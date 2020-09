Kan Donald Trump bare bli sittende?

Gjennomsnitt meningsmålinger 6,4 % Kilde: fivethirtyeight

Se for deg følgende: Presidentvalget i USA er ferdig og stemmene er talt opp, det vil si de som er avgitt på valgdagen. Resultatet er jevnt, men Donald Trump leder knapt. Så knapt at poststemmene, som ikke er klare, kan vippe resultatet.

På valgnatten annonserer Trump seg som seierherre og Joe Biden nekter å gratulere ham siden alle stemmene ikke er talt opp. For i løpet av de kommende dagene forandrer resultatet seg i noen viktige delstater og Biden får mer enn 270 valgmenn og dermed flertallet av de avgjørende valgmannsstemmene. Og det endelige resultatet viser at det er Joe Biden som blir USAs neste president.

Hva skjer da?

Vil Donald Trump akseptere dette og erkjenne valgnederlaget?

Og omvendt, vil Joe Biden la være å trekke seg hvis han taper?

Kan de bare nekte?

Ritualer

Den amerikanske valgloven er nemlig bare krystallklar på en ting, når det gjelde dette. Den valgte presidenten skal ha avlagt eden sin og være på plass 79 dager etter valgdagen.

– Loven er klar. Etter klokken 12 den 20. januar er ikke Donald Trump president, hvis han ikke har blitt gjenvalgt, men det står ikke noe om hva som skjer hvis man har et utydelig valgresultat og to som mener de har vunnet, sier førsteamanuensis ved UIO Sofie Høgestøl.

Alt før dette er stort sett basert på tradisjon og sedvane.

For ritualene etter valgresultatet har stort sett vært, nettopp det, ritualer.

– Man har ikke hatt noen lignende tilfeller og har ikke testet dette tidligere, og vi vet ikke hva som skjer hvis begge partier mener de har vunnet valget og ingen av de to kandidatene har trukket seg, sier Høgestøl.

– For dette er en blanding av hard jus og politisk kutyme, sier hun, og alt kan bli avgjort av den amerikanske høyesteretten. En rett som nå mangler ett medlem etter at Ruth Bader Ginsburg døde forrige uke.

Systemet er ikke sikkert

En som har tenkt disse tankene en stund er Lawrence Douglas. Han har skrevet boka «Will he go», der han går gjennom mulige scenarioer hvis Donald Trump ikke vil gi fra seg makten etter valget 3. november.

– Jeg fikk ideen til boka for fire år siden, sier jusprofessor ved Amherst College.

Under en presidentdebatt mellom demokratenes Hillary Clinton og Donald Trump, svarte Trump at han ikke ville garantere at han kom til å godta valgresultatet hvis han tapte. Utsagnet skapte sjokkbølger i amerikanske medier.

– Jeg tenkte at det er en farlig ting å si for en presidentkandidat. Hva vil skje hvis han mener det, sier Lawrence Douglas til NRK.

Nå er dette blitt vanlig og president Trump gjentar liknende påstander stadig vekk. Det er noen som gjør Douglas svært bekymret for det amerikanske demokratiet. Han minner om hvor skjørt det demokratiske systemet er: Det finnes lover og regler om valg og maktovertakelse, men det er også er bygd opp av antakelser og normer.

– Demokrati er skjørt. Vi ser ofte at land som går fra autoritære stater til demokrati, feirer det første valget med begeistring og høy oppslutning. Det andre demokratiske valget er vanskeligere. USA er ikke den situasjonen, men like fullt: For at et demokrati skal fungere, må politikerne respektere normer, som det å akseptere valgnederlag.

– Demokratier fungerer bare når folk er informert. Man kan bare ta informerte valg når en har tilgang til solid informasjon. Trumps utallige angrep på mediene undergraver tilliten til institusjoner som er helt nødvendige for at et demokrati skal fungere.

– Det kan virke som systemet vi har ikke kan sikre en fredelig maktovertakelse. Det er regler om datoer og så videre, men loven gir oss ikke mye hjelp hvis det er tvil om valgresultatet eller vi har en president som nekter å gå av. Dette er den normative delen av systemet vårt.

Og Trump er ikke kjent for å følge normer.

– Dette handler ikke så mye om hvorvidt Trump vil barrikadere seg i Det hvite hus, det handler om det ufattelige kaoset mellom valget og 20. januar.

