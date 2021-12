Japan avretta tre i natt

AFP skriv at fleire store medium i landet viser til ikkje namngitte kjelder i justisdepartementet i landet, men avrettingane er ikkje offisielt stadfesta.

Avrettingane er dei første sidan Fumio Kishida vart statsminister i oktober etter å ha vunne valet tidlegare i månaden.

Justisdepartementet har ikkje svart på AFP sine førespurnader, og det er ikkje klart kven dei avretta fangane er.

100 dødsdømte ventar

I japanske fengsel sit det over 100 innsette som er dømde til døden, og landet er eitt av få rike land som har dødsstraff.

Trass i sterk internasjonal kritikk og kampanjar frå menneskerettsgrupper, er det høg oppslutning om dødsstraff i Japan.

I 2019 vart tre innsette avretta, og i 2018 femten. 13 av dei tilhøyrde dommedagssekta Aum Shinrikyo. Sekta stod bak eit nervegassangrep på undergrunnen i Tokyo i 1995.

13 menneske døydde og fleire tusen vart sjuke då dommedagssekta sprøyta nervegassen sarin inn i T-banevognene.

Shoko Asahara leidde dommedagssekta Aum Shinrikyo som stod bak eit nervegassangrep på T-banen i Tokyo i 1995. Foto: Jiji Press / AFP

Må vente i årevis i uvisse

Dødsdømte sit til vanleg fengsla i årevis i Japan, mens dei ventar på avrettingane. Metoden som landet bruker er henging. Vanlegvis får dei innsette beskjed berre timar før straffa skal bli fullbyrda.

Den eldste som ventar på fullbyrding i Japan, er 85 år gamle Iwao Hakamada. Han er dømt for å ha drepe sjefen sin, kona hans og to tenåringsbarn for over 50 år sidan. Han seier sjølv at han tilstod etter å ha vorte behandla brutalt av politiet, og har kjempa for å få saka tatt opp att i fleire tiår.

Tidlegare har ein slik søknad om gjenopptaking vore blokkert i rettssystemet, men den rettsavgjerda vart oppheva av høgsterett i desember i fjor. Dermed har Iwao fått nytt håp.

Ein annan mann som er dødsdømt og ventar i uvisse, har fått tilnamnet Twitter-mordaren. Han vart i desember i fjor dømt for drap og partering av ni menneske som han trefte på sosiale medium, skriv AFP.