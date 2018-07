Israelske soldat skutt og drept av palestinere – frykt for store konfrontasjoner på Gaza

Soldaten er den første israeleren som er drept siden uroen blusset opp for noen måneder siden på grensa mellom Gaza og Israel.

Siden den gang har 149 palestinere blitt drept under demonstrasjoner og sammenstøt langs grensen.

I en uttalelse fra det israelske forsvaret fredag kveld heter det at soldaten ble alvorlig såret da han ble truffet av palestinske skudd, og at han senere døde av skadene.

Myndighetene sier at de fredag har utført luftangrep i «stor skala» mot 15 Hamas-mål i Gaza, blant annet et våpenlager, kommandosentre og treningsfasiliteter, skriver AP.

ADVARER MOT DEMONSTRASJONER: Hamas sier at de vil fortsette med sine ukentlige protester, etter at Israel varslet hardere reaksjoner fredag. Foto: Adel Hana / AP

Fire palestinere drept

Helsemyndighetene i Gaza opplyser at fire palestinere er drept i angrepet. Ifølge Hamas er tre av dem er medlem av deres militærkommando. Den fjerde skal ifølge helsemyndighetene ha blitt skutt og drept i en demonstrasjon ved grensen.

Israel har lenge anklaget Hamas for å forsøke og bruke protestene som påskudd for å utføre angrep, og har kunngjort at det vil bli hardere reaksjoner mot ansamlinger av palestinere ved grensen.

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman sendte fredag en skarp advarsel til Hamas. Han sier at israelske styrker vil reagere «mye skarpere enn de kan forestille seg», dersom Hamas sender flere raketter mot Israel.

Hamas sa fredag at de vil fortsette med sine ukentlige protester.

Israelske soldater i en tanks langs Gaza-stripen 20. juli. Foto: Jack Guez / AFP

FN advarer

FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, Nickolay E. Mladenov, advarer etter dagens hendelser i Gaza.

På Twitter ber ham alle om å ta et skritt tilbake.

– Ikke i neste uke. Ikke i morgen. Akkurat nå, skriver han.

– De som vil provosere palestinere og israelere inn i en ny krig, må ikke lykkes, fortsetter han.