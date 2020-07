Kamala Harris klar favoritt når Biden skal velge visepresidentkandidat

15. mars sa Biden at han kom til å velge en kvinne. Siden har oppmerksomheten om Black Lives Matter og rasisme i USA ført til spekulasjoner om at han vil velge en svart kvinne.

Store amerikanske medier som New York Times, Washington Post og CNN satt opp lister der de har rangert de mest sannsynlige kandidatene.

Valget av visepresidentkandidat kalles det viktigste en amerikansk presidentkandidat gjør.

Siden år 1900 har sju visepresidenter senere blitt president. Biden selv var visepresident under president Barack Obama fra 2009 til 2017.

Joe Biden tok mandag avskjed med den avdøde borgerrettsaktivisten og kongressrepresentanten John Lewis. I teorien trenger ikke Biden presentere sin visepresidentkandidat før Det demokratiske partiets landsmøte i Milwaukee 17.- 20- august. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Vil bli tidenes eldste president

Dersom Joe Biden skulle vinne valget vil han være over 78 år når han blir innsatt som president. Det vil i så fall gjøre ham til den eldste presidenten i USAs historie.

Biden vil i så fall være eldre på sin første dag i jobben enn den så langt eldste presidenten – Ronald Reagan – var på sin siste dag i jobben.

Sjansen for at hans visepresident kan måtte overta i løpet av presidentperioden vil derfor absolutt være til stede.

I tillegg kommer at Biden har antydet at han ikke vil stille til gjenvalg i 2024 dersom han vinner årets valg. Den han velger som sin makker vil dermed stå sterkt i kampen om å bli president om fire år.

I et intervju i forrige uke sa Biden at det var fire svarte kvinner blant de han vurderte, skriver USA Today.

Han nevnte ikke navn på kandidatene, men dette er navnene som rangeres høyest i amerikanske medier:

1. Kamala Harris

Joe Biden og Kamala Harris etter en debatt i Houston i september 2019 mellom demokratene som ønsket å bli partiets presidentkandidat. Harris var en av dem som angrep Biden hardest i debattene. Foto: Mike Blake / Mike Blake

Den 55 år gamle senatoren fra California topper alle lister over favoritter til å bli Bidens utvalgte.

Hun var selv en de som håpet å bli Demokratens presidentkandidat og er blant de mest kjente kvinner i amerikansk politikk.

Som senator har hun blant annet markert seg i kampen mot at Brett Kavanaugh skulle godkjennes som dommer i høyesterett.

Et problem for Harris er at hun under nominasjonskampen angrep Biden for mangel på innsats i kampen mot rasisme.

2. Susan Rice

Susan Rice i aksjon som USAs FN-ambassadør i 2012. Foto: Bebeto Matthews / Bebeto Matthews

55-åringen har aldri blitt valgt til noe, men har hatt en rekke toppjobber i amerikanske politikk.

Under president Obama var Susan Rice først FN-ambassadør i fire, før hun var Obamas nasjonale sikkerhetsrådgiver fra 2013 til 2017.

Da hun arbeidet for Obama var hun blant annen med i en gruppe som arbeidet med å forberede USA for en mulig pandemi.

Hun jobbet også med Paris-avtalen og atomavtalen med Iran. Begge er avtaler som president Trump har tatt avstand fra og som ventes å bli temaer i valgkampen.

Rice har jobbet sammen med Biden siden tidlig på 1990-tallet og de to skal ha et godt forhold.

3. Tammy Duckworth

Til tross for at hun mistet begge beina under Irak-krigen er Tammy Duckworth anklaget for manglende patriotisme av Tucker Carlson i Fox News. Foto: SAUL LOEB / SAUL LOEB

52 år gamle Duckworth ble valgt som senator fra Illinois og er tidligere oberstløytnant i hæren.

Hun mistet begge beina da helikopteret hennes ble skutt ned i Irak i 2004.

