Italia: Brannmann pågrepet for ildspåsettelse

Mandag opplyste italiensk politi at de har arrester en frivillig brannmann fra øya Sicilia mistenkt for å ha startet branner, og ringt inn falske nødsamtaler.

Mannen skal ha tjent penger for å møte opp og melde seg som frivillig til brannslukning, skriver Reuters.

Denne sommeren har vært preget av høye temperaturer og tørke i Sør-Europa. Gjennom juli og agust har det vært tilløp til flere skogbranner i landene rundt Middelhavet.

En organisert gruppe

Politiet på Sicilia etterforsker nå rundt 15 personer fra provinsen Ragusa sør på øya for å ha ringt inn flaske nødanrop om branner. De tjente 10 euro i timen fra staten i risikotilleg som frivillige brannmenn.

De lokale brannmyndighetene fattet mistanke og satte i gang en etterforskning da de registrerte et uvanlig antall utrykninger av arbeidslaget.

En italiensk brannmann som slukker en brann utenfor byen Napoli i Italia tidligere i juli denne sommeren. Foto: Ciro Fusco / AP

Mannen som nå er arrestert, mistenkes for å være lederen for gruppen. Han er under etterforskning for blant annet å ha startet branner igjen etter at de var slukket.

– Han har vist at han ikke brydde seg om konsekvensene av sine handlinger, uttalte politiet i en pressemelding mandag.

Politiet skal også ha opptak av samtaler mellom de mistenkte hvor de skal ha diskutert nye lovbrudd.

Gruppen skal både ha brukt sine egne, familie eller venners telefoner da de meldte inn de falske brannene.