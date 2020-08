Italias utenriksminister beskyldes for rasisme

Etter en ferie på den italienske øya Sardinia, kom Luigi Di Maio hjem med et, ja selvfølgelig, solbrunt ansikt. Det ble lagt merke til.

Ansiktet til den solbrune utenriksministeren ble limt på kropper av kjente svarte mennesker, som blant annet basketspilleren Michael Jordan, artistene Louis Armstrong og Beyoncé.

Problemet er bare at istedenfor å ta avstand fra de rasistiske blackface-memene som ble laget av ham, så videresendte han dem. Og la i tillegg til sin egen beskrivelse: «Folkens. Neste år så lover jeg å bruke solfaktor 50».

Alvorlig i andre land

I USA har det lenge vært mye oppmerksomhet knyttet til hvite mennesker som sminker seg som svarte.

Blant annet måtte Canadas statsminister Justin Trudeau beklage at han malte seg i ansiktet da han kledde seg ut som Aladdin i 2001. Og sør for grensen måtte guvernøren i Virginia Ralph Northam trekke seg da et bilde fra en årbok fra 1984 dukket opp.

Bildene av Di Maio har vekket avsky blant mange som av dem som har deltatt aktiv i Black Lives Matter bevegelsen, og som denne sommeren har demonstrert for svartes rettigheter i Italia.

Skaper reaksjoner

Ifølge den italienske avisen Corriere della Sera har flere reagert på bildene på hans Instagramside.

«Et motbydelig forsøk på å være hyggelig»

«Blackface er aldri akseptabelt»

«Bildene ignorerer diskrimineringen av svarte i Italia»

Beklager ikke

Men der amerikanske og canadiske politikere legger seg flate og beklager, reagerer de litt annerledes i Italia.

Representanter for Fem-stjerners bevegelsen, partiet til Di Maio, svarer nemlig:

«Statsråden har kategorisk kjempet mot alle former for rasistisk diskriminering og vold i alle dets former. Dette var et selvironisk innlegg der han gjorde narr av sin egen solbrunhet. Blackface er ikke noe vi har et forhold til i Italia», heter det i en uttalelse fra partiet, ifølge New York Times.

Men det er ikke alle enige i.

– I andre land vet de at blackface fører til opptøyer, men i Italia bryr de seg rett og slett ikke om de fornærmer svarte mennesker, sier Igiaba Scego, en somaliskitaliensk forfatter, som også har kritisert Italias manglende oppgjør med sin kolonistiske og fascistiske fortid.

Og hun slår fast på Twitter at innleggene hans er rasistiske.

Selv har ikke Di Maio kommentert de rasistiske beskyldningene.