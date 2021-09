Johnson: Storbritannias kjærlighet til Frankrike kan ikke ødelegges

– Storbritannia og Frankrike har et vennlig forhold og som er svært viktig, sa Johnson like før avgang på vei til New York og FNs høynivåuke.

Den diplomatiske striden oppsto da en omfattende forsvarsavtale mellom USA, Australia og Storbritannia ble kunngjort onsdag.

Det innebærer at Australia selv skal bygge tolv atomdrevne ubåter, noe som satt en stopper for storkontrakten for Frankrike, på nær 343 milliarder kroner. En avtale som ble inngått i 2016.

Frankrike raser og føler seg lurt og kalte hjem sine ambassadører fra Canberra og Washington. Et planlagt møte mellom Frankrike og Storbritannias forsvarsministre er avlyst som følge av konflikten.

Det nye samarbeidet mellom USA, Australia og Storbritannia har fått navnet Aukus.

De tre landene skal dele teknologi som omfatter kunstig intelligens, undervannssystemer og langtrekkende angrepsevner.

Vil ikke være ekskluderende

Utenriksminister Jean-Yves Le Drian sa i helgen at Storbritannia er som et tredje hjul i samarbeidet. Han anklaget London for «konstant opportunisme».

Johnson påpekte at partnerskapet ikke er ment å være ekskluderende.

– Det er ikke noe som noen trenger å bekymre seg for, og særlig ikke våre franske venner, sa den britiske statsministeren.

Frankrikes ambassadør i Australia Jean-Pierre Thébault ankommer Sydney flyplass, lørdag 18. september 2021. Foto: David Gray / AP

– Kanskje vi ikke er venner

Søndag sa Australias statsminister Scott Morrison at hans regjering hadde informert Frankrikes president Emmanuel Macron om at avtalen var avsluttet natten før den nye kunngjøringen ble kjent.

Men detaljer hadde allerede lekket ut i media, skriver The Guardian

– Vi oppdaget via pressen at den viktigste personen i regjeringen i Australia holdt oss bevisst i mørke til siste minutt. Dette er ikke Australias holdning til Frankrike. Kanskje vi ikke er venner, sa Frankrikes ambassadør til Australia, Jean-Pierre Thébault til ABC-radio mandag.

Han la til at Frankrike hadde delt sin kunnskap med Australia i god tro.

– Dette var et komplott i 18 måneder, sier han.