Ducksworth ble i 2018 den første kvinnen til å få barn mens hun satt i Senatet.

Som politiker har hun markert seg når det gjelder saker om sikkerhetspolitikk og funksjonshemmedes rettigheter.

4. Elizabeth Warren

Elizabeth Warren ledet en stund i 2019 på meningsmålingene i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat. Foto: Justin Wan / AP

Den 71 år gamle senatoren fra Massachusetts er den eneste hvite på listen over favoritter.

Warren, som selv prøvde å bli Demokratenes presidentkandidat, er det mest kjente navnet på Bidens liste.

Hun tilhører venstresiden i Det demokratiske partiet og har først og fremst markert seg i saker om økonomisk ulikhet.

Mot Warren taler hennes alder. Med sine 71 år vil hun ikke stå frem som noe tegn på foryngelse og fornyelse.

5. Val Demings

Val Demings var en av de ledende Demokratene under riksrettssaken mot president Trump. Foto: Patrick Semansky / AP

63-åringen fra Florida er medlem av Representantenes hus. Hun har tidligere vært politisjef i Orlando etter å ha arbeidet mange år som politi.

Demings har markert seg innen politikken som tilhenger av våpenkontroll.

Under riksrettssaken mot president Trump var hun en av anklagerne som førte saken i Senatet.

6. Karen Bass

66-åringen fra California er medlem av Representantenes hus.

Hun har markert seg som tilhenger av politireform helsereform og studiegjeld – tre temaer som appellerer til demokratiske velgere.

Bass er leder for gruppen av svarte kongressrepresentanter.

7. Keisha Lance Bottoms

Borgermester i Atlanta, Keisha Lance Bottoms. Foto: PARAS GRIFFIN / PARAS GRIFFIN

50 år gamle Bottoms er ordfører i storbyen Atlanta i Georgia og har de siste månedene vært mye i nyhetsbildet.

Bottoms har vært i strid med Georgias republikanske guvernør Brian Kemp om hvordan delstaten skal håndtere koronapandemien.

Hun har selv testet positivt for koronaviruset, mens skal ikke ha hatt symptomer.

Også når det gjelder politiovergrep har Bottoms markert seg i flere saker de siste månedene.

Andre kandidater

I tillegg til navnene over blir en rekke andre nevnt som mulige kandidater. Blant dem som nevnes er.

Stacey Abrams. 46 år gammel fra Georgia. Mest kjent for at hun knepet tapte guvernørvalget i delstaten Georgia i 2018.

Michelle Lujan Grisham. 60 år fra New Mexico. den eneste blant kandidatene med latinamerikansk bakgrunn.

Gretchen Whitmer. 48 år fra Michigan. Valgt til guvernør i 2019. Michigan er regnet som en viktig vippestat ved valget.

Tammy Baldwin. 58 år fra Wisconsin. Ble i 2012 den første erklærte homoseksuelle til å bli valgt til Senatet.

Trakk seg

Amy Klobuchar har sagt at hun vil fortsette som senator. Foto: J. Scott Applewhite / Ap

En av dem som var aktuell var Minnesota-senator Amy Klobuchar. Hun var en de som tidligere i år kjempet om å demokratenes presidentkandidat.

18. juni gjorde Klobuchar det klart at hun ikke ønsket å bli vurdert som mulig visepresident.

Før hun ble senator var Klobuchar statsadvokat i Minneapolis – byen der George Floyd ble drept av en politimann mai.

Klobuchar har fått kritikk for sin opptreden overfor svarte da hun var statsadvokat. Nå mener hun at Biden bør velge en svart kvinne som sin visepresident.

– Etter hva jeg har sett i min delstat og over hele landet, så er dette et historisk øyeblikk som USA må gripe. Jeg tror virkelig, som jeg også sa til visepresidenten, at dette er riktig øyeblikk å sette en farget kvinne inn i denne rollen, sa Klobuchar.