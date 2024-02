Kalde hus etter nytt vulkanutbrudd: – Det var en følelse av sorg

Torsdag ble Island rammet av et nytt vulkanutbrudd på Reykjaneshalvøya. Det var det tredje utbruddet siden desember, og det sjette siden 2021.

Aktiviteten til det nyeste utbruddet har fredag avtatt betydelig, melder den islandske kringkasteren RUV. Utbruddet vil trolig vare til lørdag.

Under ser du før- og etterbilder av vulkanutbruddet.

Uten varmtvann

Det ble erklært unntakstilstand på Reykjaneshalvøya etter at lava ødela varmtvannsforsyningen, som også brukes som oppvarmingskilde, til 25.000 innbyggere. Dette har ført til mange kalde hus.

Myndighetene og entreprenører jobber på spreng for å gjenopprette tilgangen på varmtvann, og satser på å klare det i løpet av fredag. Det kan likevel ta flere dager før vannet når husene, skriver RUV.

Anna Þórðardóttir fra Njarðvík. Foto: Silja Björklund Einarsdóttir / NRK

Vanligvis har Anna Þórðardóttir i Njarðvík varmen på i alle rom. På dagtid åpner hun gjerne balkongdøra på gløtt for samtidig å få frisk luft inn.

– En følelse av sorg

Nå er gardinene nede og balkongdøra lukket. Nesten alle lys er slukket, og den eneste varmekilden er en liten vifteovn på et gulv i stua. Prøver hun å skru på det varme vannet på badet, kommer det ingenting ut.

Torsdag rant lavaen over hovedvarmtvannsledningen inn til området.

– Det var en følelse av sorg. Man begynte å tenke på all jobben som ligger bak å få ordnet det, og hvor mange som har det vanskelig med å holde husene sine varme, sier Anna til NRK.

Det var barnebarnet hennes som skaffet Þórðardóttir en vifteovn fra forsikringsselskapet Vörður som ble levert torsdag kveld.

– Jeg hadde begynt å føle at det begynte å bli kjøligere. Jeg lukket alt for å holde varmen inne, forteller hun.

Offentlige tjenester stengt

I kommunene på Reykjaneshalvøya er nesten alt av offentlige tjenester stengt fram til det varme vannet er tilbake. Det betyr at både rådhus, bibliotek, svømmehaller, barnehager og flere skoler holder stengt.

Lava renner ut av sprekken til vulkanutbruddet. Bildet er tatt 8. februar. Foto: ICELANDIC DEPARTMENT OF CIVIL PR / AFP

Noen bedrifter holder likevel åpent, men med betydelig lavere temperatur enn vanlig. Som kafeen Brøns, hvor en ansatt går med et teppe rundt seg for å holde varmen

Deler ut vifteovner

NRK har snakket med forsikringsselskapet Vörður. De jobber med å samle inn og dele ut vifteovner og annet for å hjelpe innbyggerne med å holde varmen.

– I lys av det som skjedde i går, satte vi oss ned og så på hva vi kunne gjøre for kundene våre. Hva er behovene deres nå? Forteller leder for salg og tjenester i selskapet, Þórunn Inga Ingjaldsdóttir.

Ideen om å kjøpe og samle vifteovner i byen og sende dem ut til Sudurnes, dukket opp da varmtvannsledningen ble ødelagt.

Þórunn Inga Ingjaldsdóttir er leder for salg og tjenester i det islandske forsikringsselskapet Vörður. Foto: Tommy Iversen / NRK

– Så viste det seg at det var lange køer og stor kamp om vifteovner, men i alle boder skjuler det seg ovner. Vi så også at folk snakket om hvordan de skulle få fraktet ovnene fra Reykjavík og til Sudurnes.

Forsikringsselskapet holdt derfor åpent for innsamling til torsdag kveld og kjørte ovnene til Sudurnes etter behov.

Fredag ettermiddag hadde de distribuert 150 innkjøpte varmeovner, og oppfordrer fremdeles trengende til å komme og hente ved behov.

– Vi vet at dette ikke er så mye i det store bildet og det folk sliter med i dag, Men dette er iallfall noe vi kan bidra med nå, sier Ingjaldsdóttir.

Lever i usikkerhet

Vulkanutbruddet oppsto rundt fire kilometer fra landsbyen Grindavik. Innbyggerne der har blitt evakuert i flere runder siden november i fjor.

Mange av dem lever nå i usikkerhet, og vet ikke om de noensinne får flytte hjem igjen. Flere har tidligere tatt til orde for at myndighetene bør kjøpe husene deres for å gi dem en avklart fremtid.

Fredag ettermiddag melder islandske myndigheter at de vil tilby å kjøpe boliger og overta boliglånene på dem. De har beregnet kostnaden til 61 milliarder islandske kroner, rundt 4,8 milliarder norske.

Lovforslaget ble vedtatt på et regjerningsmøte fredag, og er en del av regjeringens tiltak for å trygge Grindaviks fremtid.

– Jeg tror folk for det meste er lei seg. Jeg tror veldig få er sinte. Dette er bare naturen. Ingen kan styre den, sier Anna Þórðardóttir.