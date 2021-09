To journalister fra avisen Etilaatroz forteller hvordan de ble arrestert da de onsdag morgen reporterte fra en kvinnedemonstrasjon.

– De satte på meg i håndjern. Åtte av dem begynte å slå meg med batonger og andre gjenstander. Såret ved øyet er fra skoen fra da de sparket meg i ansiktet, forteller Taqi Daryabi til BBC.

Daryabi forteller at han etter hvert svimte av. Da han ble løslatt uten forklaring etter noen timer, var han knapt i stand til å gå på beina.

Da deres kollegaer fra avisen prøvde å finne ut hva som skjedde på politistasjonen, ble også de slått og deres telefoner ble konfiskert.

LØSLATT: Daryabi forteller at han etter hvert svimte av. Da ha ble løslatt uten en forklaring etter noen timer var han knapt i stand til å gå på beina. Foto: Wakil Kohsar / AFP

CPJ, Komiteen for å beskytte journalister, er en amerikansk NGO. De rapporterer at 14 afghanske journalister har blitt arrestert og løslatt de siste to dagene.

Løftebrudd

– Taliban har vært rask med å bevise at deres løfter om at uavhengige medier skal få lov til fortsette å jobbe fritt i Afghanistan viser seg å være tomme, sa CPJs koordinator i Sør Asia Steven Butler til BBC.

– Vi oppfordrer Taliban om å leve opp til disse løftene og slutte å slå og anholde journalister som prøver å gjøre jobben sin, sa Butler.

FORBUD: Taliban har forbudt demonstrasjoner. Her demonstrer kvinner i byen Herat før forbudet trådte i kraft. Foto: - / AFP

Forbud mot demonstrasjoner

Onsdag kveld kunngjorde Taliban at ingen demonstrasjoner kan holdes uten tillatelse fra justisdepartementet, og at ingen demonstrasjoner er tillatt for øyeblikket.

Denne uken har det vært demonstrasjoner flere steder i Afghanistan. I byen Herat i den vestlige delen av landet, ble to mennesker skutt og drept under en demonstrasjon på tirsdag.