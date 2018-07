Internasjonale medier får skarp kritikk av myndighetene i Thailand

Verden holdt pusten under redningsaksjonen av treneren og de tolv unge fotballspillerne på «The Wild Boars», som tidligere denne sommeren var fanget i Tahm Luang-grottene i Thailand.

Redningsarbeidet pågikk i to uker, og medier over hele verden dekket redningsaksjonen time for time.

Visejustisministeren i Thailand, Tawatchai Thaikyo, beskylder nå internasjonale medier for å ha gjort eksklusive intervjuer med guttene på fotballaget, ifølge CNN.

– Jeg blir trist av internasjonale medier, som vi hadde regnet forstod barns rettigheter og prosedyrene for å beskytte barn og mindreårige godt, skriver Tawatchai i en pressemelding på Facebook fredag.

Skal ha intervjuet guttene

Tawtchai er skuffet er over mediene, som han mener ikke følger loven i Thailand.

Det thailandske lovverket sier at det skal være en psykolog til stede under intervjuer hvor mindreårige blir intervjuet om traumatiske hendelser, ifølge CNN.

– Standardene har vist seg å være uventede lave, skriver han i Facebook-meldingen.

Viseministeren nevner ingen spesielle medier i pressemeldingen.

Ba medier la guttene være i fred

I etterkant av redningsaksjonen oppfordret myndighetene i Thailand medier til ikke å intervjue de tolv guttene i alderen 11 til 16 år.

Da guttene ble skrevet ut av sykehuset arrangerte myndighetene en pressekonferanse, hvor også guttene deltok. Der ba de guttene få ro etter pressekonferansen.

RELIGIØS SEREMONI: Guttene deltok på en religiøs seremoni etter de ble skrevet ut av sykehuset. Foto: Sakchai Lalit / AP

Planlegger mer beskyttelse

I Chiang Rai-provinsen, der fotballaget til guttene holder til, har det blitt satt ned en kommisjon som skal diskutere hvordan fotballagets rettigheter under nasjonens lov for beskyttelse av barn best skal bli ivaretatt, ifølge en pressemelding fra guvernøren.

Pressemeldingen understreker at overtredelse av loven kan bli bøtelagt med 1800 dollar, omtrent 14.700 norske kroner, og fengsel opptil seks måneder.