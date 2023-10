Hamas sier det pågår kamper mellom dem og de israelske bakkestyrkene på Gaza.

IDF sier de utvider bakkeinvasjonen av Gaza kveld. Rådgiveren til Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier Hamas vil kjenne deres vrede.

Hamas sier de er klare for Israels bakkeinvasjon.

Det pågår intense israelske luftangrep mot det nordlige Gaza, ifølge AFP.

Hamas sier at de skjøt en rekke raketter mot Israel sent fredag, ifølge AFP.

Internettilgangen skal være borte over store deler av Gazastripen, ifølge NetBlocks. Mobilselskapet Jawwal melder på Facebook at deres dekning og internettilgang har kollapset.

Det er ikke mulig å ringe ambulanse på Gazastripen, ifølge Røde Halvmåne/Røde Kors.

Hamas: Pågår kamper på Gaza

Rundt klokka 22.15 sier Hamas at det pågår kamper mellom dem og israelske bakkestyrker på Gaza nå. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Meldingen kommer etter at det israelske forsvaret IDF sa at de vil utvide bakkeaktiviteten på Gaza fredag kveld.

– De siste timene har vi økt angrepene i Gaza. Luftforsvaret angriper mange underjordiske mål og terrorinfrastruktur, som er svært betydelig. I forlengelsen av den offensive aktiviteten vi har gjennomført de siste dagene, utvider bakkestyrkene bakkeaktiviteten denne kvelden, skriver Daniel Hagari på Twitter/X.

Direkte fra Ashkelon i Israel Du trenger javascript for å se video.

Han er talsmann for den israelske hæren. Samtidig ber IDF på nytt om at innbyggere i Gaza by evakuerer sørover på Gazastripen.

Det er foreløpig uklart hva en utvidelse av bakkestyrkenes operasjon betyr. Talsperson Peter Lerner sier at det er snakk om en «begrenset invasjon» til ABC News.

Hamas' sier de er klare for Israels bakkeinvasjon, ifølge AFP.

Den israelske hærens (IDF) talsmann Daniel Hagari. Her fra en pressekonferanse den 18. oktober 2023. Foto: AFP

– Hvis Netanyahu bestemmer seg for å gå inn i Gaza i kveld, er motstanden klar. Restene av soldatene hans vil bli slukt av Gaza, sa Ezzat al-Rishaq, et høytstående medlem av Hamas politiske byrå, på den sosiale medieplattformen Telegram.

Fra israelsk side har det kommet kraftige uttalelser:

– Hamas vil kjenne vår vrede i kveld. Vi øker presset på Hamas og våre militære operasjoner er i gang. Når dette er over vil Gaza se veldig annerledes ut, sier Mark Regev, en rådgiver av Israels statsminister Benjamin Netanyahu, ifølge Reuters.

IDF sier de er forberedt til å opprettholde Israels sikkerhet på alle fronter, og på å hente ut alle gislene Hamas tok da de invaderte Israel 7. oktober.

Siden Hamas inntok Israel 7. oktober, har eksperter ventet på at Israel skal iverksette en bakkeinvasjon av Gazastripen.

Direkte fra Gaza Du trenger javascript for å se video.

Ekspert: Utvidelse, ikke bakkeinvasjon

Hanne Eggen Røislien, spesialrådgiver i Forsvarsstaben, sier det er en viss utålmodighet blant folk knyttet til at en bakkeinvasjon av Gazastripen snart må komme.

Hun tror ikke meldingene fredag kveld nødvendigvis betyr at Israel skal gå storstilt inn i Gaza nå, sier hun til NRK.

– En militær operasjon av denne størrelsen er gradvis, de må gjøre det trinnvis. Derfor er dette en utvidelse, og ikke en begynnelse på bakkeinvasjonen, tror Røislien.

Hanne Eggen Røislien har blant annet en doktorgrad om det israelske forsvaret. Foto: Privat

Hun sier Israel utfører flere operasjoner i det skjulte, særlig med tanke på å finne og hente ut gisler.

– Skal de få ut gislene, er ikke det en oppgave for 300.00 reservister som vanligvis ikke er i forsvaret. Sjansene for å få dem ut i live minsker det øyeblikket man går inn med infanterister, dersom man gjør det, sier Røislien.

Samtidig tror hun at Israel, på et tidspunkt, uansett vil gå inn på Gazastripen.

– Militær logikk tilsier at Israel ikke ønsker en krig i Israel, og da er det bedre å ta den i Gaza. Det beste er selvfølgelig ingen konflikt, men den har de hatt i mange år.

– For tidlig å si

Oberstløytnant Gunnar Gabrielsen fra Forsvaret tror at dette kan være en innledende fase av en større bakkeinvasjon.

– Men at det er en storskalainvasjon tror jeg er for tidlig å si, sier han til NRK.

– En eventuell bakkeoperasjon har jo vært ventet i flere uker nå. IDF har jo vært inne med patruljer i det som kan synes å være oppklaring, altså at de rekognoserer og tester reaksjonene fra Hamas, sier Gabrielsen.

