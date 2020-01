Iran sier angrep på amerikansk base er hevn

Meldingene om angrepet kom like etter midnatt natt til onsdag, og blir bekreftet av det norske forsvaret som har rundt 70 mann på denne basen. Ingen av de norske soldatene eller offiserene skal være skadd.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal det dreie seg om ni raketter. Andre medier sier «minst 10». Iran sier «titalls».

Ifølge AFP startet angrepet like over midnatt, og kom i tre runder.

Ain al-Asad-basen er en irakisk flybase, hvor storparten av allierte styrker er plassert.

Den norske styrken er der på invitasjon fra irakiske myndigheter for å lære opp landets egne styrker i kampen mot terrorgruppa IS.

Det er også meldt om eksplosjoner på en base nær Erbil lenger nord i landet.

Irakisk TV: – Hevn

Iransk statlig fjernsyn opplyser, ifølge nyhetsbyrået AP, at landet har flere titall bakke-til-bakke-missiler mot al-Asad-basen.

Angrepet er ifølge TV-stasjonen en hevn for drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani som er leder for landets elitehær, revolusjonsgarden. USA har bekreftet at Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep.

«Denne morgenen har modige krigere fra Irans revolusjonsgarde gjennomført en vellykket operasjon kalt «Operasjon Martyr Soleimani» ved å avfyre et titalls raketter mot basen til terrorister og invaderende amerikanske styrker», melder det iranske nyhetsbyrået ISNA ifølge ABC News.

Det amerikanske forsvaredepartementet Pentagon bekrefter at Iran har skutt «et titalls» raketter mot amerikanske styrker. De melder at rakettene ble avfyrt mot to baser.

Ifølge Fox News' utenrikskorrespondent i landet, Jennifer Griffin, ble det skutt raketter «over hele landet».

TV-kanalen Al-Mayadeen melder om at det også har vært eksplosjoner i Erbil i Nord-Irak.

Ingen norske skadd

Det norske forsvarets operative hovedkvarter bekrefter at basen er under angrep. Det befinner seg om lag 70 nordmenn der for øyeblikket.

Ingen norske soldater er skadd, sier Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, til NRK.

Stordal sier til NTB at det har vært et forhøyet sikkerhetsnivå ved basen etter at det først var voldsomme demonstrasjoner mot den amerikanske ambassaden i Bagdad i julen.

Etter at USA drepte den iranske generalen Qasem Soleimani fredag, har beredskapen vært på topp.

Basen ble utsatt for et lignende angrep i desember. Da kom de norske soldatene uskadd fra hendelsen.

– Trump følger med

Angrepet kommer samme dag som USAs president Donald Trump dempet trusselen om å angripe iranske kultursteder, etter å ha blitt advart om at et slike angrep vil være krigsforbrytelse.

– Hvis det er slik loven er, så vil jeg føye meg etter den, sa Trump tirsdag.

I en uttalelse etter angrepet sier Det hvite hus sier at Trump «overvåker situasjonen».

– Presidenten har blitt informert og overvåker situasjonen nøye, og konsulterer sitt nasjonale sikkerhetsteam, skriver pressesjef Stephanie Grisham på Twitter.

Både nasjonalforsamlingen i Irak og deres statsminister Adel Abdul-Mahdi har bedt USA-ledede styrker om å forlate landet, noe USA har nektet å gjøre.