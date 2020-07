USA kritiseres av WHO: – Usant og uakseptabelt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er nå 4 millioner smittetilfeller i USA. I følge New York Times advarer flere eksperter om at smittetallene kan være 13 ganger høyere enn de offisielle tallene i enkelte områder. I dag registrerte også fem delstater de høyeste dødstallene så langt under pandemien.

23.00 fredag kveld har Trump varslet at han skal komme med siste nytt om koronaen i USA:

Det store vaksine-rushet

For Donald Trump har korona-krisen vært en katastrofe, også når det gjelder oppslutning på meningsmålingene. De siste dagene har han tilsynelatende endret strategi, blant annet i synet på bruken av ansiktsmasker.

Mye tyder likevel på at det er håpet om en effektiv vaksine som utgjør den viktigste strategien i Det hvite hus. Tidligere denne uken fortalte Trump at han er sikker på at det kommer en kur snart.

– Vi er veldig nære en vaksine – jeg tror vi kommer til å se noen svært gode resultater», sa Trump på tirsdag.

Medisinske eksperter har, i likhet med presidentens politiske motstandere, advart mot mulige forsøk fra den amerikanske administrasjonen på å annonsere vaksine-gjennombrudd før det er forsvarlig.

Mens president Trump gjentatte ganger har hevdet at USAs koronatesting er best i verden, melder amerikanske forskere og laboratorieansatte nå om mangel på nødvendig utstyr. Det har ført til lang ventetid for dem som vil teste seg.

WHO slår tilbake

USA trakk seg tidligere i år fra WHO-samarbeidet, og president Donald Trump anklaget organisasjonen for å ha sviktet under pandemien. Tirsdag denne uken brukte USAs utenriksminister Mike Pompeo et møte med folkevalgte i London til å fremsette påstander om at lederen for Verdens helseorganisasjon er korrupt, kjøpt og betalt av Kina.

Torsdag svarte WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus på anklagene under en pressekonferanse i Genève.

– Kommentarene er usanne og uakseptable og uten noe grunnlag, sa Ghebreyesus.

Han advarte samtidig mot å ta i bruk pandemien som et politisk virkemiddel, og slo fast at WHOs fokus er å redde liv, i følge NTB.