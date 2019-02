Storm rundt guvernør over årbokbilde med «blackface» og Ku Klux Klan-kostyme

Ett av bildene fra på guvernørens side i årboken viser en mann sminket med skokrem i ansiktet, ofte kalt «blackface», og en annen person ikledd Ku Klux Klan-kostyme.

Fredag sa guvernøren at han var en av personene på bildet. Lørdag sier Northam at det har skjedd en feil, og at han verken er den svartmalte personen, eller er personen i KKK-kostyme.

GUVERNØR: Demokraten Ralph Northam har vært guvernør i Virginia siden 2014. Foto: Jim Watson / AFP

Det kontroversielle bildet, som er fra årboken til Eastern Virginia Medical School i 1984, ble fredag publisert på den konservative nettsiden Big League Politics, og senere i avisen The Virginian Pilot.

Northam, som var rundt 25 år da årboken kom ut, bekreftet i en skriftlig uttalelse og i en video fredag at det hadde dukket opp et bilde som er «klart rasistisk og støtende» på hans «årbokside».

Guvernøren sa ikke hvilket kostyme han hadde på, men bekreftet at han var på det kontroversielle bildet.

– Jeg er veldig lei meg for at jeg bestemte meg for å kle meg ut slik jeg gjorde på dette bildet, og for den skaden det har forårsaket både nå og den gang, sa Northam fredag.

– Jeg forstår at dette ryster Virginia sin tro på meg som guvernør, sa han videre.

Gjorde helomvending

Lørdag har imidlertid pipa fått en annen låt. I en pressekonferanse sier guvernøren at han ikke er noen av personene på bildet likevel, og at det må ha skjedd en feil i arbeidet med årboka.

– Jeg tror nå og jeg trodde da at jeg ikke er noen av personene på dette bildet, sier han.

BA OM UNNSKYLDNING: Både fredag og lørdag ba guvernøren om unnskyldning for bildene i årboka, som han mener at ikke burde ha vært der. Foto: Aaron Bernstein / Reuters

Guvernøren forteller at han så bildet for aller første gang fredag, og at han ikke visste at bildet fantes, siden han ikke kjøpte årboken tilbake i 1984.

– Jeg skjønner at mange vil syns dette er vanskelig å tro på, i og med at dette bildet er på samme side som andre bilder av meg, sier han.

Malte ansiktet med skokrem

Northam ber folk i Virginia om unnskyldning, og sier at han burde ha sørget for at et slikt bilde ikke dukket opp på hans årsbokside.

Selv om guvernøren nekter for at han er på bildet fra årboka, innrømmer han å ha gjort feil.

På pressekonferansen åpner han opp om en annen episode fra 1984, hvor han malte ansiktet sitt svart med skokrem.

– Det samme året deltok jeg i en dansekonkurranse der jeg malte ansiktet mitt svart, som en del av et Michael Jackson-kostyme, sier Northam.

Dette ber han også om unnskyldning for under pressekonferansen.

Ku Klux Klan Ekspandér faktaboks Ku Klux Klan, ofte forkortet KKK og tidvis omtalt som «Klanen», er navnet på tre særskilte tidlige og nåtidige høyreekstreme organisasjoner i USA.

KKK har bekjent seg til ekstreme holdninger knyttet til såkalt hvitt overherredømme, hvit nasjonalisme og anti-immigrasjon.

Den nåtidige manifestasjonen av KKK består av forskjellige splittede grupperinger og er ansett for å være en hatgruppe. Kilde: Wikipedia

Bedt om å trekke seg

Flere av demokratenes toppolitikere har bedt guvernøren om å trekke seg etter bildestormen.

Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Elizabeth Warren og Joe Biden har alle kritisert guvernøren. Det har også vært folk ute i gatene i Richmond for å demonstrere.

BLIR BEDT OM Å GÅ AV: Demonstranter og demokrater har bedt Northam om å gå av etter at bildet ble publisert i går. Foto: Steve Helber / AP

– Det er ikke rom for rasisme i USA. Guvernør Northam har mistet all sin moralske autoritet, og bør trekke seg umiddelbart. Justin Fairfax er lederen Virginia trenger nå, skriver Joe Biden på Twitter.

– Disse rasistiske bildene er rystende. Hat og diskriminering er det ikke rom for i landet vårt, og må ikke bli akseptert, særlig ikke fra våre ledere – republikaner eller demokrat. Northam må gå av, skriver Elizabeth Warren.