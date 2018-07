– Takk for at dere brydde dere om meg, og takk for at dere tok dere inn i grotten for å redde meg. Ikke bekymre dere for meg, jeg er trygg.

Det sier 15 år gamle Pipat Photi, med kallenavnet «Nick» fra sykesengen i Thailand.

Bak et munnbind på Chiang Rai Prachanukorh-sykehuset forteller guttene at de har det fint og er takknemlige for å være i live.

TAKKER: 15 år gamle Pipat Photi med kallenavnet "Nick" takker redningsmennene som hentet ham og de tolv andre ut av grotten. Foto: AP

Dramatisk redningsaksjon

En hel verden fulgte letingen etter guttene som forsvant sammen med fotballtreneren deres 23. juni etter en utflukt til Tham Luang-grotten. Der ble de sittende fast etter at vannet plutselig steg på grunn av kraftig monsunregn som fylte opp grottegangene.

Etter en intens leteaksjon langt inne i fjellet, ble de til slutt funnet nesten fire kilometer inne i grottesystemet. Men å få dem ut, var krevende.

FUNNET: Etter ni døgn inne i grotten, ble guttene funnet av et lag marinedykkere. Da var de preget av oppholdet, men i relativt god form. Foto: AP

En omfattende og svært farlig redningsaksjon ble satt i gang sist helg. Tirsdag kveld, lokal tid, var alle 13 ute og i god behold.

Spilte av video

Lørdag ble det holdt en pressekonferanse der helsemyndighetene orienterte om guttenes tilstand.

– Vi jobber ut fra at alle guttene skal ut av sykehuset samme dag. Planen er at det skal skje torsdag 19. juli. Vi jobber fortsatt med å gjøre dem friskere, både fysisk og psykisk og for at de skal vokse opp som gode mennesker, må alle samarbeide. Det sier helseminister Dr. Piyasakol Sakolsatayadorn.

I en video som ble spilt av på pressekonferansen, sitter guttene i sykesengen og tegner. De takker de som reddet dem.

– Jeg heter Adul og har det veldig bra. Jeg er veldig takknemlig for hjelpen. Tusen takk, sier 14 år gamle Adul Sam-ON, som ble kjent som gutten som er statsløs. Han mangler papirer og kan ikke få pass.

TAKKNEMLIG: 14 år gamle Adul Sam-on viser frem en tegning fra sykesengen i Thailand. Foto: AP

Den yngste gutten, 11 år gamle Chanint Wiboonrungrueng, kalt «Titon» på fotballaget «Wild Boars», takker også redningsmennene.

– Jeg vil takke marinedykkerne som kom og hjalp oss og for den moralske støtten fra alle, helt frem til i dag.

Smittsomme sykdommer

Det var usikkert hvor store helseproblemer guttene hadde fått etter å ha sittet inne i grotten i over to uker, de første ni dagene med minimalt med mat og drikke.

Etter at de kom ut, ble det klart at to av dem hadde pådratt seg lungebetennelse og at så godt som alle hadde en infeksjon.

Det legene var bekymret for, var mulig smitte fra avføring fra flaggermus, noe det er svært mye av inne i grotten i Thailand. De gikk derfor gjennom grundige undersøkelser og ble holdt isolert, så de ikke skulle smitte andre.

Nå tyder alt på at guttene kommer seg svært raskt og at de bare har noen dager igjen på sykehus før de kan komme hjem til foreldrene sine.

Mange helter

Marinedykkerne som var i aksjon for å redde ut guttene ble hyllet som helter da de kom hjem til basen på kysten av Thailand denne uka.

En australsk lege som tilbrakte mange døgn sammen med guttene og treneren deres, har også fått heltestatus.

Richard Harris kom ut til beskjeden om at hans egen far var død. I dag takker han for omsorgen han har følt etter det han var med på, og beskriver deler av aksjonen som svært dramatisk.

REDD: Den australske legen Richard Harris sier han var redd en periode inne i grotten. Foto: AP

– Det var en periode inne i grotten som var preget av reell frykt. Deretter noen utrolige øyeblikk på slutten. Jeg har fått nye venner og kolleger i den fantastiske gjengen jeg jobbet med, sier Harris til australske medier.

– Dessverre døde faren min da redningsaksjonen gikk mot slutten. Det var en tid med blandede følelser, men jeg er veldig takknemlig for at alle respekterte privatlivet mitt. Nå skal jeg komme tilbake til hverdagen så fort som mulig, fortsetter han.