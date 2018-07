Irans president advarer USA mot oljepress

USAs president ble spurt av Fox News om han vil sanksjonere europeiske selskaper som handler med Iran.

– Ja selvsagt, det er det vi kommer til å gjøre. Absolutt, svarte president Donald Trump.

Hensikten er å få Iran til å reforhandle atomavtalen.

– Dette er overdrivelser som aldri kan bli iverksatt, svarte Irans president, Hassan Rouhani, til reportere i den sveitsiske byen Bern i dag.

Han la til at «et slikt scenario innebærer at USA tvinger gjennom sin imperialistiske politikk i suveren forakt for folkeretten».

Uklart hvor langt Iran vil gå

På det meste har Iran eksportert over 2,8 millioner fat olje om dagen etter at atomavtalen ble undertegnet i 2015. Dette bildet er fra et utskipingsanlegg ved Khark Island, 12. mars 2017. Foto: ATTA KENARE / AFP

Det er uklart hva Rouhanis advarsel kan komme til å bety i praksis, men nyhetsbyrået Reuters skriver at det kan virke som om Irans president truer med å forsøke å hindre andre land i å eksportere olje gjennom Hormuzstredet i Persiabukta.

Reuters siterer den iranske presidentens hjemmeside, president.ir.

– Amerikanerne hevder at de vil ha stanse Irans oljeeksport helt. De forstår ikke betydningen av denne uttalelsen, for det finnes ingen mening i at iransk olje ikke skal eksporteres når resten av regionens olje blir eksportert, heter det på Rouhanis hjemmeside.

Saudi-Arabia øker oljeproduksjonen

I dag ble det klar at Saudi-Arabia har svart positivt på president Trumps oppfordring om at landet må øke sin oljeproduksjon for å hindre prisøkning når den iranske oljen blir borte fra markedet. Det skjer fra 5. november, om Trump får det som han vil.

– Kongedømmet vil forberedt på å ta i bruk sin ledige produksjonskapasitet for å håndtere enhver framtidig endring i nivåene på tilbud og etterspørsel, heter det i en uttalelse fra et regjeringsmøte som ble ledet av kong Salman.

Den ledige kapasiteten er på rundt 2 millioner fat om dagen, som svarer til omtrent 77 prosent av Irans daglige oljeeksport.

Her får president Trump en saudiarabisk orden av Kong Salman. Det skjedde under Trumps besøk i Saudi-Arabia 20. mai 2017. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Tidligere har landene i OPEC blitt enige om å øke produksjonen med én million fat om dagen for å hindre ytterligere prisøkning.

Tyrkia sier klart nei til Trump

Noen land er mer avhengig av iransk olje enn andre. Det gjelder særlig Tyrkia og Iran.

– Beslutningen USA har tatt i dette spørsmålet er ikke bindende for oss. Selvsagt vil vi følge FNs vedtak. Men utover det vil vi bare ta hensyn til våre egne nasjonale interesser, sa landets oljeminister, Nihat Zeybekci 27. juni.

Dagen før hadde en talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet bekreftet overfor en gruppe reportere at målet er å få den iranske eksporten ned i null innen 4. november.

Også Kina har antydet at de ikke vil føye seg etter amerikansk press.

Irans oljeindustri trenger fortsatt omfattende modernisering, etter å ha kjørt på sparebluss i mange år med internasjonale sanksjoner. Dette bildet er fra Soroush-feltet, 25. juli 2005. Foto: Raheb Homavandi / Reuters

... Mens India gir etter

– Indias oljedepartement har bedt raffineriene forberede seg på «drastisk reduksjon eller null» import av iransk olje fra november, skrev nyhetsbyrået Reuters i forrige uke.

India er verdens fjerde største importør av olje. Landet anerkjenner i prinsippet ikke ensidige straffetiltak fra USAs side, men industrien hevder den må beskytte seg mot reaksjoner fra amerikanske finansinstitusjoner.

EU forsøker å holde stand

Irans president sa i Sveits i dag at landet vil «respektere atomavtalen så lenge landets interesser blir ivaretatt».

Direktør Patrick Pouyanne i det franske energiselskapet Total (t.v.) sammen med Irans president Hassan Rouhani (t.h.) etter signeringen av en stor gassavtale med Iran 3. juli 2017. Denne blir det trolig ikke noe av nå. Foto: HO / AFP

Fredag møtes utenriksministrene fra Iran, Kina, Russland, Frankrike, Tyskland og Storbritannia i Wien for å diskutere hvordan atomavtalen kan leve videre.

EU kommer til å legge fram en «insentiv-pakke» som skal overbevise Irans ledelse om at de må holde fast ved avtalen selv om USA har trukket seg.

Men flere europeiske selskaper har allerede signalisert at de trekker seg ut av Iran av frykt for amerikanske sanksjoner. Det gjelder blant annet Total, Peugeot og Siemens.

Trumpadministrasjonen hevder at over 50 internasjonale selskaper har sagt at de vil slutte å operere i Iran.