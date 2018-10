Islands turistminister vil begrense turister sin tilgang til sagaøya

Turistminister på Island Thordis R. Gylfadóttir vil se på hvordan man kan innføre begrensninger på turisters adgang til bestemte turistattraksjoner i landet. Det skriver den islandske rikskringkasteren RÙV på sine nettsider.

– Jeg tror det er på tide å finne en passende attraksjon, hvor man kan lansere et slikt prosjekt sier hun, ifølge Danmarks radio.

Det unike islandske landskapet med geysirer, varme kilder, vulkaner og storslått natur har rett og slett blitt for populært.

SLÅENDE NATUR: Gullfoss er en av de flotteste fossene på Island og en turistattraksjon. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Gylfadóttir la samtidig frem en rapport som viser at flere steder i landet ikke tåler flere turister. Det gjelder særlig sørvestlige deler av landet og områdene rundt hovedstaden Reykjavík.

Viktig næring

Turisme er ifølge Bloomberg Islands største eksportvare og nest største industri. I 2016 sto turisme for 8,4 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Regjeringen får, til tross for planene om pilotprosjektet, kritikk fra opposisjonen for å handle for sent og ikke gjøre nok for å spre turismen ut og vekk fra de særlig belastede områdene.

BLÅ LAGUNE: Den blå lagune ligger sørvest på Island og er et av landets mest besøkte attraksjoner. Vannet i lagunen holder en snittemperatur på 37 grader året rundt. Foto: Staff / Reuters

I en rapport den islandske banken Arion kom med tidligere denne måneden, varsler imidlertid banken om at landet kan møte et fallende antall besøkende de neste årene etter turistboomen det siste tiåret, skriver Independent.

Færre turister kan påvirke hele den islandske økonomien, advarer banken.

Bekymring flere steder

Den islandske regjeringen er ikke alene om å bekymre seg over belastningen av masseturisme.

Ifølge forskning publisert i tidsskriftet Nature tidligere i år, skyldes nær åtte prosent av de globale klimautslippene turisme. Det er rundt tre ganger mer enn man tidligere antok.

I starten av oktober gikk avtroppende riksantikvar Jørn Holme ut og var sterkt kritisk til turistutviklingen i Longyearbyen på Svalbard.

MAYA BAY: Maya Bay på Phi Phi-øyene i Thailand er stengt mellom juni og september for å gi korallrevet tid til å komme seg etter mange år med massivt turistbesøk. Foto: Sakchai Lalit / AP

– Longyearbyen er en historisk gruveby som er i ferd med å bli borte i satsingen på turisme. Byens utseende endres, og de historiske verdiene blir mindre synlige, sa Holme, og pekte på at flere av de fredete bygningene er i dårlig stand.

Tidligere i år gikk aksjonister og beboerforeninger på 14 feriesteder i Sør-Europa sammen om å starte en organisasjon for å bekjempe masseturismen som de mener skader byene deres.

Totalt kom det 671 millioner turister til Europa i 2017, en vekst på åtte prosent fra året før.