Portland-ordfører til Trump: – Få troppene dine ut av byen vår

– Behold troppene i dine egne bygninger, eller få dem ut av byen vår.

Det sier Ted Wheeler, ordfører i Portland, i en uttalelse fredag, etter at flere demonstranter angivelig skal ha blitt urettmessig arrestert den siste uken.

Det har vært store demonstrasjoner mot rasisme og politivold i Portland i flere uker, og de siste ukene har føderale myndigheter plassert betjenter i byen for å beskytte føderal eiendom fra demonstranter.

Portlands ordfører, Ted Wheeler vil ha president Trumps politibetjenter ut av byen. Foto: Craig Mitchelldyer / AP

Ordføreren kritiserer presidenten for å bruke byen for å styrke sin egen politiske agenda.

– Den siste uken har president Trump brukt byen vår som en scene for å styrke hans politiske agenda og hisse opp velgerne hans for å skape ytterligere splittelse. President, føderale byråer bør aldri brukes som din egne personlige hær, sier Wheeler.

Hevder folk arresteres uten forklaring

Ifølge Oregon Public Broadcasting har det føderale politiet kjørt umerkede biler rundt Portland sentrum og arrestert demonstranter siden 14. juli. Både vitnefortellinger og videoer beskriver at betjentene kjører fram til folk, arresterer dem uten forklaring, før de kjører videre.

Demonstranter står samlet utenfor Multnomah County Justice Center i Portland, Oregon den 17. juli. Foto: Ankur Dholakia / AFP

OPB har snakket med to personer som på vei hjem fra en demonstrasjon ble advart om at personer kledd i kamuflasje kjørte rundt i området og plukket folk opp fra gata.

Like etterpå stoppet en minivan like foran Mark Pettibone og Conner O’Shea, som forklarer at det ellers hadde vært en rolig demonstrasjon den dagen.

O'Shea forklarer at han sprang da han så kamuflasjekledde personer komme ut av bilen. Kompisen Pettibone kom seg ikke unna, og sier at han ble kastet inn i bilen.

– De trakk lua mi ned over ansiktet så jeg ikke kunne se noe, og holdt hendene mine over hodet mitt, forklarer han.

Tror de ble tilfeldig arrestert

Kompisene sier til TV-kanalen at de jevnlig deltar på demonstrasjoner, men at de ikke har gjort noe mer enn å bare delta.

De tror selv at de ble arrestert fordi de var kledd i svarte klær i nærheten av der demonstrasjonen hadde pågått. I et videoklipp som kanalen har fått tilgang til, forklarer O'Shea situasjonen mens han gjemmer seg for politiet.

Pettibone sier at han ble fraktet til et føderalt tinghus, gjennomsøkt og løslatt etter halvannen time. Han ble aldri fortalt hvorfor han hadde blitt arrestert, sier han.

Føderalt politi uttaler til kanalen at de derimot ikke har arrestert Pettibone, og at de har offentlige arrestasjonsdokumenter som bekrefter dette. De ønsker ikke å kommentere bruken av umerkede biler.

Saksøker føderale myndigheter

Delstaten Oregons riksadvokat Ellen Rosenblum har levert et søksmål i den føderale domstolen mot sikkerhetsdepartementet, den føderale politietaten Marshals Service, grense- og tolletaten, og den føderale politistyrken FPS.

Riksadvokaten mener myndighetene har drevet ulovlig rettshåndhevelse i strid med borgerrettighetene, ved å arrestere folk uten gyldig grunn.

– Vi ber den føderale domstolen stanse det føderale politiet fra å i hemmelighet stoppe og plukke opp Oregons innbyggere fra gatene våre, sier hun i en uttalelse.

Delstaten opplyser også at de vil starte en kriminaletterforskning av en hendelse der føderale politibetjenter skjøt en demonstrant i hodet med det som trolig var gummikuler. Mannen ble alvorlig skadd.

En politibetjent fra den føderale politietaten skyter det som ifølge Reuters er pepperspray ut i lufta. Bildet er tatt i Portland den 17. juli. Foto: Nathan Howard / Reuters

– Føderale myndigheter har valgt Portland for å bruke sine skremselstaktikker for å stoppe våre innbyggere fra å demonstrere mot politivold og fra å støtte Black Lives Matter-bevegelsen. Amerikanere bør være forferdet når de ser at dette skjer. Hvis dette kan skje her i Portland, kan det skje hvor som helst, sier Rosenblum.

President Trump har berømt myndighetene for å ha gjort en god jobb.

– Portland var totalt ute av kontroll, og de gikk inn, og jeg gjetter at vi har mange folk i fengsel akkurat nå. Vi stanset det, og hvis det starter igjen, vil vi stanse det igjen. Det er ikke vanskelig å gjøre, hvis man vet hva man gjør, sa presidenten i en uttalelse mandag.