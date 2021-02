Joe Biden har utført sitt første militære angrep

Luftangrepet er en gjengjeldelse etter flere rakettangrep mot amerikanske mål i Irak.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at 17 militssoldater skal være drept. Målet skal ha vært tre lastebiler med ammunisjon. De befant seg like ved en kontrollpost.

Det er det første kjente angrepet som er beordret av Joe Biden under hans presidentperiode, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Pentagon bekrefter at personer skal være drept i angrepet. Det melder CNN.

Amerikanske fly bombet sju ulike mål øst i Syria. Arab News melder det skjedde tett ved den irakiske grensen. Al-Jazeera skriver fredag at det ble benyttet såkalte presisjonsbomber under angrepet.

Ifølge en pressemelding fra Pentagon var de to sjiamuslimske grupperingene Kait’ib Hezbollah (KH) og Kait’ib Sayyid al-Shuhada (KSS) målet for angrepet.

Ifølge Pentagon er disse to gruppene støttet av Iran.

– Vi er sikre på at målet ble brukt av de samme sjiamuslimske militsfolkene som utførte angrepet i Irak, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin.

Joe Biden var under Donald Trumps presidentperiode kritisk til amerikanske angrep mot mål i Midtøsten. Biden mente da at det kunne føre til en opptrapping av konflikten i regionen.

Etter fem uker i Det hvite hus har Joe Biden selv beordret flyangrep mot iranske mål.

Pentagon: Biden vil handle

– Denne proporsjonale militære responsen ble utført sammen med diplomatiske tiltak. Det er inkludert konsultasjon med koalisjonspartnere, sier Pentagons talsperson John Kirby.

Med dette sier amerikanerne at allierte i regionen, som irakiske myndigheter, var informert om angrepet på forhånd.

Kirby forteller videre at angrepet sender en klar beskjed. Joe Biden vil handle for å beskytte amerikanske og allierte styrker.

– Samtidig har vi handlet bevisst med mål om å trappe ned den spente situasjonen øst i Syria og i Irak, sier Kirby.

Den 15. februar ble én sivilt ansatt drept og flere andre ansatte såret, blant dem en amerikansk soldat. Det skjedde under et rakettangrep mot flyplassen i Erbil i Nord-Irak. Mandag ble flere raketter skutt mot USAs ambassade i Iraks hovedstad Bagdad. Ingen ble såret eller drept i det angrepet.

Joe Biden har allerede fått kritikk for det gjennomførte angrepet. CNN melder fredag morgen at målene som ble angrepet torsdag ikke kan knyttes til rakettangrepene tidligere i måneden.

