Trump ber Saudi skru opp oljekrana

Det var på Twitter Trump fortalde han hadde bedd Saudi Arabias kong Salman om å auke oljeproduksjonen med 2 millionar fat dagen.

– Han har gått med på det, tvitra Trump

Trump skreiv dette var nødvendig «på grunn av uro og dysfunksjon i Iran og Venezuela».

Oljeprisane steig kraftig førre veke, mellom anna på grunn av amerikanske planar om å gjeninnføre dei økonomiske sanksjonane mot Iran.

OPEC-landa og Russland har gått med på å auke utvinninga av olje, men dette har ikkje vore nok til å halde oljeprisen nede.

Saudi bekreftar ikkje

Saudi Arabias nyheitsbyrå bekreftar at det har vore ein telefonsamtale mellom Trump og kong Salman, og at dei to var samde om å bevare stabiliteten i oljemarknaden.

Men i telegrammet blir det ikkje bekrefta at Saudi-Arabia har gått med på å auke utvinninga med to millionar fat dagen.

Kan skru opp krana viss dei vil

Saudi-Arabia er verdas største oljeeksportør med rundt 10 millionar fat dagen i mai. Truleg har dei 1,5 til 2 millionar fat i reservekapasitet, men ekspertar seier til Wall Street Journal at dei kvir seg på å gå over 11 millionar fat dagen.

– Det er dyrt for landet å auke utvinninga, sa ein tenestemann frå Saudi-Arabia, til Wall Street Journal.

SAUDI OLJE: Ein supertankar blir fylt opp ved Aramco oljeraffineriet ved Ras Tanura. Saudi-Arabia er verdas største oljeeksportør, og det er relativt små kostnadar ved å vinne ut den. Dei har også ein betydeleg reservekapasitet som Trump no ynskjer landet skal bruke for å halde bensinprisane lave i USA. Foto: Ahmed Jadallah / Reuters

Drivstoffprisane på veg opp

Den amerikanske regjeringa oppmodar til stopp i import av iransk olje frå november, når det er venta at ein på ny vil byrje straffe Iran med økonomiske sanksjonar.

Dette skjer etter at Trump trakk seg frå ein atomavtale, som kom i stand i 2015.

Amerikanske diplomatar ber no allierte i Europa, Asia og Midt-Austen til å respektere sanksjonane, som har som formål å presse Iran til å gå med på ein ny atomavtale.

al-Jazeeras USA korrespondent, Rosiland Jordan, seier det ikkje er uvanleg at Det kvite hus legg press på OPEC-landa for å auke oljeutvinninga.

– Hovudsakleg fordi ein amerikansk president først og fremst bryr seg om prisen på bensin og anna drivstoff, spesielt i eit valår.

Det er kongressval i USA i november.