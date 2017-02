Flere hundre papirløse innvandrere arrestert i USA på få dager

– Jeg har aldri forestilt meg at jeg kan bli deportert. Det nytter dessuten ikke, jeg vil uansett komme meg tilbake, sier mexicanske Victor Rodríguez.

Victor Rodríguez har bodd i USA i 31 år, betaler skatt og har førerkort. Men han er fortsatt "ulovlig". Foto: Thomas Hass

Han er papirløs, en av dem presidenten kaller «ulovlig utlending».

– Det vil ta lang tid for Trump å bygge en mur, og det vil alltids være mulig å komme seg inn via Canada, sier Victor.

NRK møtte ham på hjemstedet like før den siste deportasjonsbølgen startet, og da føltes det ennå ganske trygt.

Minst 160 er de siste dagene pågrepet av immigrasjonsmyndighetene ICE i Los Angeles i de siste dagene. I delstatene Georgia, Nord-Carolina og Sør-Carolina er tallet rundt 200, det samme som i aksjonene i Illinois, Indiana, Wisconsin, Kentucky, Kansas og Missouri, ifølge CNN.

Det endelige tallet for hele landet blir offentliggjort på mandag.

Minst 160 er tatt de siste dagene av immigrasjonsmyndighetene i Los Angeles. Foto: Handout / Reuters

Fattig, men trygg bydel

Victor Rodríguez kom til Cudahy, en egen by i storkommunen Los Angeles i 1986. LA er en såkalt «sanctuary city», det vil si en by og en kommune der de ulovlige innvandrerne er beskyttet ved lov.

Victor gjorde som vel halvparten av de papirløse: Kom inn på et gyldig tre måneders visum og dro aldri tilbake.

– Til å begynne med solgte jeg biler. Jeg var 19 år og tjente 500 dollar i uka. Etter tre måneder kunne jeg kjøpe egen bil, og like etterpå leide jeg en liten leilighet. Det var som å spise iskrem hver dag, sier Victor.

Victor Rodriquez sammen med sine voksne barn. Elizabeth t.h. med mikrofon Foto: Thomas Hass

Passet på å være lovlydig

Som tjueåring giftet han seg og fikk raskt datteren Elizabeth og etter hvert to barn til. Barna er amerikanske statsborgere.

– Jeg har levd den amerikanske drømmen, men jeg måtte passe på å følge alle lover, gjorde aldri noe galt, sier Victor.

Victor sammen med ny kjæreste. I dag jobber han for en grossist som selger grønnsaker til restauranter i Los Angeles. Foto: Thomas Hass

For dersom en papirløs blir siktet for voldskriminalitet eller andre alvorlige lovbrudd, vil også myndighetene i California samarbeide med føderale.

Det har de også gjort under president Obama, som i løpet av sin presidentperiode deporterte over 2,5 millioner papirløse . Et stort flertall av dem hadde kriminelt rulleblad.

Mange hundre fristeder

Men det finnes minst 39 byer, 633 kommuner og 5 delstater som i større eller mindre grad beskytter USAs over 11 millioner ulovlige innvandrere.

Ifølge Immigration Legal Research Center har enkelte egne lover eller direktiver som forbyr politiet å rapportere om papirløse – som ikke har begått andre lovbrudd enn å oppholde seg her ulovlig.

Los Angeles har ifølge Pew Research Center rundt én million ulovlige innvandrere, og byen er attraktiv nettopp fordi den har et sterkt vern for de udokumenterte.

Andre, særlig mindre steder, har bare utviklet samme praksis over flere år.

Det er disse fristedene president Trump nå vil tvinge i kne.

Trumps straffetiltak

25. januar underskrev president Trump et direktiv med tittelen «Enhancing Public Safety In The Interior Of The United States»(se faktaboks).

Kort fortalt vil han kutte føderale overføringer til fristedene og ansette 10 000 flere mennesker til å håndheve politikken, i tillegg til 5000 nye grensevakter. .

Trump har gjort det til rutine å invitere media når han signerer viktige presidentdirektiv. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

– Lovene er de samme som før. Vi planla operasjonen i Los Angeles kommune før det siste direktivet, sa direktør David Marin fra Immigration and Customs Enforcement (ICE) i Los Angeles i går.

ICE er en mellomting mellom Utlendingsdirektoratet og politiet. De disponerer store, spesialiserte politistyrker.

Senator Dianne Feinstein under senatshøringen i forbindelse med godkjenningen av justisminister Jeff Sessions 31. januar. Foto: Andrew Harnik / AP

Senator og tidligere leder for Senatets etterretningskomité, Dianne Feinstein fra California er ikke enig.

– President Trumps endringer av politikken er et svik mot våre verdier, sa hun i en uttalelse i går.

Flere menneskerettighetsgrupper hevder at innvandrere som har begått ubetydelige forseelser, eller ikke har gjort noe annet galt enn å oppholde seg her ulovlig, nå også blir arrestert og sendt ut. Det skjedde blant annet med en tobarnsmor fra Arizona .

California i en særstilling

– California har i dag mellom to og to og en halv millioner ulovlige innvandrere, sier viseguvernør Gavin Newsom til NRK.

– Vi er USAs brød- og fruktkurv, men kunne ikke klart oss uten de papirløse fra Mexico og andre land i Sør-Amerika. De aller fleste av dem betaler skatt, og barna deres tar utdanning og blir verdifull arbeidskraft.

Viseguvernør Gavin Newsom er tidligere ordfører i San Francisco. Han sier at presidenten bare har formell rett til å kutte noen få, mindre beløp av de samlede føderale overføringene til California. Foto: Thomas Hass

President Trumps direktiv om generelle kutt i den føderale støtten til oss og andre er i strid med konstitusjonen, og byen San Francisco har allerede levert inn søksmål mot presidenten, sier Newsom.

