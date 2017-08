Japan ber om hastemøte i sikkerhetsrådet etter rakettest

Den japanske regjeringen har bedt befolkningen nord i landet om å være forsiktige. Japans statsminister Shinzo Abe sier regjeringen vil ta alle skritt for å sikre sikkerheten til det japanske folk.

– Deres fullstendig uakseptable handling ved å skyte opp en rakett over vårt land, er en svært alvorlig trussel og fullstendig ødeleggende for freden og sikkerheten i regionen, sa Abe.

REAGERER: Japans statsminister Shinzo Abe reagerer sterkt på oppskytingen, sier at Japan vil gjøre «alt man kan» for å beskytte sine innbyggere. Foto: AP

Senere snakket han med president Donald Trump på telefon. De to lederne var enige om å legge mer press på Nord-Korea. Sammen vil de be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere ytterligere tiltak mot landet.

Diskuterte oppskytingen med Trump

– President Trump fortalte meg at USA står 100 prosent bak Japan, sa Abe.

Myndigheter i Sør-Korea fordømmer på det sterkeste den nordkoreanske rakettoppskytingen ved 23-tiden mandag kveld norsk tid. Japanske myndigheter melder at Nord-Korea avfyrte et missil som passerte over japansk territorium. Det er bare dager siden Nord-Korea avfyrte tre kortdistanseraketter mot Japanhavet.

Sør-Korea sier de vil svare på videre atombombesprengninger og rakettutskytninger fra Nord-Korea med virkemidler i samråd med USA.

Brende fordømmer

Utenriksminister Børge Brende (H) fordømmer den ulovlige rakettesten fra Nord-Korea, som betegnes som en «farlig provokasjon».

– En farlig provokasjon fra Nord-Korea. Norge fordømmer den seneste ulovlige rakettesten. Det haster å finne en diplomatisk måte å avslutte atomvåpenprogrammet deres på, skriver Brende på Twitter tirsdag morgen.

Svarte med militærøvelse

Myndighetene i Sør-Korea opplyser at luftforsvaret i landet i natt har gjennomført en øvelse som svar på rakettutskytingen i Nord-Korea.

Ifølge en talsmann for den sørkoreanske presidenten, deltok fire F-15 jagerfly i en øvelse som gikk ut på å slippe åtte ett-tonns bomber over mål på et militært øvingsfelt nær Sør-Koreas østkyst.

NY OPPSKYTING: Nord-Koreas leder Kim Jong-un under en militærparade i 2016. FNs sikkerhetsråd møtes senere i dag for å diskutere sikkerhetssituasjonen i området. Foto: Ed Jones / AFP

USA, Japan og Sør-Korea har bedt et krisemøte i FNs sikkerhetsråd, for å innføre nye sanksjoner mot landet, for å øke presset mot regimet i Pyongyang. Sikkerhetsrådet trer sammen senere i dag for å drøfte saken.

Fløy over Japan

Missilet skal ha blitt avfyrt fra den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang, og hadde retning mot havområdene øst for Japan.

Raketten ramlet ned i sjøen 1800 kilometer øst for Japan. Det er første gang siden 2009 at en rakett fra Nord-Korea flyr over japansk territorium. Raketten fløy 2700 kilometer før den landet i Stillehavet øst for Japan, ifølge den japanske kringkasteren NHK.

Oppskytningen bekreftes også av det amerikanske forsvarsdepartementet. I en uttalelse heter det at oppskytningen ikke utgjorde noen trussel mot Nord-Amerika eller amerikanske styrker.

– Missilet ble avfyrt i løpet av de siste 90 minuttene. Vi kan bekrefte at missilet ble avfyrt fra Nord-Korea og fløy over Japan, sier Pentagon-talsmann oberst Rob Manning.

Den fløy i en vestlig retning, og ikke sørover mot den amerikanske stillehavsbasen i Guam, som ligger 3.500 kilometer unna.

