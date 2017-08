Kaller Neymar-kjøpet en sjarmoffensiv fra Qatar

To måneder etter at seks land, blant dem Saudi-Arabia og Egypt, kuttet alle forbindelser til Qatar, ser flere analytikere kjøpet av brasilianeren som en del av det politiske spillet i den persiske gulfen.

Qatar er inne i sin verste politiske krise på flere tiår etter anklager fra nabolandene om at de støtter terrorisme og har for nære bånd til Iran.

– Kjøpet av Neymar er et svar på dette. Qatar-eide PSG får en frontfigur som skal gi Qatar positiv omtale, sier Andreas Selliaas, ekspert på idrettspolitikk og journalist i Nettavisen, til NRK-sporten.

PSG ønsker Neymar velkommen med et portugisisk «bemvindo» i stedet for et fransk «bienvenue» på sine sider. Foto: PSG

Doblet overgangsrekord

Brasilianske Neymar sprengte alle overgangsrekorder i internasjonal fotball da han torsdag kveld gikk fra Barcelona til franske Paris Saint-Germain.

Prisen på 222 millioner euro – over to milliarder norske kroner – er over dobbelt som høy som den forrige overgangsrekorden; Paul Pogbas fra Juventus til Manchester United for 105 millioner euro i 2016.

En smilende Neymar på Barcelona-trening i juli. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Paris Saint-Germain har siden 2011 vært eid av Qatar Sports Investment, et investeringsselskap som nyter godt av Qatars enorme inntekter fra gasseksport.

Nå skal arrangere fotball-VM i 2022 og i den sammenheng omtaler nyhetsbyrået AP de to milliardene Neymar koster som «en fotnote i Qatars investeringsportfolio».

Ifølge Sellias er en del av Neymar-avtalen at brasilianeren skal promotere fotball-VM i Qatar

– Det høres ut som mye penger, men det står hundrevis av milliarder dollar på spill på grunn av fotball-VM, sier Midtøsten-ekspert ved Durham University, Christopher Davidson, til AP.

– Styrt fra høyt hold

Den tunisiske Midtøsten-eksperten Mathieu Guidere er ikke i tvil om at beslutningen om å bruke to milliarder kroner på Neymar er tatt på høyt nivå i Qatar.

– Kunngjøringen av Neymars overgang til PSG ble styrt fra høyt hold i Qatar som en del av en kommunikasjonsstrategi der den skal overgå andre debatter, som terrorisme. I dagevis har ingen nevnt noe negativt – alt handler om Neymar-overgangen, sier Guidere til AFP.

I dagevis har ingen nevnt noe negativt – alt handler om Neymar-overgangen. Midtøsten-ekspert Mathieu Guidere / AFP

Ifølge Bloomberg News er de to milliardene Qatar har brukt på Neymar et av flere kjøp som landet har gjort siden nabolandenes boikott startet for to måneder siden.

Bare få dager etter at boikotten ble kjent, inngikk Qatar en avtale med USA om å kjøpe 36 kampfly av typen F-15 for totalt 12 milliarder dollar. Landet har også kjøpt sju fregatter fra Italia for seks milliarder dollar og vurderer å kjøpe en del av American Airlines.

– Det er en sjarmoffensiv, det er en internasjonal diplomati i dette. Det siste regimet i Saudi-Arabia vil er at folk over hele verden snakker om Qater og landets investeringer i sport og Neymar, sier professor i sportsøkonomi ved det britiske University of Salford, Simon Chadwick, til Bloomberg.

Gerard Pique (andre venstre), Jordi Alba (andre fra høyre) og Sergio Busquets (til venstre) under et besøk i Qatars hovedstad Doha 5. juli. Foto: STR / AFP

Støtte fra flere stjerner

Neymar er bare den siste i en rekke av fotballstjerner som har gitt Qatar positiv oppmerksomhet i sommer.

Barcelonas Jordi Alba på en firehjuling i Qatars ørken tidligere i sommer. Foto: STRINGER / AFP

Barcelona-stjernene Gerard Pique, Sergio Busquets og Jordi Alba var i begynnelsen av juli i Qatar.

Der besøkte det et fotballakademi og møtte supportere på et kjøpesenter i hovedstaden Doha.

Alba lot seg også fotografere mens han undertegnet en T-skjorte med et bilde av Tamim ben Hamad Al Thani, den regjerende emiren som symboliserer Qatars motstand mot nabolandene.

Den tidligere spanske landslagsstjernen Xavi Hernández, som nå spiller for Qatar-laget Al Sadd, har spilt inn en video der han krever «en slutt på blokaden av Qatar». Se under