Det kan bli en test med konsekvenser langt utenfor California.

– Delstatene kan ikke dikteres

– Presidenten kan ikke kutte helsedollar og støtte til forskning og utdanning for å tvinge en by til å opptre som føderale myndigheter vil i spørsmål som har med lov og orden å gjøre. Det er i strid med det tiende grunnlovstillegget, sier Newsom og smiler.

Han medgir at dette er et tillegg som tradisjonelt har blitt brukt av republikanere mot pålegg fra føderale myndigheter. Det handler om maktfordelingen mellom delstatene og det politiske sentrum.

Gavin Newsom vil bruke delstatens ressurser, både menneskelige og økonomiske, for å forsvare de papirløse innvandrerne mot Trumpadministrasjonen Foto: Thomas Hass

– California er verdens sjette største økonomi. Hvis trumpadministrasjonen gjør alvor av økonomiske straffetiltak, kan vi svare med samme mynt, sier viseguvernøren.

– Vi kan la være å bidra til statskassa. Newsom er favoritt foran guvernørvalget i 2018 og er forberedt på en langvarig kamp.

Ordfører usikker på hva Trump vil gjøre

Bydelen Cudahy i Los Angeles har ikke de samme musklene som San Francisco, men er beskyttet av lovene i metropolen.

NRK møter ordfører Baru Sanchez ved den helt ferske kunstgressbanen for europeisk fotball, soccer.

Latinamerikanere er som europeere, det er bare den runde fotballen som teller.

– Vi fikk litt støtte fra føderale myndigheter til å bygge banen, men vi hadde også klart oss uten, sier Sanchez.

Ordfører Baru Sanchez kom selv til USA som barn fra Mexico. Det kunne ikke falle ham inn å angi papirløse som ikke har begått alvorlige lovbrudd til føderale myndigheter. Foto: Thomas Hass

Han har problemer med å svare da NRK spør hvilke konsekvenser det vil ha om trumpadministrasjonen kutter statlige overføringer.

Han er ikke alene, for dette trumpdirektivet er like uklart som hans ordre om innvandringsstopp. Dessuten får småsteder som Cudahy føderale dollar via storbyen eller kommunen.

Men samlet for USAs fristeder summerer overføringene seg til mangfoldige milliarder dollar.

Fristedene er sikrere

Politiet i Cudahy ville aldri spørre denne mannen om han er lovlig borger eller ikke, med mindre han skulle begå en alvorlig forbrytelse Foto: Thomas Hass

– Politiet her i Cudahy har et godt forhold til de papirløse, sier Sanchez.

Det bor 25 000 registrerte borgere i bydelen, i tillegg kommer rundt 10 000 udokumenterte.

– De vet at de kan levere inn anmeldelser og rapportere om noe som er galt, uten å bli anholdt selv. Hvis vi blir tvunget til å rapportere om dem til føderale myndigheter, vil forholdet mellom politi og innbyggere bli mye vanskeligere. Fristedene har mindre kriminalitet enn byer og fylker hvor de ulovlige innvandrerne ikke tør å kontakte politiet, sier Sanchez.

Pappas stemme

Victor Rodríguez med datteren Elizabeth. Siden faren aldri har kunnet stemme ved valg, har hun bestemt seg for å gå inn i politikken. Foto: Thomas Hass

– Jeg er pappas stemme. Han kan jo ikke delta ved valg, sier 27 år gamle Elizabeth Rodriguez.

Pappa Victor står ved siden av henne under det første valgkampmøtet i Cudahy.

For Elizabeth håper å bli valgt inn i bystyret i mars. Det er lørdag, og naboer og støttespillere er invitert til møte med enkel servering i fellesområdet utenfor huset hvor hun bor sammen med far og to søsken.

Elizabeth Rodriquez satser på saker som når både papirløse og andre. Mer business til Cudahy og kontroll med husleiene er viktig, i tillegg til å forsvare de ulovlige innvandrerne. Foto: Gro Holm

– Jeg husker at jeg som tenåring var redd hver dag for at pappa ikke var der når jeg kom hjem fra skolen, at noen skulle komme å arrestere ham.

Elizabeth forstod først som 15-åring at foreldrene ikke hadde papirene i orden. Fram til da trodde hun at de alle var amerikanere, like gode som noen.

Selv om de bor i en by som beskytter de papirløse, merkes det at Trumps offensiv mot ulovlige innvandrere skaper en ny form for usikkerhet.

Tør ikke la seg intervjue

Olga får betalt i kontanter per time for å jobbe i «blomsterbutikken» til Susan Flores.

Det finnes ikke blomster der, men masse hjerteesker med sjokolade og oppblåsbare ballonger med budskap om kjærlighet.

Olga er papirløs fra Mexico og tør ikke å la seg intervjue. Ordfører Baru Sanchez måtte overtale henne til å la seg fotografere.

Hun er livredd for Trumps nye offensiv mot innvandrerne.

Susan Flores blir ikke rik på å drive butikk, men vil gjerne dele på godene ved å la papirløse Olga (t.h.) jobbe noen timer hver dag i butikken. Foto: Thomas Hass

– Det er mange ulovlige innvandrere som søker jobb hos meg nå, sier Susan Flores.

Hun ble statsborger for noen få år siden. De vet at jeg gjerne vil hjelpe, men jeg har ikke bruk for flere. Hun er ikke redd for lokalpolitiet og sier de er gode støttespillere.

Men på vegne av Olga og de andre papirløse vennene i Cudahy er hun redd for ICE, USAs nærmeste parallell til Utlendingsdirektoratet.

–Vi vil bare få lov til å være amerikanere, sier Susan, og da mener hun altså ikke søramerikanere.