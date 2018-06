Torsdag kveld kom beskjeden fra USAs president Donald Trump om at ulovlige innvandrere med barn inntil videre ikke skal straffeforfølges.

I går morges dukket flere innvandrere i håndjern opp foran rettslokaler i Texas og Arizona, bare for å bli vist vekk uten å få sakene behandlet, skriver The Washington Post. En del av dem fikk beskjed om at tiltalen var droppet.

Men det er ikke Justisdepartementet enig i. Offisielt består «nulltoleransepolitikken» – det er bare snakk om en utsettelse inntil videre.

Presidentordren om å slutte å skille barn fra foreldre som kommer som ulovlige innvandrere, kom på onsdag. Men de ulike berørte departementene diskuterer fortsatt hvordan denne ordren fra Trump skal håndteres i praksis.

Foreldre må ringe selv

Fra 5. mai til onsdag kveld er over 2300 innvandrerbarn skilt fra sine foreldre. Nå skal de gjenforenes, men det finnes ikke noe system for hvordan det skal gjøres, innrømmet en talsmann for Helse- og sosialdepartementet onsdag.

RETURNERTE FRIVILLIG: Så sent som i forgårs ble Jayden Chevarria (t.h.) og sønnen Jesus Funes fra Honduras fortalt at de ville bli atskilt om de ble i USA for å søke asyl. Derfor valgte hun frivillig å returnere til Mexico. Hun ankom i går. Da var atskillelsespolitikken endret. Foto: David J. Phillip / AP

Noen foreldre har fått utdelt et telefonnummer til Kontoret for omplassering av flyktninger som de kan ringe, men ofte er det ingen som svarer, og de som svarer, kan sjelden hjelpe.

Noen får hjelp fra advokater i lokale borgerrettsorganisasjoner. Texas Civil Rights Project har nå 400 foreldre som leter etter barna sine. I går kveld hadde de funnet to barn.

Det blir ikke bedre av at byråkratene noen ganger glemmer å registrere at et barn kom med foreldrene. Noen ganger kjenner ikke de minste hele navnet på foreldrene. Dermed finnes det ingenting som dokumenterer at foreldrene finnes et eller annet sted i USA.

Advokatene beskriver hjerteskjærende møter med gråtende foreldre.

– Vi må bare si at vi vet ikke hvor barnet ditt er, forteller advokat Jerry Wesevich til Washington Post.

TELTLEIR FOR BARN: Denne teltleiren ble opprettet for barn av ulovlige innvandrere. Nå skal de løslates og gjenforenes med foreldrene. Men det er høyst uklart hvordan det skal skje, og hvor de skal bo hvis foreldrene klarer å finne dem. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Ikke nok husrom

Departementet for innenlands sikkerhet innrømmer at de har svært begrenset kapasitet til å varetektsfengsle familier med barn. I alt har de plass til 3000 voksne og barn, og det er allerede nesten fullt.

Forsvarsdepartementet har fått beskjed om å gjøre klar 20.000 nye senger innen begynnelsen av juli. – Vi vil gjøre det som er til landets beste, sier forsvarsminister James Mattis. Samtidig understreker han at «det er andre folk som er ansvarlig for dette».

I praksis er det altså ikke noe sted å sende ulovlige innvandrere med barn for øyeblikket. Det vil trolig føre til at mange blir løslatt inntil videre, uten noen form for rettsbehandling.

«CATCH AND RELEASE»: Voksne og barn som nettopp er løslatt fra varetekt etter å ha blitt pågrepet som ulovlige flyktninger i Texas. Nå blir det trolig enda flere som slippes fri etter å ha blitt pågrepet, ettersom myndighetene ikke har kapasitet til å huse dem. Den samme «catch and release»-politikken drev Obama-administrasjonen på med under den store bølgen av ulovlige innvandrere i 2014. Dette bildet er fra McAllen, Texas, 11. april. Foto: Loren Elliott / Reuters

Hvis de klarer å finne igjen barna sine, er spørsmålet hva som skjer videre. Mange vil ganske sikkert forsøke å gjemme seg bort i de delene av USA som tilbyr en viss beskyttelse for ulovlige innvandrere, såkalte «sanctuary cities», eller fristeder.

Mishandling av barn

CNN publiserte i dag en historie om hvor risikabelt er å være mindreårig, ulovlig innvandrer i dagens USA.

John Doe kom til USA som ulovlig innvandrer da han var spedbarn. Nå er han tenåring. I fjor vår ble bilen han satt i stanset av politiet. Ettersom han manglet identitetspapirer, ble han arrestert og sendt til et mottak for papirløse innvandrere.

Som følge av selvskading og slåssing ble han etter hvert sendt til et ungdomsfengsel i Shenandoah i delstaten Virginia. Iblant ble han påført håndjern, bundet fast til en stol og fikk hette over hodet.

14 ÅR GAMLE: Ved dette ungdomsfengselet i Shenandoah, Virginia, holdes innvandrerbarn ned til 14 år fengslet. Bildet er fra 20. juni. Foto: Zachary Wajsgras / AP

Minst fem andre innvandrerbarn har rapportert om fysisk mishandling i det samme fengselet. Én hevder han ble kledd naken og bundet fast til en stol i to dager.

Saken har nå havnet i rettsvesenet, og ledelsen ved ungdomsfengselet forsvarer seg med at de av og til må ty til «nødstolen» på grunn av aggressiv atferd.

Ifølge Kontoret for omplassering av flyktninger er for øyeblikket 11.800 barn innlosjert i over 100 institusjoner i 17 delstater. Mange av dem er avhengige av ufaglært arbeidskraft, ifølge CNN.