa og USA.

Det har gitt afrikanske ledere muligheten til å sette i gang drastiske tiltak som nedstengning av byer og portforbud.