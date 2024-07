Mistenkt seriemorder pågrepet i Kenya – har tilstått 42 drap

Siden fredag har levninger av ni kvinner blitt funnet på en søppelplass i Mukuru-slummen i Kenyas hovedstad Nairobi.

Funnene av kvinnelikene har sendt sjokkbølger gjennom Kenya, og situasjonen er spesielt spent i Mukuru-slummen. Politiet tok søndag i bruk tåregass for å få en gruppe sinte innbyggere vekk fra åstedet.

De skal ha prøvd å dra en pose de hadde funnet på fyllingen, til politistasjonen, men ble møtt med tåregass.

Det var fraværet av en leteaksjon fra politiets side som førte til at frivillige innbyggere søndag begynte å lete gjennom søppelfyllingen etter flere ofre, ifølge AFPs journalist.

Det kenyanske politiets uavhengige etterforskningsmyndighet (IPOA) skal også undersøke om noen i politiet har vært involvert i dumpingen av likene. Søppelfyllingen der likene ble funnet, ligger kun 100 meter fra politistasjonen.

ANSPENT: Situasjonen er svært anspent i Mukuru-slummen, der kvinnelikene ble funnet. Foto: AFP

– Psykopatisk seriemorder

Natt til mandag lokal tid ble en hovedmistenkt pågrepet i en bar mens han så finalen i fotball – EM. Politiet har også pågrepet en annen mistenkt som ble funnet med mobilen til et av ofrene.

– Den hovedmistenkte tilsto å ha lurt med seg, drept og kvittet seg med 42 kvinner på søppelplassen, forteller polititoppen Mohamed Amin til journalister mandag formiddag, ifølge AFP.

Den hovedmistenkte hevder at de 42 drapene har skjedd mellom 2022 og 11. juli i år.

– Vi står overfor en seriemorder, en psykopatisk seriemorder uten respekt for menneskeliv, sa Amin.

– Dessverre, og dette er veldig trist, så påstår den mistenkte at hans første offer var hans kone. Han hevder han kvelte henne til døde, før han parterte liket og kvittet seg med det på samme plass, la han til.

FANT LEVNINGER: En frivillig drar frem en plastsekk med levninger fra et av ofrene, ifølge Reuters. Ofrene som hittil er funnet, døde i alderen 18 til 30 år. Foto: Reuters

Levningene av de ni kvinnene har ifølge politiet blitt funnet svært lemlestet og etterlatt i plastsekker.

Ofrene som hittil er funnet, døde i alderen 18 til 30 år. Alle er drept og lemlestet på samme måte, ifølge politiet.

Den hovedmistenkte ble sporet opp ved hjelp av mobiltelefonen til et av ofrene, ifølge Amin. Etter en ransaking av hjemmet hans, som befinner seg kun 100 meter fra søppelfyllingen, skal politiet ha funnet en machete, plastsekker, tau, gummihansker, i tillegg til en rosa dameveske og to dametruser.

STORE FOLKEMENGDER: Funnene har tiltrukket seg store menneskemengder til søppelplassen. Fraværet av en leteaksjon fra politiets side har ført til at frivillige innbyggere har begynt å lete gjennom søppelfyllingen etter flere ofre, ifølge AFP. Foto: AFP

Flere hendelser

Likfunnene har igjen satt søkelyset kenyansk politi og president William Ruto, som sliter med å stanse de omfattende demonstrasjonene mot regjeringen som har kostet flere titalls demonstranter livet.

Kenyas fungerende politisjef Kanja opplyser mandag at obduksjoner av ofrene vil bli gjennomført i løpet av dagen.

Kanja selv tiltrådte kun i stillingen i forrige uke uken etter at nasjonal politisjef Japhet Koome trakk seg som følge av offentlig raseri over den påståtte politibrutaliteten.

IPOA sier også at de skal etterforske påstander om bortføring av demonstranter som har vært savnet siden demonstrasjonene i juni. De har ikke sagt noe om at de to sakene er koblet til hverandre.

Kenyas rettsvesen er allerede under etterforskning for dødsfallene i skatteprotestene i sommer, der menneskerettighetsgrupper har anklaget politiet for å bruke overdreven makt.