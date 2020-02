Det var det halvoffisielle iranske nyhetsbyrået ILNA som siterte en iransk parlamentariker som sa at så mange som 50 personer skal ha omkommet etter covid-19-smitte i byen Qom sør for Teheran.

Det blir avvist av landets helseminister, Iraj Harirchi, som sier det er 12 døde etter virussmitte i Iran og at totalt 61 personer er blitt smittet.

Tyrkia, Pakistan, Afghanistan og Armenia har stengt grensene til Iran i et forsøk på å hindre spredning. I tillegg er det registrert smitte hos personer som har vært i Iran i både Kuwait og Bahrain.

Hardest rammet i Europa

Fryktet for spredning av viruset i Italia har ført til at smittede områder sperres av. Soldatene som vokter området rundt Duomo katedralen i Milano bærer masker mot virussmitte. Foto: FLAVIO LO SCALZO

Italia er det land i Europa som er hardest rammet. Både inn- og utreise til områder med smitte er stanset.

I disse områdene blir folk bedt om å holde seg innendørs. Ellers livlige gatemiljøer er tomme og det ser ut som de går gjennom spøkelsesbyer. Totalt er 157 smittet i Italia og 4 personer er registrert døde.

Italia har trappet opp sine reiserestriksjoner.

Et tog ble holdt igjen på grensa mellom Østerrike og Italia søndag kveld av frykt for virussmitte.

– Vi ser mer og mer at viruset sprer seg til andre land, sier Ørjan Olsvik, professor ved Institutt for medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø til NRK.

Han sier at de landene man er mest redd for nå er de som ligger nærmest Kina, som India. Det bor en milliard mennesker, og de har et forholdsvis dårlig helsetilbud.

– Det ville vært en enorm sak hvis det blir spredd virus der, sier Olsvik.

Kongress utsatt i Kina

Folkekongressen er Kinas høyeste statsorgan og eneste lovgivende forsamling. De 3000 medlemmene skulle samles i mars.

Nå er møtet utsatt. Mange av representantene er opptatt med å bekjempe korona-viruset i sine regioner.

I Kina er nærmere 77.500 personer smittet og nesten 2600 døde av viruset

Folkekongressens må vente. Gigantmøtet er utsatt på grunn av korona-viruset. Foto: GREG BAKER

Tidligere mandag kom det melding om at Kina ville lette på reiserestriksjonene fra byen Wuhan for friske personer. Det var i denne byen virusutbruddet startet før jul i fjor.

Etter kort tid kom det kontrabeskjed. Det blir likevel ingen lettelser i restriksjonene.

Professor Olsvik sier at det har vært mye rart med tallene fra Kina:

– Det så ut som om tallene var i ferd med å flate ut, men det var rett og slett for at man testet færre mennesker enn man skulle teste. Nå har man fått tilstrekkelig tester, og da ser man at tallene øker igjen.

Olsvik sier det er begrenset hvor lenge man kan sette så mange mennesker i isolat som i byen Wuhan, så det er forståelig at man ønsker å redusere det.

– Men verdenssamfunnet og andre provinser i Kina synes det kan være veldig greit fortsatt å ha de restriksjonene slik at ikke hele området, med 1,39 milliarder mennesker, blir utsatt for viruset, sier Olsvik.

Høy beredskap

Sør-Korea innfører høyeste beredskap i kampen mot spredning av korona-viruset. Det opplyser president Moon Jae-In, som legger til at landet nå står ved et veiskille.

– De nærmeste dagene kan bil avgjørende, sier Moon.

Arbeidere sprøyter desinfiserende middel på varer i en forretning i den sørkoreanske byen Daegu. Foto: Kim Hyun-tae / Kim Hyun-tae

Sør-Korea er det landet som har flest tilfeller av virussmittede utenfor Kina. Der ble over hundre nye tilfeller registrert søndag. Totalt har over 800 personer fått viruset. Åtte personer har omkommet i Sør-Korea.

Seriestart er utsatt i sørkoreansk fotball av frykt for smittespredning blant tilskuerne.