Stor usikkerhet

Pennsylvania Antall valgmenn 20 Siste meningsmålinger Biden 49,7%

49,7% Trump 44,9% Hjemstaten til Joe Biden

Høy arbeidsløshet og stor andel hvite

Tradisjonelt demokratisk som Trump vant i 2016 Resultat 2016 47,5%

48,2% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

Hva hvis det er uenighet om resultatet fra den viktige vippestaten Pennsylvania skal strykes eller ikke. Fordi det er så mye usikkerhet om de siste avgjørende poststemmene kan godkjennes eller ikke. Skal flertallet for antallet valgmenn fortsatt være 270, eller skal valgmennene fra Pennsylvania strykes, og flertallet settes til 260.

Ingen vet.

Men mange har spekulert.

Og Donald Trump har vært klar.

Han sa det allerede i forrige valgkamp.

– Jeg vil anerkjenne valgresultatet (pause) hvis jeg vinner, sa han med et bredt smil på et valgmøte i Delaware bare dager før valgdagen i 2016.

Joe Biden kan tape valget på valgdagen, men vinne flere dager etter. Det bekymrer mange. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Og han har gjentatt det samme budskapet flere ganger siden, men da uten smilet. Sist fra Det hvite hus.

Så er jo det store spørsmålet om han faktisk kan. Det er her de lærde strider, skriver og tenker høyt.

For han har vist før at han vil utfordre systemet, men han har i mindre grad brutt med det. Han kritiserte spesialetterforsker Robert Mueller, men sparket ham ikke. Han beskyldte sine meningsmotstandere for landssvik, men fengslet dem ikke.

Ingen despot

Det amerikanske nettstedet The Atlantic har sett på ulike scenarioer og nøstet opp i forskjellige forståsegpåeres meninger.

De peker blant annet på at hvis Trump er så ond som mange av hans meningsmotstandere skal ha det til, så hadde han ikke risikerte å tape valget i det hele tatt. Men fikset valgseier som en ekte despot.

Douglas vil heller ikke kalle Trump noen klassisk autoritær leder, men sier det «ikke er noen tvil om at han har autoritære impulser»: Han benåder kriminelle og gjør dem til allierte, og utnevner lojale medarbeidere som er mer dedikert til Trump enn til nasjonen. Det er et kjennemerke på autoritære ledere.

Douglas tror likevel Trump vil måtte gå av på fredelig vis hvis Biden vinner med stor margin.

– Hvis Trump taper stort og tydelig, kan dette gå bra. Han vil fortsatt klage og rope på valgfusk, men muligheten han har til å skape kaos vil være langt mindre. Så det er det beste håpet vi har for et sunt demokrati denne høsten.

Det er ikke slik demokratier er ment å fungere: At en må vinne 60–40 for å bli anerkjent.

Heller mot Biden

Heller mot Trump

Jevnt Ant. valgmenn Texas Antall valgmenn 38 Siste meningsmålinger Biden 45,8% Trump 47,6% Erkerepublikansk siste 40 år Demografiske endringer gjør Texas mer demokratisk Hardt rammet av korona Resultat 2016 43,2% 52,2% Vinner tidligere valg 2012 Republikanerne 2008 Republikanerne 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Florida Antall valgmenn 29 Siste meningsmålinger Biden 48,0% Trump 46,3% Trump har meldt flytting hit og vant her i 2016 Stor latinamerikansk befolkning og mange hvite pensjonister Hardt rammet av korona Resultat 2016 47,8% 49,0% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Pennsylvania Antall valgmenn 20 Siste meningsmålinger Biden 49,7% Trump 44,9% Hjemstaten til Joe Biden Høy arbeidsløshet og stor andel hvite Tradisjonelt demokratisk som Trump vant i 2016 Resultat 2016 47,5% 48,2% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

Ohio Antall valgmenn 18 Siste meningsmålinger Biden 47,9% Trump 46,9% Siden 1960 har Ohio alltid valgt den som blir USAs president Mye nedlagt industri Biden vant Ohio klart under Demokratenes nominasjonsvalg Resultat 2016 43,6% 51,7% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Georgia Antall valgmenn 16 Siste meningsmålinger Biden 45,9% Trump 47,0% Sørstat og tradisjonelt republikansk Stor andel afroamerikansk befolkning USAs største produsent av peanøtter, pekannøtter og fersken Resultat 2016 45,7% 50,8% Vinner tidligere valg 2012 Republikanerne 2008 Republikanerne 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Michigan Antall valgmenn 16 Siste meningsmålinger Biden 49,7% Trump 42,9% Nøkkelstat for valgseier som Trump vant sist Gammel industristat med høy arbeidsløshet Både Ford, Chrysler og General Motors har hovedkvarter her Resultat 2016 47,3% 47,5% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

