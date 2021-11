Japans statsminister sikra seg reint fleirtal

Kishidas liberal-demokratiske parti LDP (261) og koalisjonspartnaren Komeito (32) fekk til saman 293 mandat, langt over grensa for reint fleirtal. Tidlegare hadde dei 305 av dei 465 i seta i underhuset i nasjonalforsamlinga.

Sjølv om LDP tapte 15 mandat, har koalisjonen absolutt fleirtal. Det gir dei makt til å peike ut leiaren i alle komiteane i nasjonalforsamlinga og lett banke gjennom lovforslaga sine, skriv kringkastaren NHK.

Valet vart sett på som ein viktig test for den nye statsministeren Fumio Kishida som overtok for under ein månad sidan medan regjeringa sleit med låg oppslutning.

Statsminister Fumio Kishida henger opp rosettar ved kandidatnamn som er valde inn i nasjonalforsamlinga, medan partimedlem applauderer. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP

Upopulær koronahandtering

Den låge populariteten kom mellom anna av handteringa av koronapandemien og at forgjengaren hans, Yoshihide Suga, insisterte på å la Tokyo-OL gå sin gang, trass i utbreidd motstand på grunn av ei kraftig smittebølgje.

Kishida meiner at tilbakegangen òg kjem av taktikken til opposisjonen med å stille samlingskandidatar i fleire valkrinsar.

Opposisjonen har hittil vore splitta mellom fleire store parti, men i år gjekk fem av dei saman i håp om å gjere det betre. Dei tapte likevel ti mandat til saman.

Det største av dei, Det konstitusjonelle demokratiske partiet CDP, tapte 13 mandat og sit igjen med 96, medan kommunistpartiet tapte to og no har 12 mandat.

Høgreparti vinn fram

Dei ni opposisjonspartia fekk til saman 172 plassar.

Ein av vinnarane av valet er høgrepartiet Ishin som firedobla oppslutninga si til 41 mandat. Ishin har med det blitt Japans tredje største parti.

Ishin har tidlegare stått LDP nær, men har i det siste trappa opp kritikken både av regjeringa og opposisjonen. Det har tydelegvis appellert til veljarar som ville ha eit skifte, men som ikkje liker dei andre opposisjonspartia.

I valkampen lova Kishida ein ny stimuleringspakke til titals billionar yen for å motverke verknadene av koronapandemien på økonomien i landet.

Fleire gonger lova han òg å lytte meir til folket etter dei ni åra med Suga og Shinzo Abe som mange meiner var prega av korrupsjon og vanskelege kår for avvikande meiningar.

