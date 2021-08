Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag gikk helsedepartementet i Japan ut og truet med et nytt tiltak i kampen mot covid-19: offentlig uthenging av folk som blir tatt i brudd på koronarestriksjonene.

Tre personer som skal ha brutt karantenereglene da de kom tilbake til Japan etter en reise utenlands, ble navngitt av helsemyndighetene.

Ifølge departementet hadde de tre «aktivt unngått kontakt med myndighetene etter hjemkomst», skriver The Guardian. Kort tid etter offentliggjøringen sirkulerte det spekulasjoner i sosiale medier om hvor de tre bor, jobber og lignende.

OFFENTLIG SKAMMEKROK: Folk som bryter koronarestriksjonene i Japan, risikerer å bli hengt ut offentlig med navn. Tre personer som skal ha brutt karantenekravet er allerede navngitt av myndighetene. Foto: Kantaro Komiya / AP

Vertsnasjonen for sommer-OL registrerte rekordmange nye smittetilfeller torsdag denne uka – 14.178, ifølge Worldometers. Til sammenligning ble det registrert 1575 nye smittede i landet én måned tidligere, den 5. juli.

Høye smittetall i OL-byen

Myndighetene i Japan har avvist at økningen i antall smittede henger sammen med avviklingen av De olympiske leker i Tokyo.

Det siste døgnet er det blitt registrert 4515 nye koronasmittede i hovedstaden. Det er det nest høyeste smittetallet i byen siden pandemien brøt ut, men en nedgang på 527 fra dagen før, skriver NTB.

Ifølge arrangøren har totalt 382 personer tilknyttet sommerlekene fått påvist covid-19. Det har kommet til sammen 42.100 akkrediterte utlendinger til Japan i forbindelse med OL. Av de 29 nye smittetilfellene som ble registrert blant OL-tilknyttede personer fredag, er det ingen utøvere, ifølge NTB.

SMITTEVERN: Smitteverntiltakene er strenge under sommer-OL i Japan. Foto: Heiko Junge / NTB

Japan har en generell innreisekarantene på 14 dager, og alle som kommer til landet bes om å registrere seg via en app der helsetilstand og bevegelser overvåkes.

Kaller søknadskrav «barbarisk»

Selv om stadig flere blir vaksinert mot covid-19, opplever mange land for tiden en stigende smittetrend. I Australia vekker et nytt krav om at statsborgere som bor i utlandet må legge frem «en overbevisende grunn til å forlate australsk territorium», oppsikt.

– Dette hindrer ikke australiere som er bosatt utenfor Australia i å forlate landet, men disse menneskene vil nå måtte søke om et unntak, forklarte innenriksminister Karen Andrews torsdag, ifølge The Sydney Morning Herald.

NYE TILTAK: Australia har hatt svært strenge innreiserestriksjoner gjennom pandemien, og innfører nå også strenge utreiserestriksjoner for australiere som er bosatt i utlandet. Foto: Con Chronis / AFP

Australske James Turbitt (35) bor til vanlig i Belgia, men dro hjem til Australia fordi moren hans var alvorlig syk. Overfor avisen beskriver Turbitt det nye søknadskravet som «barbarisk og kontraproduktivt».

– Jeg kom tilbake fordi moren min lå for døden, satt innelåst på et hotellrom da hun døde, og ble nektet unntak fra karantenereglene for å besøke henne. Og nå må jeg bevise at jeg har et liv utenfor Australia, sier Turbitt til The Sydney Morning Herald.

– Hele livet mitt er i Europa, jobben min er der, partneren min er der. Jeg har akkurat mistet moren min, og nå kan jeg bli nektet å reise tilbake for å få trøst av partneren min, fortsetter han.

Lave koronatall, men få vaksinerte

Australias strategi med å nærmest stenge grensene for innreise, har bidratt til at landet har hatt relativt lite koronasmitte og forholdsvis lave dødstall.

Norge, med en befolkning på i underkant av 5,4 millioner, har så langt i pandemien registrert rundt 140.000 smittetilfeller og 804 dødsfall knyttet til covid-19. Til sammenligning har Australia, med en befolkning som er nesten fem ganger så stor, 26 millioner, hatt rundt 36.000 smittetilfeller og 933 koronadødsfall.

TESTING: Flere delstater i Australia stenger ned på ny, i frykt for kraftig smitteøkning. Her gjennomføres en koronatest gjennom et bilvindu i Sydney. Foto: Saeed Khan / AFP

Men vaksineringen går ikke raskt nok til å hindre ny nedstenging i store byer som Sydney, Brisbane og Melbourne, som den siste tiden har opplevd en markant økning i antall smittetilfeller med deltavarianten av viruset.

– For å være helt ærlig, så er ikke tilstrekkelig antall mennesker vaksinert. Derfor er dette det eneste alternativet som er tilgjengelig, sa delstatsministeren i Victoria, Daniel Andrews, da han torsdag iverksatte en sju uker lang nedstenging.

Rett over 20 prosent av den voksne befolkningen i Australia er fullvaksinert. Ifølge Financial Times skaffet Australia 12 millioner AstraZeneca-doser, men halvparten er fortsatt ubrukt. Landet har hatt vanskeligheter med å få tak i nok vaksiner fra andre produsenter, og sliter foreløpig med lav vaksinasjonsgrad sammenlignet med andre industriland.

Statsminister Scott Morrison har uttalt at 80 prosent av den voksne befolkningen må være vaksinert før grensene gjenåpnes.