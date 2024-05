Klokken er åtte om morgenen på Melsbroek-flyplassen i Brussel. Jens Stoltenberg ankommer i den svarte bilen som har fraktet ham fra Nato-residensen på den andre siden av byen, og hilser morgenfriskt.

Et lite leiefly står klart på rullebanen for å frakte generalsekretæren til Roma. Programmet legger opp til tre og en halv time i den evige stad.

Selv den mest effektive arrangør av Europa-pakketurer for rastløse turister fra andre kontinenter ville blitt misunnelig.

EN GOD DAG: Det blir en god dag hvis jeg får løfter om mer støtte til Ukraina, sier Jens Stoltenberg til NRK før avreise til Roma. Foto: FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

Det er uansett ikke lagt opp til sightseeing. Natos generalsekretær er inne i en hektisk innspurt før forsvarsalliansens toppmøte avholdes i Washington i Juli.

Det er viktig for ham at det blir en suksess.

– Først og fremst er det viktig for Ukraina og for Nato. Det er 75-årsjubileum, og vi må vise at Nato er en kraftfull allianse som håndterer en farligere verden, sier han.

– Men det er jo selvfølgelig også hyggelig for meg. Det er mitt siste toppmøte, og det er alltid bedre å forlate en organisasjon som er i god stand enn en som er splittet og ikke fungerer, sier Stoltenberg.

Skytteltrafikk for samhold

Vel inne på flyet klargjør generalsekretæren dagens mål, etter å ha spent setebeltet og spurt medarbeiderne om posen med dressen har kommet med inn. (Det har den).

FØR AVREISE: En tidlig morgen på vei til Roma Foto: Simen Ekern

– Det blir en vellykket dag dersom jeg får mer støtte til Ukraina. Det handler om mer langsiktig støtte, større beløp og mer forutsigbare rammer. Det er hovedsaken fram mot toppmøtet. Jeg regner med at Italias statsminister kommer til å støtte det, sier han.

Etter to timer med kaffe, gjennomgang av en bunke dokumenter, samt oppdateringer fra medarbeiderne, kan Stoltenberg klyve ut av flyet i skjorteermene.

Vi er i Roma, men før det blir mulig å få rede på hva statsminister Giorgia Meloni vil bidra med i Ukraina, må trafikken i Roma forseres.

Med en massiv politieskorte går det forholdsvis smertefritt forbi røde lys, i feil fil og over brostein.

Og der, på en rød løper inne i det storslåtte gårdsrommet i Palazzo Chigi, står Italias statsminister Giorgia Meloni og venter.

Gåten Meloni

For Jens Stoltenbergs sosialdemokratiske kolleger i Europa er Giorgia Melonis bakgrunn fra ytterste høyre side problematisk.

NØKKELSPILLER: Giorgia Meloni er blitt en viktig figur i europeisk politikk Foto: AFP

For noen år siden både snakket og brølte hun om hvordan Europa trenger en ny, hardtslående og nasjonalkonservativ allianse med Gud, fedreland og familie som kjerneverdier.

Denne uken har medarbeidere i landets nasjonale kringkaster RAI streiket mot det de mener er hårreisende politisk kontroll over hva journalistene skal dekke.

Men Giorgia Meloni blir stadig oftere også betegnet som en nøkkelspiller i europeisk politikk. Hun har blitt en viktig alliansepartner for mer tradisjonelle sentrum-høyrepolitikeres drøm om å skape et nytt flertall i Europa.

VELKOMMEN: Giorgia Meloni viser Jens Stoltenberg vei på den røde løperen Foto: Reuters

Mange ser henne som en pragmatisk og solid samarbeidspartner.

Og Jens Stoltenberg, hvordan ser han på Meloni?

– Vi diskuterer først og fremst sikkerhetspolitikk. Det er det vi diskuterer. Selv om andre spørsmål er viktige på den politiske dagsordenen, som abort eller skatt, er det spørsmål som ikke direkte angår det som er Natos ansvar.

TIL Å STOLE PÅ: Italias støtte til Nato og Ukraina er bunnsolid, slik Jens Stoltenberg ser det Foto: Frederic GARRIDO-RAMIREZ

For andre politikere, som Frankrikes president Emmanuel Macron, henger alt dette tettere sammen.

Da han nylig i en tale ved Sorbonne-universitetet advarte om at «Europa står i fare for å dø», handlet det også om trusselen fra den politiske flyen som kaller seg patrioter eller nasjonalister.

– Meloni er ikke en del av en slik illiberal trussel mot Europas framtid?

– Europa står overfor mange utfordringer og problemer og de skal vi ta på største alvor, sier Stoltenberg.

– Men min oppgave som generalsekretær i Nato er å holde denne familien samlet om det som er vår oppgave. Den oppgaven gjør jeg bare vanskeligere hvis jeg skal være opptatt av politiske uenigheter som ikke handler forsvars- og sikkerhetspolitikk, sier Stoltenberg.

– Der er Italia til å stole på og der er de veldig tydelige, både på støtten til Nato og på støtten til Ukraina, slår han fast.

Brutte løfter

Etter en times møte, kommer Jens Stoltenberg ut fra Palazzo Chigi. Han vinker til et berg av italienske journalister som står utenfor og venter.

