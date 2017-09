Kan bli pisket for 149 lovbrudd i Iran

Leila Bayat skal ha blitt pisket i Iran etter at hun tidligere i år ble kastet ut av Norge, blant annet fordi Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) mente at det var trygt å sende henne tilbake.

Bayat skal ifølge TV2 ha blitt pisket med 80 piskeslag tirsdag i denne uken, etter at hun for flere år siden fikk en dom for å ha drukket alkohol.

Ifølge Amnesty International blir flere hundre mennesker pisket årlig i Iran.

I en rapport til FNs generalforsamling tredje komite i 2012, uttrykte FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Iran uro over piskingen.

Spesialrapportøren meldte at upubliserte data viste at 3766 mennesker hadde blitt pisket etter dom i Iran i tiårsperioden fra 2002.

Flest pisking fant sted i 2009, da 1444 mennesker ble straffet med pisking.

Kan bli pisket for å spise offentlig

I sin årlige rapport om menneskerettigheter skriver det amerikanske utenriksdepartementet at 149 lovbrudd kan straffes med pisking.

Amnesty International skriver i en rapport fra januar i år at listen over lovbrudd som kan føre til pisking spenner fra tyveri, vandalisme, svindel og fysiske angrep til forhold som ikke burde vært straffbare i det hele tatt.

Blant de siste forholdene lister Amnesty opp utroskap, intime forhold mellom ugifte kvinner og menn og frivillig sex mellom personer av samme kjønn.

Mange av dem som blir pisket er unge mennesker som blir straffet for fredelige aktiviteter som å spise offentlig under fastemåneden Ramadan, å være til stede under fester der begge kjønn deltar, eller å for å ha drukket alkohol.

For eksempel ble 35 personer arrestert i Qazvin-provinsen i fjor og dømt for å ha danset, minglet og drukket alkohol under en fest. De ble dømt til 99 piskeslag hver og straffen ble fullbyrdet med det samme.

En meter lang pisk

De fleste dommene er på mellom 10 og 100 piskeslag, skriver BBC.

Piskingen blir noen gang gjort offentlig, men de siste årene er den i stadig større grad blitt utført på politistasjoner.

Den som pisker bruker en pisk som er en meter lang og slår vanligvis på ryggen.

– Smerten er så sterk at ofrene ofte besvimer etter syv eller åtte slag, sier Anicee Van Engeland, en spesialist i iransk lov ved avdelingen for østlige og afrikanske studier ved universitetet i London.

Forsvarer pisking som «straff»

Den iranske regjeringen forsvarer sin bruk av pisking med at det er straff og ikke tortur.

NRK har prøvd å kontakte den iranske ambassaden i Oslo i dag for å få en kommentar til praksisen med pisking, men har ikke fått svar.