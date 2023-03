Iran har arrestert flere etter gassangrep på skoler: Mener de er regime-motstandere

– Regime trenger en «bad guy», sier Pardis Shafafi. Hun er forsker ved CNRS og har spesialisert seg på politisk vold i Iran.

Hundrevis av skolejenter i Iran har på mystisk vis blitt forgiftet av en giftig gass de siste månedene, skriver blant annet BBC, The Guardian og flere internasjonale aviser.

Fire personer har blitt arrestert.

Iran beskylder nå tre av de arresterte for å ha deltatt i demonstrasjoner mot regimet, og å være i kontakt med utenlandske medier. Det sa innenriksministeren tirsdag.

– Jeg tror de er under press og trenger å få kontroll på situasjonen, sier Shafafi og fortsetter:

– Det er vanskelig for lederne å beholde lojalitet fra de som fortsatt har det, når de ser at små barn blir utsatt for gassangrep.

Pardis Shafafi er forsker ved CNRS og har spesialisert seg på politisk vold i Iran. Foto: PRIVAT

– Vil bli henrettet

Myndighetene mente først at angrepene på skolene var tilfeldig, men snudde etter hvert.

Irans øverste leder Khamenei sa tirsdag at de ansvarlige bak gassangrepene på landets jenteskoler skal straffes hardt.

Leder for den iranske påtalemakten Gholamhossein Mohseni Ejei har også sagt at de som blir pågrepet og dømt i saken vil bli henrettet.

Samtidig har Iran også arrestert en iransk journalist som har rapportert om gassangrepene.

Flere anklager myndighetene for å stå bak, men det er ikke lagt frem dokumentasjon som kan verifisere påstandene.

Mahmood Amiry-Moghaddam fra Iran Human Rights mener det ikke er uventet at de arresterte beskyldes for å være regime-motstandere.

– Derfor må en internasjonal kommisjon granske disse forbrytelsene. Vi er redde for at regimet vil bruke angrepet på skolene som påskudd for å dømme enda flere til døden.

– Død over den barnedrepende regjeringen

Lærere og foreldre har samlet seg i flere byer og ropt slagord som «død over den barnedrepende regjeringen».

I over 19 byer har det vært protester etter gassangrepene.

Familier har samlet seg utenfor utdanningsdepartementet i Teheran og roper slagord. Foto: AFP

Noen steder ble demonstrantene møtt med tåregass og angrep fra sikkerhetsstyrkene, skriver Iran International.

– De er redde for at angrepene kan trigge nye masseprotester, sier Amiry-Moghaddam.

– Regimet tåler ikke nye store protester. Derfor gjør de det de gjør nå.

Flere lærere har også streiket, særlig i byen Saqquez som er hjembyen til Mahsa Jina Amini. Det skriver IranWire.

Mahmood Amiry-Moghaddam er leder og grunnlegger for Iran Human Rights. Foto: NRK

– Jeg tror folk i Iran vet veldig godt at det ikke er mulig å drive organiserte angrep i Iran, når myndighetene arresterer en gutt og en jente som danser sammen i gaten etter to timer, sier Amiry-Moghaddam.

Han håper nå at verdenssamfunnet vil granske og fordømme angrepene.

– Dersom de ikke får en kraftig reaksjon så kommer de til å fortsette, mener Amiry-Moghaddam.

– Kroppen føles nummen

Gassangrepene startet i den religiøse byen Qom, så har det spredd seg til over 100 jenteskoler i landet.

Barna har fortalt at det begynte å lukte klor og sterke vaskemidler før de plutselig ble dårlige.

Mange har blitt innlagt på sykehuset med pusteproblemer, kvalme og noen har mistet følelsen i kroppen.

Hør skolejentene selv fortelle: – Det brant i magen

– Når jeg reiser meg blir helt svimmel og kroppen min føles helt nummen. Jeg greier ikke å gå, sier en skolejente som er innlagt på sykehuset i byen Qom.

Hun blir intervjuet av den statlige kanalen i Iran, IRINN.

Iran har vært preget av stor misnøye og demonstrasjoner etter at Mahsa Jina Amini døde i 2022.

Det har vært internasjonale demonstrasjoner siden høsten 2022. Her fra London i januar i år. Foto: Jonathan Brady / AP

Mange skolejenter har deltatt i protestene, og flere kvinner har valgt å ikke ha på hijab lenger utendørs. Til tross for at det fortsatt er ulovlig i Iran.

Det kurdiske slagordet «kvinne, liv, frihet» har vært bærende for protestene.