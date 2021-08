Sosiale medier viser flere videoer av barn som løftes over hodene til fortvilte foreldre, og fraktes fra favn til favn bort mot muren som skiller flyplassen fra folkehavet som forsøker å komme seg ut av Afghanistan.

På torsdag spredte det seg en video av en baby som ble overrakt en gruppe marineinfanterister på toppen av muren. Soldatene løftet med seg babyen over piggtråden.

I dag skriver Dan Lamothe, journalist for Washington Post, at det amerikanske militæret tok imot babyen og fraktet den til feltsykehuset inne på flyplassen.

– Jeg kan bekrefte at det uniformerte personalet på videoen er amerikanske marinesoldater. Babyen i videoen ble tatt med til et feltsykehus og fikk der tilsyn fra medisinsk personell, skriver Lamothe i sin twittermelding.

Uttalelsen kommer fra Jim Stenger, en talsmann for den amerikanske marinen.

Pressetalsmann Brynjar Stordal i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter hendelsen overfor VG. Han sier at barnet ble behandlet på sykehuset og nå er gjenforent med faren.

LES OGSÅ: Norge vil sende 11 måneder gammel baby til Afghanistan

– Desperate handlinger

NRK spurte fredag ettermiddag utenriksminister Ine Eriksen Søreide hva som blir gjort for barna som skilles fra foreldrene og havner inne på flyplassen alene.

Hun gav ikke noe klart svar til NRKs journalist.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier til NRK at deres fremste prioritering nå er evakuering av dem som er inne på flyplassområdet. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det er mange som er desperate, og med det gjør desperate handlinger. Vi har veldig begrenset mulighet til å bistå andre enn dem som er på innsiden av flyplassen. Jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker, ettersom jeg ikke kjenner detaljene, svarte Søreide.

Hun la til at evakuering av dem som er på flyplassen er deres fremste prioritering for øyeblikket.

– Vi bruker de vinduene og mulighetene vi har til å frakte folk ut fra Afghanistan, sier utenriksministeren til NRK.

Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal rapporterer fra Kabul. Du trenger javascript for å se video. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal rapporterer fra Kabul.

Tomme seter til Norge

– Det er et folkehav av desperate mennesker som prøver å komme seg inn på den militære delen av flyplassen. Det er foreldre som ser seg nødt til å kaste barn over porten.

Det sa Ayesha Wolasmal som landet i Oslo i dag tidlig. Hun har i en lengre periode jobbet i Afghanistan med humanitær bistand, og er søster til NRKs korrespondent Yama Wolasmal.

Ayesha Wolasmal forteller NRK det var vanskelig å sitte på et nesten tomt fly da hun forlot Kabul. Foto: Javier Auris / NRK

Nå tenker Ayesha Wolasmal på alle som ikke har kommet seg ut.

På flyet som fraktet henne trygt til Norge, var flesteparten av setene tomme.

– Å se alle de tomme setene var fortvilende, når du vet hvor mange som trenger hjelp, uttaler Wolasmal.

– Det har vært utrolig vanskelig å kjenne på det privilegiet som kommer med at man er norsk. Det er flyseter som potensielt kunne tatt med seg afghanere som har reelle beskyttelsesbehov, la hun til.

Problematisk å fylle flyene

Erna Solberg uttalte tidligere til NRK at hun er glad for at flyet har landet, samtidig som hun understreket utfordringene knyttet til evakueringen.

Paul Farthing publiserte dette bildet på Twitter tidlig fredag. Bildet er tatt av kona Kaisa Markus, og er fra et fly som evakuerer folk vekk fra Kabul. Foto: Skjermdump Twitter

– Flykapasiteten er ikke noe problem. Utfordringen er å få folk til flyplassen, og så få dem om bord på flyet, sa Solberg.

Hun får støtte fra Ine Eriksen Søreide, som på en pressekonferanse fredag ettermiddag sa at situasjonen rundt flyplassen er kaotisk.

– Det største hinderet for evakuering er situasjonen på utsiden av flyplassen. Å få folk til og inn på flyplassen har vist seg å være vanskelig. Vi jobber iherdig for å få evakuert folk så raskt som mulig, uttalte Søreide.