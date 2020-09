Trump vil ikke love fredelig overtakelse

En fredelig overtakelse etter valg regnes som et av de mest grunnleggende demokratiske prinsippene i USA.

På en pressebrief i Det hvite hus natt til torsdag fikk Trump et direkte spørsmål om han vil følge tradisjonen, skriver CNN.

– Vel, vi blir nødt til å se hva som skjer. Dere vet at jeg har klaget mye på stemmesedlene, og de er en katastrofe. Bli kvitt dem, og det vil ikke bli noen overtakelse, ærlig talt. Det vil bli en fortsettelse. Stemmesedlene er ute av kontroll, svarte Trump.

Trump har lenge påstått at stemmegivning via post kommer til å føre til valgjuks, noe han ikke har bevis for.

Han har tidligere nektet å svare på om han kommer til å godta valgresultatet, og hevdet at Joe Biden bare kan vinne som følge av valgjuks.

– Uakseptabelt

Senator Mitt Romney, som var republikanernes presidentkandidat i 2012, refser Trumps uttalelser.

– En fredelig maktoverføring er et grunnprinsipp i et demokrati. Uten det, er det Hviterussland. En hver antydning til at en president ikke vil respektere denne garantien er både utenkelig og uakseptabel, skriver Romney på Twitter.

Trump har også antydet at valgresultatet kan gå hele veien til USAs høyesterett.

Etter at den liberale høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg døde tidligere denne uka, har republikanerne fått det travelt med å utnevne en ny dommer før valget.

Det til tross for tidligere løfter om at en slik utnevnelse skal vente til valget er avklart.

USA-ekspert: – Frykter vold

Seniorforsker og USA-ekspert Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen sier det er helt utenkelig at noen av Trumps forgjengere i moderne tid kunne sagt noe liknende.

– Det er et brudd på embetseden. En president skal stå opp for systemets integritet. Han skal ikke undergrave det for egen politisk vinning, som Trump gjør, sier han.

Mjelde viser til at Trump flere ganger har antydet at han ikke vil godta et valgnederlag.

– Han har ingen tanker om politikk, system og demokrati. Han skiller ikke mellom egen person og presidentrollen. Det viser hvor uegnet han er til å være president, mener jeg, sier Mjelde.

Hilmar Mjelde er seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE og postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap hos Universitetet i Bergen. Foto: Åge Algerøy / NRK

Mjelde tror situasjonen vil bli uoversiktlig med mindre det blir en overveldende seier til Biden.

– Jeg har en reell frykt for vold, fordi stemningen er så aggressiv på begge sider. Vi kan fort få en situasjon der Trump erklærer seg som vinneren på valgkvelden. Så viser kanskje opptellingen et par dager senere, når poststemmene har kommet inn, at Biden vant. Det kan bli et scenario der ingen av sidene er beredt til å erkjenne nederlag. Jeg er redd for hva aktivistene vil gjøre, sier han.

Mjelde mener Trump er med på å piske opp stemningen.

– Han sår tvil om hele systemets integritet. Han undergraver systemet aktivt. Han forbereder landet på å si at han ikke vil erkjenne valgnederlaget hvis han taper. Jeg tror han fort kan vinne også, sier Mjelde.

– Drittprat

Trump har også tidligere vitset med at han kan bli sittende som president utover to perioder.

Flere demokrater har lenge fryktet at Trump vil klamre seg til makten uansett hva valgresultatet blir.

Det avviste justisminister Bill Barr i forrige uke.

– Alt dette vrøvlet om at presidenten skal bli sittende og gripe makten? Jeg har aldri hørt noe av dette drittpratet. Jeg er justisminister. Jeg vil tro at jeg ville fått høre om det, sa Barr til Chicago Tribune.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sa i sommer at Trump kom til å måtte bli «røyket ut» av Det hvite hus hvis han nekter å godta et nederlag.

Mjelde sier det er politisk ønskelig at en kandidat erkjenner nederlag, men ikke nødvendig.

– Det er et problem som løser seg selv. Han mister presidentmakten automatisk klokken 12 den 20. januar neste år hvis man ikke har noen ny vinner. Hvis Biden er offisielt vinneren ved innsettelsen, er det ikke noe krav om at Trump har godkjent det. Da blir han en inntrenger i Det hvite hus hvis han ikke vil flytte seg, sier Mjelde.

Trump ligger for tiden bak Biden på nasjonale meningsmålinger, men tallene er jevnere i flere vippestater.

Gjennomsnitt meningsmålinger 6,3 % Kilde: fivethirtyeight