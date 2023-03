Rundt 1000 skolejenter i Iran skal være forgiftet: – Et organisert terrorangrep

– Khamenei, vi skal begrave deg, ropes det utenfor en skole i Teheran.

Hundrevis av skolejenter i Iran har på mystisk vis blitt forgiftet av en giftig gass de siste månedene, skriver blant annet BBC, The Guardian og flere internasjonale aviser.

Det startet i den religiøse byen Qom, så har det spredd seg til over 30 jenteskoler i landet.

Onsdag har minst ni skoler blitt angrepet.

Foreldre er nå redde for å sende jentene sine på skolen.

Den giftig gassen har ifølge BBC sivet inn i klasserommene.

Barna har fortalt at det begynte å lukte klor og sterke vaskemidler før de plutselig ble dårlige.

– E t organisert terrorangrep

Alt tyder på at iranske myndigheter direkte eller indirekte er involvert i de, sier Mahmood Amiry-Moghaddam til NRK.

Han er leder for Iran Human Rights, som kjemper for grunnleggende menneskerettigheter i Iran.

Han kaller angrepene for et organisert terrorangrep.

– Hvis de som står bak ikke er myndighetene, så har de i hvert fall sterke støttespillere som gjør at de får holde på, sier han og fortsetter:

– Iran bruker mye tid og ressurser på etterretning, men de har ikke stoppet disse angrepene.

USA oppfordrer nå Iran til å undersøke angrepene, melder nyhetsbyrået Reuters onsdag kveld.

Mistet følelsen i kroppen

Mange har blitt innlagt på sykehuset med pusteproblemer, kvalme og noen har mistet følelsen i kroppen.

– Når jeg reiser meg blir helt svimmel og kroppen min føles helt nummen. Jeg greier ikke å gå, sier en skolejente som er innlagt på sykehuset i byen Qom.

Hun blir intervjuet av den statlige kanalen i Iran, IRINN.

En annen jente ligger i en sykehusseng ved siden av henne. Hun er koblet til respirator og forteller at hun har vondt i brystet.

– Klar sammenheng med demonstrasjonene

Forgiftningene kommer på et kritisk tidspunkt for Irans ledere, som har hatt måneder med protester mot regjeringen.

Dødsfallet til 22 år gamle Mahsa Jina Amini som døde i politiets varetekt i fjor høst fordi hun bar hijaben «feil», har ført til store demonstrasjoner verden over.

– Dette kan være et ledd i å spre frykt, men også hevn, mener Amiry-Moghaddam.

Protestene har i stor grad vært ledet av unge jenter, og slagord som «kvinne, liv, frihet» har vært bærende for protestene.

– Det er kjemisk krigføring mot jenter som har krevd grunnleggende rettigheter. De vil bare velge hva de skal ha på seg, sier han.

Mange skolejenter har deltatt i protestene, og flere kvinner har valgt å ikke ha på hijab lenger utendørs. Til tross for at det fortsatt er ulovlig i Iran.

Tror noen ønsker å stenge ned jenteskoler

Myndighetene i Iran mente først at angrepene på skolene var tilfeldig, men visehelseministeren Younes Panahi sa tirsdag at noen kan ha forgiftet jentene for å stenge ned jenteskoler.

Han utdypet ikke mer og ingen er foreløpig arresterte.

Samtidig sa viseinnenriksminister Majid Mirahmadi at «over 90 % av hendelsene skyldes stress» og at det er media som har skapt unødvendig uro.

Selv om det er splittelser i hva myndighetene sier, mener lederen for Iran Human Rights at man må se på hva de faktisk gjør.

– De kan gi inntrykk av at det er uenigheter, men man må se på det de gjør. Og de gjør ingenting for å stanse angrepene, mener Amiry-Moghaddam.

Myndighetene har også fått kritikk fra parlamentet i Iran.

– Rapporten fra Helsedepartementet er akseptabel, men forklaringene fra informasjonsdepartementet og Kunnskapsdepartementet er ikke overbevisende i det hele tatt, sa Jalil Rahimi Jahanabadi, medlem av parlamentets nasjonale sikkerhetskommisjon.