Det blir med vinkingen her, for det er ikke lagt opp til noen felles pressekonferanse, og Meloni har ikke til hensikt å komme ut til dem i det hele tatt.

ETTER MØTET: Jens Stoltenberg på vei ut fra møtet med Giorgia Meloni i Roma Foto: Simen Ekern

Men til Stoltenberg kom hun med lovende nyheter, forteller han til NRK, etter at vi er geleidet inn i en lukket bakgate av et titalls sikkerhetsvakter.

– Det var et veldig godt møte med Giorgia Meloni. Hun er veldig tydelig på hvordan vi skal få til mer støtte over lang tid til Ukraina. Italia har også noen viktige våpensystemer, blant annet luftvern, som vi jobber med at det kan være aktuelt for Italia å gi mer av.

– Kom Meloni med noen løfter om det i møtet?

– Jeg tror ikke jeg skal snakke på hennes vegne. Men jeg er optimist når det gjelder nye bidrag fra Italia. Og så er det Italia som får annonsere det når tiden er inne, sier han.

Det er liten tvil om at det trengs, etter den siste tidens massive luftangrep mot Ukraina. Stoltenberg kaller situasjonen «veldig alvorlig».

– Det vi jo ser er at Nato-land de siste månedene ikke har oppfylt løftene sine til Ukraina. USA brukte seks måneder på å bli enige om en pakke. Og europeiske natoland hadde lovet en million artillerigranater. Det har kommet mye mindre enn det, sier han.

Dette er bakgrunnen for Jens Stoltenbergs nye kongstanke: En helt ny måte å samle og koordinere Nato-landenes støtte på.

ADVARER: Det er ingen tvil om at russerne er svært aktive i europeiske Nato-land. Det er en trussel mot infrastruktur og viktige institusjoner i Europa, sier Jens Stoltenberg til NRK Foto: Frederic GARRIDO-RAMIREZ

– Vi jobber med en fastere struktur med langsiktige forpliktelser fra Nato for å gi mer stabil og forutsigbar støtte fra Nato, slik at vi ikke på nytt skal oppleve den type pauser og stopp i leveransene som vi har sett de siste månedene. For det innebærer tapte menneskeliv i Ukraina.

– Får du den planen igjennom på toppmøtet?

– Det tror jeg. Spørsmålet er egentlig hvor forpliktende og hvor konkret den blir. Men jeg tror alle skjønner at krig er for alvorlig til å overlates til kortsiktige frivillige bidrag.

Advarer Kina

Da den kinesiske presidenten Xi Jinping var i Europa denne uken, gjentok han løftene om at Kina ikke skal støtte Russland med våpen eller militært utstyr. Ikke alle er overbevist om at de løftene holdes.

– Det er Kina som holder den russiske krigsøkonomien oppe. De er nå uten sammenlikning Russlands viktigste handelspartner. Kina leverer teknologi som russerne bruker til å lage raketter, bomber og avanserte våpensystemer, sier Stoltenberg.

– Så selv om Kina kanskje ikke leverer helt fiks ferdige våpen, leverer de alt som skal til for å lage våpen i Russland, sier han, og er klar i sin advarsel til Kina:

– Kina kan ikke i lengden få i pose og sekk. De kan ikke forvente å ha et godt forhold til Europa og samtidig støtte den russiske krigføringen i Europa som i dag er den største trusselen mot europeisk sikkerhet og stabilitet.

GODT BEVOKTET: Det er mange som følger med når Jens Stoltenberg beveger seg ute i friluft i Roma. Foto: FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

En trussel mot Europa

Det er en trussel som har kommet nærmere resten av Europa også denne våren, med stadig flere meldinger om russisk innblanding, sabotasjeaksjoner og varsler om et nytt og høyere aktivitetsnivå fra russisk etterretning.

– Hva er det for slags sikkerhetssituasjon vi ser i Europa nå?

– Vi ser at det ikke bare en fullskala krig i Ukraina, men at russisk etterretning opererer i europeiske Nato-land. Det er ingen tvil om de er svært aktive, sier Stoltenberg.

– Det er en trussel mot infrastruktur og viktige institusjoner i Europa som gjør at det er anda viktigere at vi er årvåkne og at vår etterretning gjør den jobben de skal med å passe på.

Et annet liv

Det er tid for avreise. Noen timer i Roma - betydelig mer preget av sikkerhetsvakter og politieskorter enn tidsfordriv på fortauskafeer - er over. Det finnes ting livet som gjør at generalsekretæren gleder seg til han ikke er generalsekretær lenger.

INNSPURT: Jens Stoltenberg driver hektisk reisevirksomhet for å få brikkene på plass før Nato-toppmøtet i Washington i sommer Foto: Francesco Principini

– Jeg har vært mange ganger i Roma som generalsekretær, men jeg har vel egentlig aldri opplevd Roma på ordentlig. Men jeg vet fra et tidligere liv at det er en fantastisk by, at det er et fint sted å være, og jeg ...

Stoltenberg tar en pause.

– Jeg kommer til å savne det å være generalsekretær i Nato. Men jeg gleder meg også til å begynne et nytt og mer normalt liv der jeg kan spise pizza og is i Roma.