At det også har vært en del luftangrep mot Gaza i dag tyder på at dette kan være en koordinert operasjon, mener Gabrielsen.

– Det er tydelig at det er full oppjustering av konflikten Du trenger javascript for å se video.

– Akkurat nå er det ikke tydelig hvor store bakkestyrker Israel går inn med, men det kan være en innledende fase av en større bakkeoperasjon, sier han.

Han påpeker også at krigføring i urbane miljøer er noe av det vanskeligste man kan drive med av militære operasjoner. Selv om Israel har et velutviklet forsvar, er det aldri lett å bli god på bykrigføring mener Gabrielsen.

– Det er grunn til å tro at IDF vil ha en forsiktig tilnærming, fordi det er veldig krevende å krige i et bylandskap, som til dels nå også er ganske redusert etter luftangrepene. I tillegg må de forholde seg til Hamas' tunnelnettverk, som er vanskelig å oppdage, sier han.

Luftangrep fra begge sider

Det pågår intense israelske luftangrep mot det nordlige Gaza, viser AFPs direktebilder. I tillegg skal Hamas ha skutt raketter mot Israel fredag kveld, ifølge AFP.

Ifølge den israelske avisen Haaretz skal bombealarmen ha gått i det sørlige og sentrale Israel. En person ble rapportert moderat såret i byen Rishon LeZion.

Tidligere fredag kveld meldte Al Jazeera at mange deler av Gazastripen har mistet muligheten til å kommunisere med omverdenen. Kanalen bare har sporadisk kontakt med sine korrespondenter.

Samtidig melder NetBlocks om en kollaps i nettverkstilkoblingen på Gazastripen.

Nyhetsbyrået AFPs direktebilder viser intense israelske luftangrep mot nordlige deler av Gazastripen.

Ifølge Al Jazeera er de pågående luftangrepene uten sidestykke. IDF sier de utfører kontinuerlige angrep mot Hamas-mål i den beleirede palestinske enklaven.

– Vi vil fortsette å slå til i og rundt Gaza by og rundt, sa IDF-talsmann Daniel Hagari ifølge AFP.

Flere av bygningene på Gazastripen har allerede blitt jevnet med jorden. Foto: AP

Hamas oppfordrer verden til å «handle umiddelbart» for å stoppe bomber fra Israel, ifølge AFP.

Røde Kors: Ikke mulig å ringe ambulanse på Gazastripen

Palestinske Røde Halvmåne har mistet kontakt med alle sine team, melder de på Twitter/X. Som konsekvens er det ikke mulig å ringe ambulanse på Gazastripen.

– Ambulansepersonell fra Palestinsk Røde Halvmåne har i 20 døgn rykket ut for å gi førstehjelp til sårede og har hentet ut utallige døde. Nå er det ikke mulig å ringe etter hjelp, men de må rykke ut der de ser bombene slår ned, sier Jørgen Haldorsen, utenlandssjef i Røde Kors, i en pressemelding.

Han sier behovet for helsehjelp er enormt etter to uker med krigshandlinger.

– En pause i kampene vil gjøre det mulig å hjelpe flere, men mat, vann og helsehjelp må komme fram, uansett om kampene pågår, sier Haldorsen.

Haldorsen understreker at de som gir medisinsk hjelp, må beskyttes.

– Krigens regler er klare på dette, sier han.

Israel anklager Hamas for å krige fra sykehus

Torsdag og fredag anklaget den israelske hæren Hamas for å ha etablert kommandosentre i og under sykehus på Gazastripen.

– Hamas har omgjort sykehus til kommando- og kontrollsentre og skjulesteder for terrorister og deres ledere, sa IDF-talsmann Daniel Hagari.

Under en pressekonferanse fredag viste Hagari fram fotografier, tegninger og lydopptak som angivelig skulle underbygge anklagen om at Hamas særlig benytter seg av Shifa-sykehuset i Gaza by.

– Hamas-terroristene opererer inne på, og under Shifa-sykehuset og andre sykehus i Gaza, sa Hagari.

Det har vært travelt på Shifa sykehuset i Gaza by de siste ukene. Foto: AFP

Den israelske hærens anklager lar seg ikke verifisere.

Israel har både i denne og tidligere kriger fått internasjonal kritikk for å angripe sykehus og skoler på Gazastripen, og påstanden om at de benyttes av Hamas er av gammel dato.

En talsmann for Hamas-bevegelsens politiske ledelse, Ezzat El-Reshiq, avviser anklagen.

– Det talsmannen for fiendens hær påstår, er uten rot i virkeligheten, skriver han på Telegram.

Talsmannen anklager videre Israel for å spre løgner for å forberede «en ny massakre mot vårt folk».

Under en pressekonferanse på Shifa-sykehuset fredag kveld avviste også lederen for Hamas-regjeringens pressekontor i Gaza anklagen fra Israel.

– Israel benytter teknologi for å fabrikkere lydopptak, sa Salama Marouf.

Ifølge Marouf foreligger det ingen beviser for at Hamas har laget tunneler og etablert kommandosentre under sykehuset der tusenvis av palestinere har søkt tilflukt.