Lokale medier: Kultleder henrettet i Japan

Landets justisdepartement har foreløpig ikke bekreftet henrettelsen.

13 mennesker ble drept og flere tusen ble syke da dommedagssekten til Shoko Asahara i 1995 sprøytet nervegassen sarin inn i T-banevogner i hovedstaden Tokyo.

Sarin er ansett av FN for å være et masseødeleggelsesvåpen, og er forbudt gjennom flere konvensjoner.

Dømt til døden

Asahara ble dømt til døden ved hengning i 2004. Men advokatene hans argumenterte med at den selverklærte guruen hadde så store psykiske forstyrrelser at saken mot ham måtte avvises. I 2006 ble det imidlertid klart at dødsdommen mot han ble opprettholdt.

ANGREP: 13 personer omkom og mer enn 6000 ble alvorlig syke etter angrepet på t-banen i Tokyo i 1995. Foto: Chiaki Tsukumo / AP

Sektlederen har dermed ventet i over ti år på sin straff.

Sju andre medlemmer av sekten er også dømt til dødsstraff. Ifølge BBC har henrettelsene av sektmedlemmene blitt utsatt til alle har fått en dom.

Ifølge den japanske kringkasteren NHK skal ytterligere seks sektmedlemmer bli henrettet fredag, skriver AP.

Sekt

Dommedagssekten Aum Shinrikyo ble opprettet av Shoko Asahara midt på 1980-tallet.

Til å begynne med representerte sekten en blanding av hinduisme og buddhisme, men utviklet seg etter hvert til en paranoid dommedagssekt.

ARRESTERT: Shoko Asahara blir fraktet fra Tokyo-politiets hovedkvarter til retten 19. juli 1995. Foto: Jiji Press / AFP

Da gruppen angrep tunnelbanen i Tokyo med nervegass i 1995 skal den ha hatt flere tusen medlemmer, blant dem flere rike og mektige personer i det japanske samfunnet.

Asahara ble arrestert i mai 1995, to måneder etter angrepet. Han er også dømt for å være hjernen bak et angrep med saringass i Matsumoto i 1994. I angrepet ble åtte personer drept og over 100 skadd, skriver det japanske nyhetsbyrået Kyodo News.