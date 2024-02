Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Grindavík på Island forbereder seg på eit mogleg nytt vulkanutbrot.

Jorda hevar seg i området, noko som er eit teikn på at eit utbrot kan komma snart.

Innbyggarane er framleis evakuerte.

Styresmaktene har utarbeida ein beredskapsplan og har satt i gong tiltak for å beskytte infrastrukturen.

Det har vore to vulkanutbrot i området den siste tida: fyrst den 18. desember, og så 14. januar.

– Dersom me skal bedømma ut frå korleis utbrotet oppførte seg sist, kan det skje igjen om ganske kort tid.

Det seier Sigríður Kristjánsdóttir, naturfareekspert ved det meteorologiske instituttet på Island. Ho trur det kan vere snakk om nokre få veker.

Sigríður Kristjánsdóttir og kollegaene ved det meteorologiske instituttet trur det kan kome eit nytt utbrot om kort tid. Foto: Privat

I ei oppdatering torsdag skriv òg instituttet at det er auka fare for nytt vulkanutbrot.

Det er berre dryge to veker sidan det førre vulkanutbrotet på Island. På morgonen 14. januar opna det seg ein sprekk i jordskorpa nokre kilometer nord for byen Grindavík, og lavaen strøyma ut.

Nokre få timar seinare opna det seg ein ny sprekk, denne gongen rett ved husa.

På direktebilete kunne innbyggjarane sjå korleis lavaen nærma seg husa deira.

Slik så det ut då lavaen strøyma inn til Grindavík 14. januar.

Tre hus hamna til slutt heilt eller delvis under lavaen. Det er fyrste gong sidan 1973 at eit vulkanutbrot på Island har råka utbygde område.

No førebur landet seg på endå eit vulkanutbrot. Det vil i så fall verte det sjette sidan mars 2021.

Fleire andre geologar på Island har òg sagt at dei trur det kan kome eit nytt utbrot snarleg.

Nesten ikkje pause

Eit av dei tydelegaste teikna på at noko er i gjære, er at jorda hevar seg.

Det tydar på at magma samlar seg under overflata. Når meir og meir magma samlar seg på same stad, dyttar han jordskorpa oppover.

Etter kvart finn han nye vegar for å letta på trykket. Då kan det verte vulkanutbrot.

Dei siste utrekningane til ekspertane på Island viser at jorda i området rundt Svartsengi hevar seg rundt åtte millimeter kvar dag.

– Det er litt raskare enn me såg før vulkanutbrotet 14. januar. Men det er alltid nokre svingingar i dataa, seier Kristjánsdóttir.

Denne hevinga av jordskorpa starta nesten straks etter det førre utbrotet.

– Ho tar seg ei veldig kort pause, om nokon i det heile tatt.

Etter utbrotet i desember var det òg ei veldig kort pause før magmaen igjen byrja å samla seg.

Generelt seier Kristjánsdóttir at situasjonen no er veldig lik det han var før dei siste to utbrota.

Truleg utbrot i same område

Viss det kjem eit nytt vulkanutbrot, trur forskarane at det vil skje i same område som dei siste to gongane.

I desember og januar har det vore to vulkanutbrot nær Grindavík. No sist rann lavaen òg inn til sjølve byen.

Det kan bety at Grindavík, den vesle byen som ligg på sørsida av halvøya, kan vere i faresona nok ein gong.

Då fyrst og fremst i form av at lavaen kan renna mot husa igjen, trass i at styresmaktene har bygd beskyttande «murar» fleire stader.

– Det kan skje. Anten at ein sprekk utvidar seg lengre sør, eller at det dannar seg ein ny, liten sprekk som sist, seier Kristjánsdóttir.

Eit nytt utbrot kan dessutan skje med svært kort forvarsel, trur forskarane.

Tre hus vart øydelagd av lava under utbrotet i januar. Ikkje sidan 1973 har Foto: Ragnar Visage / RÚV

Kva skjer med Grindavík?

Dei rundt 3700 innbyggjarane vart evakuerte natt til 14. januar, berre nokre få timar før utbrotet byrja.

Valgerður Ágústsdóttir og familien hennar var blant dei som forlèt byen den natta. Då hadde dei rokke å vere heime i ei veke etter det førre utbrotet.

Ingen har fått flytta heim igjen etter utbrotet i januar. Området er framleis for farleg.

Denne veka har bebuarar likevel fått lov til å reise heim i tre timar om gangen, for å hente eigedelar eller sjå til husa sine.

Fleire kraftige jordskjelv øydela vegar og hus i Grindavík i november og desember. Denne sprekken er no reparert, men gjenoppbygginga tek tid. Foto: Björn Steinbekk / AP

Framleis er det ingen som veit når – eller om – dei nokosinne får flytta heim igjen permanent. Forskarar trur nemleg at det vil vere vulkan- og jordskjelvaktivitet i området i lang tid framover.

Mange frå Grindavík har bede styresmaktene om å kjøpe husa deira, så framtida skal verte meir avklart.

Regjeringa har sagt at det er éin av moglegheitene dei vurderar for å hjelpe innbyggjarane, men dei har ikkje vedteke noko enno.

Difor er det så mange utbrot på Island

Sidan mars 2021 har det vore fem vulkanutbrot på Reykjaneshalvøya, like i nærleiken av hovudstaden Reykjavík.

Truleg vil det kome endå fleire utbrot i åra framover.

Fleire geologar meiner nemleg at området er inne i ein «vulkanutbrotperiode», altså ein periode med auka aktivitet. Den kan vare nokre hundre år.

Avisa Kjarninn skriv at i éin slik periode var det 6–8 utbrot i løpet av 50–100 år.

Generelt er Island éit av dei landa i verda som har flest vulkanar og størst fare for jordskjelv.

Øya ligg nemleg der to kontinentalplater glir frå kvarandre. Når desse platene flyttar på seg, fører det til jordskjelv.

Område der slike plater møtest, har som oftast òg fleire vulkanar enn andre stader.