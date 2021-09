Frankrike henter hjem ambassadører

Det skal være etter ordre fra president Emmanuel Macron at ambassadørene blir kalt hjem.

– Årsaken er den svært alvorlige kunngjøringen som ble gjort den 15. september av Australia og USA, sier Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian fredag kveld.

Den diplomatiske striden oppsto da en omfattende forsvarsavtale mellom USA, Australia og Storbritannia ble kunngjort onsdag.

Det innebærer at Australia selv skal bygge tolv atomdrevne ubåter, noe som satt en stopper for storkontrakten for Frankrike, på nær 343 milliarder kroner. En avtale som ble inngått i 2016.

Tidligere denne uken beskrev Le Drian snuoperasjonen som et «dolk i ryggen»

– Allierte oppfører seg ikke slik mot hverandre, sa han.

President Emmanuel Macron har så langt ikke kommentert saken selv.

Australia og USA beklager Frankrikes avgjørelse

Australia synes det er trist at Frankrike har valgt å kalle hjem ambassadøren på grunn av forsvarsavtalen mellom USA og Storbritannia.

–Vi ønsker å fortette å samarbeide med Frankrike i mange andre saker, uttaler en talsmann for utenriksdepartementet i Australia natt til lørdag.

Det hvite hus beklager Frankrikes avgjørelse om å kalle hjem ambassadøren til USA, og vil jobbe for å løse konflikten, sier en tjenestemann.

– Vi beklager at de har gått til dette skrittet. Vi vil fortsette å jobbe med dette de kommende dagene, sier en tjenestemann i Det hvite hus, som uttaler seg anonymt.

USA sa senere at Frankrike er viktig allianse, og håper de kan diskutere dette med Frankrike under FNs hovedforsamling i New York neste uke.

– Frankrike er en viktig partner og vår eldste allierte, som vi verdsetter høyt, sier talsperson for utenriksdepartementet i USA, Ned Price i en uttalelse, melder nyhetsbyrået Reuters.

VIL LØSE KONFLIKTEN: USAs president Joe Biden taler under en hendelse i East Room i Det hvite hus 15. september 2021 i Washington, DC, sammen med Scott Morrison og Boris Johnson. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Aukus

Det nye samarbeidet mellom USA, Australia og Storbritannia har fått navnet Aukus.

De tre landene skal dele teknologi som omfatter kunstig intelligens, undervannssystemer og langtrekkende angrepsevner.

Partnerskapet ble kunngjort i en felles pressekonferanse holdt av USAs president Joe Biden, Storbritannias statsminister Boris Johnson og Australias statsminister Scott Morrison torsdag.

Franske myndigheter har sagt at de ikke lenger kan stole på Australia i de pågående forhandlingene med EU.

Heller ikke EU var informert om avtalen på forhånd.

Kina har også reagert sterkt på dette og mener bidrar til å skape et våpenkappløp og skade internasjonal innsats mot atomkraft.