Nord-Carolina Antall valgmenn 15 Siste meningsmålinger Biden 47,5% Trump 46,3% Vanligvis sikker republikansk Stor afroamerikansk befolkning Økende latinamerikansk befolkning Resultat 2016 46,2% 49,8% Vinner tidligere valg 2012 Republikanerne 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Arizona Antall valgmenn 11 Siste meningsmålinger Biden 48,5% Trump 44,9% Bare en demokratisk presidentkandidat har vunnet siste 70 år Stor latinamerikansk befolkning 60 prosent av alle stemmene er fra området rundt Phoenix Resultat 2016 45,1% 48,7% Vinner tidligere valg 2012 Republikanerne 2008 Republikanerne 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Minnesota Antall valgmenn 10 Siste meningsmålinger Biden 51,2% Trump 42,2% Demokratene har vunnet her hver gang siden 2000 Stor andel hvite og mange norsk-amerikanere George Floyd ble drept her Resultat 2016 46,4% 44,9% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

Wisconsin Antall valgmenn 10 Siste meningsmålinger Biden 50,3% Trump 43,8% Avgjørende stat som var vurdert som sikker demokratisk Misnøye blant hvite industriarbeidere Store Black Lives Matter-demonstrasjoner og opptøyer i Milwaukee i sommer Resultat 2016 46,5% 47,2% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

Colorado Antall valgmenn 9 Siste meningsmålinger Biden 51,1% Trump 41,1% Tradisjonell vippestat som Demokratene vant i 2016 Liberal - har legalisert marijuana Tilflytting og innvandring tjener Demokratene Resultat 2016 48,2% 43,3% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Iowa Antall valgmenn 6 Siste meningsmålinger Biden 45,8% Trump 46,6% Jordbruksstat med få innbyggere Stor andel hvite Trump vant 2016, mens Obama vant de to valgene før Resultat 2016 41,7% 51,2% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Demokratene

Nevada Antall valgmenn 6 Siste meningsmålinger Biden 47,8% Trump 41,3% Stor og økende latinamerikansk befolkning Hardt rammet av finanskrisen Trump har anklaget guvernøren for valgjuks med poststemmer Resultat 2016 47,9% 45,5% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Maine Antall valgmenn 4 Siste meningsmålinger Biden 54,3% Trump 39,0% En av to delstater der den som får flest stemmer ikke får alle valgmennene Tradisjonelt flertall for Demokratene 90 prosent av all hummer i USA kommer fra Maine Resultat 2016 47,8% 44,9% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

New Hampshire Antall valgmenn 4 Siste meningsmålinger Biden 49,7% Trump 42,9% Liten stat med stor andel hvite innbyggere Demokratene har vunnet de tre siste valgene Få valgmenn Resultat 2016 46,8% 46,5% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Republikanerne



For Douglas mener hele USAs valgsystem, der valgmenn fra de ulike delstatene gir sin stemme, basert på valgresultatet, til presidentkandidatene, er dysfunksjonelt. En av grunnene er at det ikke reflekterer det amerikanske folkets faktiske stemmer.

I 2016 vant Hillary Clinton nesten tre millioner flere stemmer enn Trump. På grunn av valgmannssystemet, tapte hun likevel valget. Douglas tror ikke det er tvil om at demokratene igjen vil få flest stemmer.

At pandemien gjør det nødvendig for mange å stemme via posten, hjelper ikke, sier Douglas.

– Selv uten en pandemi ville valget blitt vanskelig. Nå vet vi det kommer til å bli kaotisk.

– Trump har allerede forberedt sine tilhengere på valgfusk. Det kommer til å bli noen uregelmessigheter, valglokaler som stenger for tidlig eller sent, millioner av stemmer i posten. Selv harmløse feil vil gi vann på mølla til Trumps konspirasjonsteorier. I et så polarisert USA er dette veldig skummelt. Trump har forberedt millioner av tilhengere til å tro bare på det han sier om USAs valgsystem. Det er millioner av tungt bevæpnede amerikanere der ute. Det er en farlig situasjon.